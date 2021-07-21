Наследие «Квартала 95». Почему у Зеленского большие проблемы во внешней политике

Юрий Вишневский / Деловая столица

За два года во всех столицах изучили фирменный киевский стиль и теперь стараются по максимуму им воспользоваться.

Уже официально подтверждено, что визит Владимира Зеленского к Джо Байдену откладывается. Это лишний раз говорит о том, что в отношениях между Киевом и Вашингтоном не все в порядке. Но еще это очередное свидетельство того, что у Зеленского есть системные проблемы во внешней политике. В ближайшие месяцы эта негативная тенденция будет лишь усиливаться. А значит, будет множиться число внешнеполитических провалов.

Вместо июля в Вашингтоне - сентябрь в Нью-Йорке

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден в июле не встретятся. Об этом сообщил временный поверенный в делах США в Украине, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент в интервью «Радио Свобода». «Встреча будет чуть позже. Не в июле, а думаю, в августе», - отметил Кент. Тут ключевое слово - «думаю». «Думаю, в августе» - это в переводе с дипломатического означает «может, в августе, а может, еще позже».

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о подготовке к визиту еще 11 июня в эфире канала «Украина 24». «Встреча Зеленского и Байдена состоится в конце июля, - сообщил он. - Формат - полноценный официальный визит президента Украины в США, в рамках которого будет не только встреча с Байденом, но и ряд других мероприятий». Кулеба подчеркнул, что вместе с Зеленским в США отправится большая делегация, «потому что очень широкая повестка дня, много вопросов».

Есть две версии переноса визита. Оптимистическая заключается в том, что администрация Байдена решила подождать, когда разъедутся на каникулы конгрессмены и сенаторы. Палата представителей завершает сессию 30 июля, Сенат - 6 августа. Если Белый дом назначит встречу Байдена с Зеленским сразу после 6 августа, можно будет предполагать, что действительно все дело в желании администрации Байдена ограничить круг контактов Зеленского и всей украинской делегации в Вашингтоне (а также удобный повод вынести за скобки визита хотелку Зеленского выступить перед Конгрессом).

Это, конечно, не очень дружелюбный жест, но есть и более пессимистическая версия, которая говорит, что Вашингтон имеет к Киеву принципиальные претензии. Одна из них - это Игорь Коломойский, на которого Госдеп США наложил санкции за коррупцию на должности главы Днепропетровской ОГА в 2014-2015 гг. Вашингтон использует угрозу переноса визита, чтобы вынудить Зеленского на конкретные действия против Коломойского. Вторая претензия - это демонстративный разворот Киева в сторону Пекина. Перед визитом Зеленского к Байдену такой разворот выглядит как пощечина Вашингтону.

Поэтому не исключено, что встреча Байдена с Зеленским будет перенесена вообще на сентябрь. И состоится она не в Вашингтоне, а в Нью-Йорке на полях генассамблеи ООН, которая открывается 14 сентября. То есть вместо полноценных переговоров в Белом доме будет полупротокольная встреча в одной из гостиниц Нью-Йорка.

Провальная тенденция

Конечно, главное все же - не сам визит, а его результаты. Что ж, если говорить о результатах, то мы уже имеем провальные переговоры Зеленского с канцлером ФРГ Ангелой Меркель 12 июля в Берлине. Все ожидали, что Зеленский добьется от Меркель каких-то компенсаций за «Северный поток-2» - росийско-немецкий газопровод в обход Украины. Однако Зеленский не привез из Берлина ничего. Договоренности об объемах газа, который должен гарантированно прокачиваться через украинскую ГТС, вопрос о модернизации украинской ГТС и объемы финансирования этих работ, оказание финансовой помощи Украине в размере 2 млрд евро перенесены для решения новым правительством Германии, которое будет сформировано по итогам парламентских выборов, назначенных на 26 сентября. Вместо гарантий и компенсаций Зеленский получил от Меркель ее публичное заявление на совместной пресс-конференции о том, что «нам нужна имплементация так называемой формулы Штайнмайера».

Также можно говорить об углубляющемся провале надежд Зеленского выстроить диалог с Путиным. 12 июля в 17:00, прямо во время визита Зеленского в Берлин, вышла статья Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». Зеленский мог воспользоваться этой статьей как свидетельством агрессивных намерений России и невменяемости Путина и потребовать от Запада дополнительных гарантий безопасности и санкций к России за угрозы от Путина. Вместо этого Зеленский на следующий день, уже в Киеве, заявил, что он увидел в статье Путина «глубокую работу» и что он хотел бы лично обсудить эту статью с Путиным. Фактически Путин выдвинул Зеленскому новые претензии, а Зеленский говорит, что эти претензии нужно обсуждать, вместо того чтобы призвать Запад наказать Путина за эти претензии и угрозы.

