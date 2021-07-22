США и Германия официально договорились о «Северном потоке-2»: что пообещали Украине

США и Германия официально договорились о завершении строительства российского газопровода "Северный поток-2", опубликовав совместную декларацию с обещаниями Украине.

Текст декларации, обнародованный министерством иностранных дел Германии, называется "Совместное заявление США и Германии в поддержку Украины, европейской энергетической безопасности и наших климатических целей", сообщает "Европейская правда".

Документ начинается с заверения, что США и Германия решительно поддерживают суверенитет, территориальную целостность, независимость Украины и ее европейский путь, и подтверждают необходимость принять меры против российской агрессии и деструктивных действий России в Украине и за ее пределами.

"Соединенные Штаты заявляют о своей поддержке усилий Германии и Франции по достижению мира на востоке Украины в рамках нормандского формата. Германия активизирует свои усилия в рамках нормандского формата, чтобы обеспечить выполнение Минских соглашений", - говорится в декларации.

США и Германия обязуются работать вместе в рамках недавно созданного диалога на высоком уровне, чтобы гарантировать, что Соединенные Штаты и ЕС имеют соответствующие инструменты и механизмы, чтобы реагировать на российскую агрессию и деструктивную деятельность РФ, в том числе на российские попытки использовать энергию как оружие.

"Если Россия попытается использовать энергию как оружие или предпримет дальнейшие агрессивные действия против Украины, Германия будет действовать на национальном уровне и призвать Европейский Союз к принятию эффективных мер, включая санкции, чтобы ограничить российский потенциал для экспорта в Европу в энергетическом секторе, включая газ, или принять эффективные меры в других экономически важных сферах", - сказано в документе.

США и Германия соглашаются, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года.

В соответствии с этой точкой зрения Германия обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы сделать возможным продление соглашения с Россией о транзите газа через Украину на срок до десяти лет, и назначить для этой цели специального представителя.

Отмечается, что переговоры по этому вопросу должны начаться как можно скорее, но не позднее 1 сентября.

Германия обязуется создать и управлять Зеленым фондом для Украины, который будет способствовать ее энергетическому переходу, энергоэффективности и энергетической безопасности.

Германия и США будут стремиться поощрять и поддерживать инвестиции в Зеленый фонд на сумму не менее 1 миллиарда долларов США, в том числе от третьих сторон, таких как частный сектор.

Германия сначала даст в фонд не менее 175 млн долларов в качестве гранта и будет работать над увеличением своих взносов в ближайшие годы, утверждается в декларации.

Фонд будет продвигать использование возобновляемых источников энергии, способствовать развитию водорода в качестве энергоносителя, повышать энергоэффективность, ускорять поэтапный отказ от угля и поддерживать углеродную нейтральность.

Соединенные Штаты планируют продвигать инициативу с помощью технической и стратегической помощи в соответствии с целями Фонда.

Кроме того, Германия продолжит продвигать двусторонние энергетические проекты с Украиной, особенно в области возобновляемых источников энергии и энергоэффективности, а также поддержки поэтапного отказа от угля, что также включает назначение специального посланника со специально выделенными фондами на сумму 70 млн долларов США.

Германия также готова запустить пакет мер устойчивости для Украины, который поддержит энергетическую безопасность Украины. Это включает в себя усилия по обеспечению и повышению возможностей для реверса газа в Украину с целью полной защиты Украины от потенциальных будущих попыток России сократить поставки газа в страну.

Кроме того, Германия позволит Украине участвовать в ее проектах поддержки и сотрудничества по развитию и расширению кибервозможностей, поддержит усилия по реформированию украинского энергетического сектора и поможет разработать варианты модернизации украинских газотранспортных систем.