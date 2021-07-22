Поражение, но не конец: Почему соглашение о «Северном потоке-2» должно стать для нас таблеткой от инфантильности

Юрий Васильченко / Depo.ua

Худшим в истории с договором США и Германии по "Северному потоку-2" является то, что судьбу Украины решили без нее. И это прецедент, которым обязательно воспользуется Россия. Потому что если Вашингтону и Берлину можно, то и Москва захочет.

Вчера произошло событие с огромным знаком минус для нашего государства - Вашингтон и Берлин, несмотря на критику внутри этих стран и протесты украинской стороны, заключили соглашение относительно российского газопровода "Северный поток-2". Окончательный текст документа также был обнародован вчера. Выделим в нем четыре позиции, которые будут иметь наибольшее влияние на дальнейший ход событий.

Северный поток - 2: О чем договорились США с Германией

Первая позиция - текст соглашения выдержан в довольно резком антироссийском ключе, впрочем эта резкость выглядит крайне декларативно. Цитируем: "Если Россия попытается использовать энергию как оружие или совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины, Германия будет призывать Европейский Союз к принятию эффективных мер, включая санкции, чтобы ограничить российский потенциал для экспорта в Европу в энергетическом секторе, или принять меры в других экономически важных сферах". То есть, высокие договаривающиеся стороны осознают опасность использования "Северного потока-2" как энергетического оружия России, но обещают дать отпор агрессивным действиям. В чем именно будет заключаться такой отпор, совершенно непонятно, ведь, сев на российскую газовую иглу, в дальнейшем будет сложно с нее слезть без существенных убытков для экономики Германии и других государств ЕС.

Позиция вторая - США выразили поддержку усилий Германии и Франции по достижению мира на востоке Украины. В свою очередь Германия обязалась активизировать свои усилия в рамках Нормандского формата, чтобы обеспечить выполнение Минских соглашений. О том, как в Берлине видят этот процесс, хорошо известно - во время недавнего визита Владимира Зеленского в Германию канцлер Ангела Меркель призвала включить в украинское законодательство "формулу Штайнмайера", которая предусматривает передачу властных полномочий на оккупированных территориях фактическим руководителям "ДНР"/"ЛНР "в день проведения местных выборов. Это выглядит как очевидная измена, но вряд ли Германия отступит от своего видения достижения мира на Донбассе.

Позиция третья - Германия обязалась приложить усилия для продления соглашения о транзите российского газа через украинскую ГТС и после 2024 года. Для этого планируют назначить спецпредставителя и начать переговоры не позднее 1 сентября. Это еще одно слабое звено в соглашении по "Северному потоку-2", ведь, с одной стороны, России вроде и выгодно продавать европейцам большие объемы газа и для этого продолжать гнать его через нашу территорию, но с другой Москва обязательно воспользуется случаем, чтобы привязать к новому соглашению какие-то дополнительные политические условия. К примеру, заставить Киев покупать газ у "Газпрома". Или установить свою цену на транзит. И каким образом Меркель собирается заставить Путина и в дальнейшем поставлять газ по украинскому газопроводу также непонятно.

Наконец, четвертая позиция - поддержка Германией так называемого "зеленого фонда" для Украины и продвижения возобновляемых источников энергии. Идея о превращении Украины в мирового экспортера водорода с подачи Ангелы Меркель звучит в информпространстве уже больше месяца. Впрочем, перспективы ее воплощения выдаются туманными, ведь в Украине нет достаточных мощностей солнечной и ветровой генерации, позволяющих развивать это направление в экологически приемлемом для Европы русле. К тому же - Украина имеет мощную промышленность, которая понесет значительные убытки в случае отказа от традиционных источников энергии.

Чем "Северный поток - 2" выгоден и не выгоден Меркель и Байдену

Сейчас в СМИ и экспертной среде видим мощную волну обвинений в адрес Зеленского за то, что его дипломатия не смогла противодействовать конечному узакониванию "Северного потока-2". Но здесь ключевой момент, могла ли она противостоять, ведь для Меркель, которая завершает свою длительную каденцию на посту канцлера, достройка и запуск выгодного для ее экономики газопровода было вопросом почти решенным. Оставалось только договориться с Белым домом, чтобы тот отказался от давления на Берлин. Вчера Меркель выиграла, в очередной раз доказав, что Германия остается главным геополитическим игроком в Европе.

Что получил Джо Байден? Во-первых, он показал европейским союзникам, что США могут быть гибкими, когда речь идет о сохранении партнерства. Во-вторых, фактически переложил ответственность за дальнейшую судьбу Украины, в том числе мирного урегулирования на Донбассе, на Берлин. В-третьих, вероятно достигнуты договоренности о конкретных санкциях в отношении России, которые применят в случае ее агрессии. О сути таких санкций не говорили, но в Белом доме будут акцентировать на том, что они точно будут. Правда, не факт, что преемник или преемница Меркель в полном объеме будут соблюдать гарантии, которые дала нынешняя канцлер.

