Саботаж заседания Верховной Рады: Почему нардепы прогуливают работу и им за это ничего не будет

Юрий Васильченко / Depo.ua

Вчерашнее внеочередное заседание парламента поставило антирекорд посещаемости - из 450 нардепов в сессионном зале зарегистрировались только 99. И оказывается, прогульщикам за это ничего не будет.

Вчера в сессионном зале присутствовали 99 народных депутатов: 69 монобольшевиков, 12 из "Европейской солидарности", восемь из "Батькивщины", один из группы партии "За будущее", трое из "Доверия", двое из "Голоса" и четверо внефракционных.

О том, что "слуги" проигнорируют это заседание, было известно заранее - нардепы должны голосовать за ряд постановлений об отмене предварительно принятых законов. А поскольку необходимого количества депутатов в зале не было, значит и никаких шансов у этих постановлений тоже.

Что провалили нардепы

Первое постановление - об отмене решения Верховной Рады Украины о повторном принятии в целом с учетом предложений президента Украины Закона о внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины авторства Сергея Власенко из "Батькивщины" - набрало 17 голосов, преимущественно соратников Юлии Тимошенко.

Три постановления авторства депутатов "Батькивщины" об отмене решения Верховной Рады Украины о принятии во втором чтении и в целом проекта Закона "Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности" набрали в пределах 31-34 голосов.

Далее в пустом зале один за другим провалили четыре постановления об отмене решения Верховной Рады Украины о принятии во втором чтении и в целом проект Закона "О внесении в некоторые законы Украины относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия" и два об отмене решения Верховной Рады Украины от 14 июля 2021 года о принятии во втором чтении и в целом как закона Украины проекта Закона о внесении изменений в статью 188-32 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за невыполнение законных требований дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия. Авторами этих поправок также были преимущественно соратники Тимошенко.

После завершения заседания нардеп Сергей Соболев заявил, что "Батькивщина" обжалует в Конституционном Суде законы о реформировании оборонного комплекса, Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей. По его словам, были нарушены Регламент и Конституция. Правда, есть нюанс: из 25 "бело-сердечных" нардепов зарегистрировались только восемь. Не было ни самой Тимошенко, ни Власенко, ни Кабаченко, то есть авторов проектов. Поэтому, очевидно, представители этой фракции либо не очень надеялись на успех, либо воспользовались нежеланием "слуг" идти на работу. Чтобы иметь дополнительный козырь для КСУ: нарушение Регламента.

Прогуливали ли нардепы работу раньше и что обещали "слуги"

Но попытка обжаловать упомянутые законы будет потом. Не факт, что она увенчается успехом. Здесь можно вспомнить: вердикта относительно конституционности языкового закона ждали два года, а выводов по закону о продаже земли вообще еще нет. И когда будут - неизвестно. Поэтому в данном случае лучше поговорим не о шансах "Батькивщины" что-то отсудить, а о том, как вчерашним саботажем парламентарии, в том числе "слуги", продемонстрировали народу, что можно и не работать, если у тебя нет желания идти на работу. Представим, что врачи отказываются делать операцию, потому что им не нравится пациент! Понятно, что судьба постановлений об отмене трех важных законов была бы такой же: их провалили бы, но не в почти безлюдном зале. Тем более что внеочередное заседание инициировал президент, которого Александр Корниенко назвал "духовным лидером".

Подобное безделье у депутатов случалось и раньше, но в этом созыве, кажется, впервые. В прошлом созыве самой небольшой была явка по пятницам. Картинка с пустыми креслами законодателей раздражала общественность, добавляя негативных оценок всему парламенту. Но "слуги" провозглашали новое качество политики. В апреле председатель их фракции Давид Арахамия (вчера и его не было) объяснял: внеочередные заседания - ответ на неконструктивную позицию оппонентов, которые предлагают "поправочный спам". "Мы обеспечим нормальную работу парламента и выдержим этот марафон внеочередных заседаний, чтобы принять важные для страны законы", - сказал он. Но, как видим, дальше согласились бежать только 69 марафонцев - меньше половины фракции. Где вместо сессионного зала были другие, узнаем благодаря фоторепортажам с морей и океанов в их и их жен инстаграмчиках. Или из программ журналистов-расследователей.

Но это все эмоциональные и этические моменты, более интересным выглядит вопрос, накажут ли прогульщиков. Ведь если врач, журналист или учительница прогуляют работу, их ждет как минимум строгий выговор, а скорее всего - лишат премии.

А вот вчерашним прогульщикам ничего не будет. Как пояснил накануне заседания член регламентного комитета, "слуга" Павел Фролов, голосования на внеочередных заседаниях не входят в расчет процента голосований депутата для получения депутатских выплат и зарплаты, а потому большинство депутатов, скорее всего, не придет. И сам не пришел. Чудесая работа - служить народу...

Более того, нардеп может безнаказанно прогуливать и основные заседания Рады, не только внеочередные. И будет продолжать получать зарплату. Согласно закону, поддержанному Верховной Радой в октябре 2019 года, нардеп не получает депутатские выплаты, если он пропустил без уважительных причин уже более 30% голосований в Раде или более 50% заседаний комитета, в состав которого он избран. Кстати, в июне таких нардепов-представителей разных фракций было 78.