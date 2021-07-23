«Украина — не Европа». Как Кремль хочет создать в Украине вторую пятую колонну

Юрий Вишневский / Деловая столица

Сейчас наступает золотое время для продвижения мифологемы «Запад нас кинул».

В Кремле, похоже, всерьез начали подготовку к нашим выборам. Вскоре в Украине может появиться новый политпроект, который будет уверять изо всех сил, что он - против Путина. И под этим прикрытием убеждать, что Украине нужен не европейский, а азиатский путь.

Зачем это Путину

Социологи сходятся на том, что у откровенно пропутинских сил в Украине есть электоральный потолок - 20%, выше которого они не прыгнут. Они могут идти на выборы одной партией, двумя или несколькими, ставить своими лидерами кума Путина или вице-премьеров правительства Азарова, но в любом случае они наберут суммарно не более 20%. Этого может хватить для того, чтобы претендовать на участие в правящей коалиции. Но этого точно не хватит для того, чтобы сменить внешнеполитическую ориентацию Украины. А Путину нужно именно это.

И вот тут у Кремля есть лазейка. Причем не маленькая, а весьма здоровенная. Называется она «против Путина, но и против Запада». А как раз сейчас наступает золотое время для продвижения мифологемы «Запад нас кинул». Дескать, «Запад договорился с Путиным за нашей спиной по "Северному потоку-2" и не возьмет нас ни в НАТО, ни в ЕС, а будет лишь использовать как буферную зону».

Целевая аудитория этой мифологемы - та часть патриотов Украины, особенно русскоязычных, которая категорически против Путина и ни за что не проголосует за ОПЗЖ, Виктора Медведчука и Юрия Бойко, но которая также настроена решительно против Петра Порошенко и «Европейской солидарности». В 2019-м эта категория избирателей была одной из главных опор Владимира Зеленского и партии «Слуга народа». За два года эти люди весьма разочаровались в Зеленском, а после серии его внешнеполитических провалов могут вообще отвернуться от него.

В Кремле не питают надежд переделать эту категорию украинских избирателей в любителей Путина и сторонников военного и экономического союза с Россией. Для Кремля достаточно, чтобы эти украинцы плевались, услышав слова «НАТО» и «Евросоюз».

Стоит подчеркнуть, что эта мифологема для своей правдоподобности нуждается в жесткой антипутинской составляющей. Поэтому тут не годится «Медведчук-лайт» или умеренная версия ОПЗЖ. В самом деле, эта мифологема пытается внушить, что беззубые США, импотентное НАТО, продажный Евросоюз (и с ними коварный МВФ) оставили нас один на один со злобным Путиным, позволили ему оккупировать Крым и часть Донетчины и Луганщины, а сейчас и запустить «Северный поток-2», который делает Украину еще более уязвимой. Без злобного Путина эта ужасная картина рассыпается.

Медведчук, Бойко и ОПЗЖ вещать о злобном Путине не могут в принципе. А кто может?

Вторая пятая колонна

О том, что Кремль занялся подбором второй пятой колонны, свидетельствует целый ряд признаков. Мифологему «Запад нас кинул» уже продвигают некоторые эпатажные представители власти типа Арестовича; наверное, после парламентских каникул эту песню запоют и некоторые депутаты из числа «слуг народа». В украинских сегментах соцсетей активизировались апологеты Дональда Трампа, которые натужно лепят Джо Байдену имидж предателя Украины. Свежая история - бурное обсуждение блога заместителя главного редактора интернет-издания «Страна.UA» Светланы Крюковой.

Крюкова резко раскритиковала статью Путина «Об историческом единстве русских и украинцев», вызвав немалое удивление среди людей, считающих "Страну" пророссийским изданием. Между тем блог по сути выполнил двойную функцию: во-первых, вбросил в украинскую блогосферу нужную Кремлю мифологему и, во-вторых, выявил тех, кто попался на этот крючок.

У вируса «Украина - не Россия, но и не Европа» три активных элемента.

Первый элемент: Путин плохой - он, к примеру, узурпировал власть и превратил Россию в страну-изгоя.

Второй элемент: Европа о нас забыла, хотя когда-то, к примеру, киевские князья роднились с королевскими династиями Франции, Германии, Венгрии.

Третий элемент: зачем нам та Европа, лучше смотреть на Азию. Мол, еще полвека назад Китай, Южная Корея или то же Сингапур были нищими, а сегодня им впору завидовать.

Правда, что касается первого пункта, то ближайшие примеры, где народ не давал «никому приклеиться к президентскому стулу на четверть века», - это Польша и Словакия, а также Литва, Латвия, Эстония, давно обогнавшие Россию по ВВП на душу населения. Между тем в Китае уже более 70 лет правит одна партия. Генерал Пак Чонхи правил Южной Кореей более 17 лет (с 1962 по 1979), пока его не застрелили. Премьер-министр Сингапура Ли Куан Ю правил более 31 года, с 2004-го (уже почти 17 лет) этот пост занимает его старший сын Ли Сянь Лун. Ну а самые богатые страны Аравийского полуострова - вообще монархии: Королевство Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Султанат Оман.

Впрочем, главное вовсе не факты, а успешное внедрение в массы идеи «Украина - не Россия, но и не Европа», а значит, надо смотреть в Азию. Имена же политиков, которые будут нести новый месседж в люди, как и название некоей третьей политической силы, запрос на которую уже давно созрел, мы узнаем уже скоро. Благо, инфантильная реакция власти на провал в вопросе "Северного потока-2" открывает перед новым проектом, окутанным российским флером, широчайшие возможности.