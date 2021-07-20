К нам едет ревизор. Зачем Госдеп отрядил эмиссара в Киев и Варшаву

Владислав Гирман / Деловая столица

На фоне сообщений о том, что США и ФРГ вскоре достигнут соглашения по «Северному потоку-2», в Украину направляется советник Госдепа Дерек Шолле.

В Киев сегодня, 20 июля, прибывает советник Госдепартамента США Дерек Шолле. В украинской столице, где у него запланированы переговоры с высокопоставленными представителями властей, он пробудет до 21 июля. И в тот же день направится уже в Варшаву.

Согласно сообщению на сайте Госдепа, главными темами переговоров в Киеве будет российско-германский газопровод "Северный поток-2", обеспечение энергобезопасности, реализация экономических и антикоррупционных реформ.

В Польше же Шолле, если перевести с дипломатического языка, планирует дать нагоняй консерваторам из правящей партии "Право и справедливость", пребывающей в конфликте с Брюсселем и Берлином.

Демократ со стажем

Дерек Шолле имеет богатый дипломатический опыт и связи с известными членами Демократической партии.

Так, с 1999 г. он работал в администрации Билла Клинтона спичрайтером постоянного представителя США при ООН Ричарда Холбрука, а также был специальным советником заместителя госсекретаря Строуба Тэлботта.

С 2002 по 2004 г. Шолле был советником по внешней политике у сенатора-демократа Джона Эдвардса как в его аппарате, так и во время президентской кампании 2004 г., в которой Эдвардс участвовал в качестве кандидата на пост вице-президента Джона Керри.

Еще два года - с 2009 по 2011 г. - Дерек Шолле проработал замглавы отдела политического планирования тогдашней госсекретаря Хиллари Клинтон. Перед этим назначением входил в переходную команду Барака Обамы и Джо Байдена.

Успел он поработать и в администрации Обамы - в должности директора по стратегическому планированию в Совете нацбезопасности.

Сейчас он входит уже в команду Байдена, что характерно. Дерек Шолле давно связан с Клинтонами, Обамой и Керри.

Хорошо знает Германию и внутреннюю ситуацию в ней, поскольку некоторое время занимал пост исполнительного вице-президента по политике безопасности и обороны в Германском фонде Маршалла.

Стабилизировать поток

Это объясняет выбор персоны Госдепом для обсуждения "Северного потока-2" в Украине и Польше. Ведь Шолле и его "немецкий" бэкграунд в полной мере соответствуют намерению администрации Байдена наладить тесные отношения с Берлином.

В свое время дипломат выступил одним из авторов статьи, опубликованной на сайте Фонда, в которой оправдывал страны-члены НАТО, не тратящие 2% ВВП на оборону. К ним относится и Германия.

И, кстати, как раз на прошлой неделе, когда в Белом доме гостила канцлер ФРГ Ангела Меркель, прибывшая поговорить о трубопроводе с Байденом, в Москве с визитом находился и вышеупомянутый давний приятель Дерека Шолле - Джон Керри.

Правда, в качестве посланника США по вопросам климата. Хотя это не исключает того, что в России он мог обсуждать и вопрос "Северного потока-2".

А теперь в Киев и Варшаву о нем говорить едет ревизор Энтони Блинкена. К слову, на фоне сообщения Reuters о том, что Берлин и Вашингтон, вроде бы, близки к заключению соглашения по урегулированию спора вокруг российской трубы.

Инвестиции в качестве компенсации

Во время визита Меркель в Белый дом лидеры не смогли публично подтвердить достижения какого-либо взаимопонимания.

Однако переговорный процесс продолжается, по словам источника информагентства, и на данный момент потенциальное соглашение "выглядит неплохо".

Еще один собеседник уточнил, что стороны также могут договориться не возобновлять отмененные Байденом санкции в отношении компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG.

Понятное дело, что гипотетическое соглашение вызовет бурю возмущения в Киеве, Варшаве и других странах, выступающих против СП-2.

Поэтому Украине как главной потенциальной пострадавшей, согласно информации Reuters, предложат компенсацию в виде роста объема инвестиций, которые пойдут на энергетическую модернизацию, эффективность и безопасность.

Германия, в свою очередь, пообещает реверс газа в Украину, если Россия прекратит поставки газа в Восточную Европу.

По словам одного из источников, Вашингтон рассчитывает, что Киев примет соглашение между США и Германией.

Для этого и нужен визит Дерека Шолле в Киев и Варшаву. Обе страны входят в число главных противников "Северного потока-2".

При этом Польша как член ЕС противодействует проекту не только риторически, но и на практике: на прошлой неделе Европейский суд по иску Польши отклонил апелляцию Германии и запретил "Газпрому" использовать больше 50% мощностей газопровода Opal, соединяющего "Северный поток-1" с газотранспортной системой Центральной и Восточной Европы.

Газовое противоборство Польши и Германии лишь усугубит перманентный конфликт между этими странами, чего попытается не допустить Дерек Шолле. Впрочем, польское руководство неоднократно демонстрировало намерение развивать особое партнерство не с США вообще, а с администрацией Дональда Трампа, и подчеркнуто выражало разочарование победой Джо Байдена. Сейчас же Варшава демонстрирует готовность ссориться с Вашингтоном. На это, в частности, указывает эпопея с назначением послом Марка Бжезинского: польское руководство отказывается предоставлять ему агреман, пока дипломат не откажется от польского гражданства, которого никогда не имел - но на которое может претендовать. Кстати, не исключено, что эта щекотливая ситуация также будет обсуждаться в ходе визита Шолле.

Как бы то ни было, сейчас Вашингтону важно оперативно сгладить острые углы. В особенности тогда, когда всплыла информация о возможном соглашении между Штатами и ФРГ. И такое положение просящего и предлагающего объективно ослабляет его переговорную позицию. Причем в общении как с Варшавой, так и с Киевом. Вопрос в том, сумеем ли мы этим воспользоваться. В том, что Варшава сумеет, сомневаться не приходится.

Велика вероятность, что она не остановится на достигнутом и продолжит конфликтовать с Берлином, который входит в сложный политический период - выборы в Бундестаг, по результатам которых у Германии впервые за 16 лет будет новый канцлер.

ПиС идет по пути повышения ставок, что включает в себя и выход из крупнейшей фракции в Европарламенте - правоцентристской Европейской народной партии. Об этом сегодня утром, ссылаясь на свои источники, сообщило издание EurActiv.

Если партия Качиньского действительно выйдет из ЕНП, она ослабит не только это объединение, но и позиции меркелевской ХДС в Европарламенте, а также вполне может усилить позиции правых популистов, которые снова пытаются оформить интернационал в главном законодательном органе ЕС.

А это уже создает угрозу для если не срыва, то по крайней мере создания проблем для затеянного Байденом трансатлантического примирения. Да и для определения кандидатуры на пост генсека НАТО вместо Йенса Столтенберга в 2022 г.