13 июля во французском журнале Politique Internationale вышло интервью замруководителя администрации Путина Дмитрия Козака (напомним, это партнер Андрея Ермака по переговорам в нормандском формате на уровне советников). Козак потребовал от Киева выполнить то, что было обещано на саммите нормандской четверки в Париже 9 декабря 2019 г. «По итогам парижского саммита нормандского формата 2019 года стороны взяли на себя обязательство по согласованию к апрелю 2020 года в Контактной группе всех политико-правовых аспектов урегулирования конфликта», - заявил Козак и в очередной раз потребовал от Киева прямых переговоров с Донецком и Луганском.

Добавим к общей картине и глубокие проблемы в отношениях с Грузией и Молдовой. 19 июля Зеленский вместе с президентами этих стран Саломе Зурабишвили и Майей Санду и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем открывал в Батуми формат «Ассоциированного трио», который должен помочь трем странам совместно двигаться к членству в ЕС. Все поначалу выглядело прекрасно, но закончилось - скандалом. После официальной церемонии в Батуми Санду провела двусторонние переговоры с Зеленским, Ермаком, Кулебой и высказала им целый ряд претензий. Знающие люди говорят, что Санду начала разговор со слов «Где Чаус?» В том, что бывший украинский судья Николай Чаус был похищен в Кишиневе именно по указанию украинских властей, похоже, не сомневается никто в Молдове. Как утверждают некоторые источники, Санду завила: «Мы знаем, что он у вас. Это знает Лондон, это знает Вашингтон». Также, по сведениям тех же источников, Санду высказала и другие претензии: о российских войсках, которые ездят в Приднестровье через Украину, об электроэнергии, которую поставляет Украина Приднестровью, и т.п. Ну а хозяйка саммита в Батуми Саломе Зурабишвили от двусторонней встречи с Зеленским вообще отказалась. Говорят - из-за Саакашвили.

Системная проблема

Перечень провалов можно продолжать. Но, наверное, уже сказанного достаточно, чтобы понять - мы имеем во внешней политике системную проблему.

О некоторых ее причинах рассказал бывший секретарь СНБО Александр Данилюк в программе «Светская жизнь с Екатериной Осадчей», которая вышла на канале «1+1» 18 июля. Данилюк поделился воспоминаниями о том, как он просил жену Владимира Зеленского повлиять на него во время подготовки к встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном, состоявшейся за девять дней до второго тура президентских выборов в Украине. По словам Данилюка, самым тяжелым во время подготовки встречи было настроить Зеленского на работу. Несмотря на то, что перед саммитом было подготовлено большое количество аналитических материалов, он лишь поверхностно знакомился с ними.

«Бывали случаи, когда я показывал документы, а он не хотел готовиться. Говорил "я пошел" - и уходил. Я тогда звонил жене Зеленского в номер и говорил: "Лена, что-то мне кажется, что Владимир не лучшим образом подготовился ко встрече с президентом Франции". Через некоторое время в мой номер заходит Зеленский, говорит: "Ладно, давай мне папку"», - рассказал Данилюк.

Но проблема не только в том, что Зеленский не всегда надлежаще готовится к международным встречам. Проблема еще и в его своеобразном стиле, выработанном за многие годы в «Квартале 95». Это - максимальная концентрация на одном выступлении, за которым следуют аплодисменты и длительный период релакса, после чего можно готовиться к новому выступлению, перед новой аудиторией, а о предыдущем - забыть.

Но другие игроки - будь то Вашингтон, Москва, Берлин, Париж, Тбилиси или Кишинев - играют по-другому. Они все помнят. Помнят все обещания, которые Зеленский сделал и вскорости забыл. И теперь на него давят все со всех сторон.

Два года это было малозаметно, и тому есть свои причины. В первый год президентства Зеленского к нему присматривались, проводили с ним первые встречи (к которым, подчеркнем еще раз, тщательно готовились), выманивали у него какие-то обещания, как это случилось с той же формулой Штайнмайера в Париже 9 декабря 2019 г. При этом сами старались никаких серьезных обещаний не давать.

Каких-то последствий можно было бы ждать уже во второй год, но помешал коронавирус. Пандемия резко ограничила международные встречи на высшем уровне. Соответственно и отсрочка реализации договоренностей воспринималась нормально.

Но сейчас эта отговорка уже не работает, тем более что в западных странах полным ходом идет вакцинация населения. Поэтому именно сейчас мы видим начало новой фазы в международных отношениях Зеленского - той, где ему со всех сторон предъявляют счета и требуют выполнения обещанного. И уже почти ничего не обещают взамен. Это та фаза, когда во всех столицах уже выучили фирменный киевский стиль и стараются по максимуму им воспользоваться. И, увы, это та реальность, в которой мы будем жить еще несколько лет.