Но наряду с этим Байден, и это уже очевидно, усилил оппозицию внутри своей страны. Причем за соглашение с немцами его критикуют как республиканцы, так и демократы. Также конгрессмены возмущены датой, выбранной Вашингтоном для визита Зеленского - 30 августа украинский президент не сможет встретиться с конгрессменами, ведь и у американских законодателей каникулы. То есть, украинский вопрос снова выходит на первый план во внутренней политике США. И опять не со знаком плюс. Кроме того, поведение Штатов крайне негативно отразится на внутренней политике в Украине, ведь произошло то, против чего всегда предостерегал Киев - западные игроки решили нашу судьбу без нас. При этом не дав нам ни гарантий ускорения вступления в НАТО, ни перспектив вступления в Европейский Союз. Нам просто предлагают откупной миллиард долларов в "зеленый фонд".

Битву против "Северного потока - 2" проиграли, что будет дальше

Реакция официального Киева на такой "кидок" США и Германии была ожидаемой. МИД направил ЕС и Германии ноту, совместно раскритиковали соглашение по "Северному потоку-2" руководители украинского и польского внешнеполитических министерств, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков призвал Запад усиливать санкции против "Северного потока-2". А глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Германия не может давать гарантии по транзиту газа через территорию Украины, ведь она этот газ не добывает и не транспортирует. Гарантии могла бы дать Россия, однако этим гарантиям все равно цена - три копейки. Будапештский меморандум давайте хотя бы вспомним...

Какие события можно ожидать в ближайшие месяцы.

Критика президента будет усиливаться

Причем как со стороны национал-патриотической, так пророссийской оппозиции. Если первая будет обвинять Зеленского в провале внешнеполитического вектора и потребует расследования, почему так произошло, или импичмент, то вторая будет акцентировать на том, что Запад нас предал, и это все последствия "внешнего управления". Но здесь ключевой вопрос, пойдут ли эти политические силы на нечто большее, чем громкие заявления. Июль - не лучшее время для уличных протестов, поэтому стоит ожидать политического обострения уже осенью. А чтобы тема не потеряла актуальность, будут усиливать ее другими негативами - значительным ростом тарифов, цен, налогов, "вагнергейтом" и другим.

Если действия различных по идеологии оппозиции предсказуемые, то действия власти - непредсказуемые

Здесь можно ожидать всего - от усиления продолжающегося с зимы патриотического поворота, до его полного свертывания. С постановкой на паузу тех реформ, которые обещались Западу Это наихудший сценарий, однако не стоит забывать, что год назад власть провозглашала политику "какая разница". А совсем недавно ее спикеры расхваливали Компартию Китая, и некоторые из них прямо говорили о развороте на Восток.

Консолидация элит необходима, но невозможна

Третья - эксперты отмечают необходимость консолидации элит вокруг какого-то четкого плана действий. Это был бы правильный шаг, однако его, к сожалению, не будет по нескольким причинам. Первая - наши элиты обычно могут консолидироваться против, а не за. Поэтому скорее мы увидим усиление оппозиции, чем оппозиционеров и "слуг" за общим столом. Вторая - для того, чтобы начать говорить о выработке общего плана, и власти, и оппозиции нужно предпринять шаги назад. Например, власти остановить принятие закона об олигархах, заморозить ряд политически мотивированных производств ГБР, согласиться на требования национал-патриотической оппозиции об увольнении с должностей отдельных персонажей. В свою очередь оппозиционеры должны отказаться от жестких заявлений о "зраде", снять с повестки дня тему срыва спецоперации по задержанию "вагнеровцев" и другие. А поскольку доверия между властью и оппозицией нет, то и надежды на их объединение вокруг общего плана минимальны.

Возможны новые "новые лица"

Мы можем стать свидетелями остановки олигархического консенсуса, который обеспечил власти, а больше всего президенту, достаточно низкий уровень критики в ведущих медиа. Если шлюзы для критики откроются, рейтинг Зеленского резко пойдет вниз. И это может стать свидетельством того, что олигархи начали искать ему замену. Поэтому внимательно следим, не начнут ли в ближайшее образом раскручивать нескольких персонажей, которые в глазах избирателей должны выглядеть потенциальной альтернативой Зеленскому.

Киев будет торговаться за компенсации

Официальный Киев смирится с поражением по "Северному потоку-2", договариваясь с Западом о каких-то компенсациях. Многое станет ясно после встречи украинского и американского президентов. Поэтому до визита в Вашингтон Банковой необходимо разработать не только перечень требований, но и предложения, которые будут интересны Белому дому. Ведь как видим, сколько бы мы не требовали ПДЧ или других важных для нас вещей, международная политика гораздо сложнее, здесь давлением или морализаторством ничего не добьешься. Наоборот, можно сделать только хуже.

Что можно предложить интересного для американцев? Скажем так: они позволили Германии усилиться в Европе, но Штаты точно не собираются ослаблять свои позиции в регионе. И вот здесь нужно искать точки соприкосновения. Это могут быть конкретные совместные экономические проекты, особенно в сфере энергетики, или же предложения Украины относительно нашего вклада в развитие американских инициатив.

Вчерашнее газовое соглашение должно стать для украинской власти и для нас всех таблеткой от инфантильности. Да, мир жесток и он не вертится вокруг Украины. Поэтому до 30 августа, дня встречи Зеленского с Байденом, есть время хорошо подготовиться. Но для этого нужно, во-первых, прекратить обвинять США и Германию в сговоре, этим мы себе только вредим. Во-вторых, привлечь к работе широкий круг экспертов, в том числе - критически настроенных к действиям власти. В-третьих - заранее убрать из властных коридоров тех, кто вызывает раздражение у партнеров, чтобы упоминания о них не затмили даже лучшие наши инициативы.