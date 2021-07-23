Миронюк, Старобинский и Халимон: Почему уволились заместители министра обороны

Руслан Рудомский / Depo.ua

На очередном заседании Кабинета Министров уволили трех заместителей министра обороны Андрея Тарана. Источники в правительстве сообщают, что и под самим министром кресло тоже шатается.

В среду, 21 июля, на заседании Кабинета Министров Украины уволили трех заместителей министра обороны Андрея Тарана: Александра Миронюка, Игоря Старобинского и Игоря Халимона. Формально все трое написали заявления "по собственному желанию", но результаты работы Минобороны в течение последних двух лет оставляют желать лучшего, а отставку всего министерства включительно с Тараном прогнозируют уже не впервые.

Известно, что в Минобороны Игорь Халимон занимался госзакупками министерства, Александр Миронюк отвечал за военно-техническое сотрудничество и вооружение, а Игорь Старобинский - за информационную политику и стратегические коммуникации. Рассмотрим, кто из них чем занимался и чем отличился.

Игорь Старобинский

У Старобинского очень обширная доминистерская биография. С 1997-го по 2019 год был на руководящих должностях в украинских и международных предприятиях, где занимался сотрудничеством со странами Средней Азии (Туркменистан, Узбекистан, Казахстан) и Ближнего Востока (ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн, Йемен), а также привлекал государственных и частных инвесторов из этих стран.

В период подготовки к проведению чемпионата Европы по футболу 2012 года руководил строительством отдельных объектов в пределах инфраструктуры международных аэропортов Львова и Харькова.

В военные годы Старобинский работал в сфере информации. В 2015-2016 годах, согласно справке МО, на общественных началах принимал непосредственное участие в восстановлении телерадиовещания на подконтрольной территории Донецкой области, при военно-гражданской областной администрации. Видимо, поэтому и получил в 2020 году должность заместителя министра обороны с профильным направлением "информационная политика и стратегические коммуникации".

В этой должности Старобинский ходил на заседания Верховной Рады и Кабинета Министров, порой докладывал - в частности, в деле по расследованию трагедии самолета Ан-26 в сентябре 2020 года.

По странному стечению обстоятельств, именно при нем в Министерстве обороны перестали отвечать на информационные запросы. По крайней мере, наше издание - Depo.ua- в 2021 года не получило ни одного ответа, притом что ранее (с 2016-го по 2020 год) всегда получало все ответы вовремя.

Игорь Халимон

Бизнесмен Игорь Халимон стал седьмым и последним заместителем министра обороны в кабинете Тарана.

Из открытых источников известно, что до работы в министерстве он занимался бизнесом, связанным со сферой безопасности. В частности, Халимон является собственником предприятий, связанных с компанией "Мироновский хлебопродукт" (ТМ "Наша ряба"). Он был основателем и руководителем двух ООО - "Безопасность МХП" и "МХП-безопасность" с основным направлением "деятельность частных охранных служб".

Кроме этого, согласно электронной декларации, Игорь Халимон имеет акции в компаниях Inary Inc, находящейся в США, и Waisell в ОАЭ. Также ему принадлежат 50% корпоративных прав ООО SKI Holding в Словакии и 100% ООО Insouciance в Чехии.

На момент назначения Халимона называли человеком Юрия Косюка - владельца "Мироновского хлебопродукта", миллиардера, одного из самых влиятельных аграрных бизнесменов Украины.

В Министерстве обороны Халимон занимался государственными закупками и материальным обеспечением Вооруженных сил Украины, в том числе продовольствием. С которым было связано много скандалов.

Кстати, после скандалов с питанием в армии НАПК анонсировало проверку декларации о доходах Халимона. Так случилось, что эта проверка совпала во времени со скандалом о поставках некачественных продуктов питания в Вооруженные силы Украины ООО "Военсервис-Волонтер" - фирмой, которая при министре обороны Андрея Тарана стала монополистом поставок услуг питания в армию и покрывает почти 90% всех потребностей ВСУ. 25 марта 2021 года вспыхнул скандал с гнилыми продуктами, а уже 4 апреля НАПК объявило о проверке декларации Халимона, который в Минобороны отвечал за государственные закупки.

Впоследствии суд и АМКУ вообще обязали чиновников Минобороны отменить тендеры с ООО "Военсервис-Волонтер".

Еще можно вспомнить скандал с женскими туфлями на каблуках, который также прошел через сферу должностных обязанностей Игоря Халимон.

Логично предположить, что его сделали своеобразным козлом отпущения за фактический срыв реформы системы питания ВСУ и другие проколы Минобороны, повлекшие громкие медийные скандалы и относящиеся к сфере должностных обязанностей Халимона.

Александр Миронюк

Единственный из уволенных заместителей министра, который был профессиональным военным. Правда, в далеком прошлом - с 1990-го по 2012 год. Причем в Вооруженных силах Украины проходил службу на командно-штабных должностях: командира взвода, роты, командира батальона, начальника штаба полка и командира полка специального назначения.

Проходил военную службу в составе украинского миротворческого контингента многонациональных сил в Ираке, а также возглавлял украинский миротворческий персонал в в Афганистане.

Затем, с 2013-го по 2020 год, работал на руководящих должностях: начальника группы, отдела, начальника департамента государственных предприятий, входящих в состав госконцерна "Укроборонпром". Откуда его и переманили в Министерство обороны.

В МО Миронюк отвечал за военно-техническое сотрудничество и вооружение. Он запомнился многообещающими обещаниями поставить в 2021 году в войска более 30 тыс. наименований вооружений и военной техники, которые, впрочем, реализовать не удалось.

Что интересно, Миронюк - единственный из тройки уволенных, кто прокомментировал свою отставку публично. Он отметил, что заявление об увольнении написано с формулировкой "по собственному желанию", но это решение было принято им как офицером, учитывая определенные принципиальные для него вещи.

"Я считаю, что за время пребывания на своем посту я сделал максимум из того, что мог сделать заместитель министра обороны, отвечающий за вопросы вооружения и перевооружения украинской армии", - заявил Миронюк после увольнения.

Своими достижениями он считает заказ строительства трех военно-транспортных самолетов Ан-178 - первых новых военных самолетов за время независимости Украины, а также завершение проектов "Ольха", "Нептун", "Тайфун" и плавающего бронетранспортера БТР-4 для подразделений морской пехоты.

Правда, вектор обеспечения ВСУ современными видами вооружения можно считать провальным, поэтому и из Миронюка вполне могли сделать козла отпущения.

В целом же увольнение почти половины заместителей министра обороны Тарана (всего их у него семь) может означать две вещи: или же его лишают преданных кадров, чтобы облегчить дальнейшую отставку самого Тарана, о которой уже говорят как о свершившемся факте в режиме ожидания; или же Таран в который раз договорился с Офисом президента и избежал своей отставки, принеся в жертву этих трех заместителей.