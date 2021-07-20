«Священная война» Зеленского с Тупицким захватывает все новые и новые государственные институты

Ігор Петренко / Depo.ua

Теперь в нее вовлечены Верховный Суд и Государственное бюро расследований. Президенту очень хочется победить, но для этого он должен пользоваться не политической целесообразностью, а законом. А вот с этим проблема...

Напомним, 14 июля Кассационный суд в составе Верховного Суда признал противоправным указ президента Владимира Зеленского, по которому Александр Тупицкий перестал быть председателем Конституционного Суда. В Верховном Суде президенту напомнили, что Конституция и законодательство не предусматривают его права увольнять судей КСУ. Офис президента тут же заявил, что будет обжаловать это решение в вышестоящей судебной инстанции - Большой палате Верховного Суда.

Но в обычную декларацию о намерениях райтеры Банковой для чего-то вставили тезисы, которые уже начали портить отношения власти после Конституционного еще с Верховным Судом. В ОП, в частности, заявили, что его решение "является подготовкой к попытке уничтожения судебной реформы в Украине через рычаги Конституционного Суда".

У президентской канцелярии "нет никаких сомнений в том, что Верховный Суд практически возглавил сопротивление части судейского корпуса фундаментальной судебной реформе". Банковая обращает внимание, что вердикт Верховного Суда вынесен в день принятия Верховной Радой закона №5068 об очищении Высшего совета правосудия и вскоре после голосования за предложения президента к закону №3711-д о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей. Это важные для обновления реформы судебной системы документы, принятию которых действительно опиралась часть судей. Вот такие серьезные обвинения прозвучали.

Со своей стороны, отреагировали срочным заявлением и в Верховном Суде, и этот ответ тоже не является образцом дипломатичности. "... все изменения должны происходить только в соответствии с Конституцией Украины. Реформирование судебной власти невозможно без уважения к независимости суда и судей и без понимания функций и роли суда в государстве", - ответили в Верховном Суде.

"Войной заявлений" конфликт команды главы государства и Верховного Суда не ограничился. В понедельник стало известно, что Государственное бюро расследований (ГБР) 15 июля, сразу после появления упомянутого решения ВС, открыло уголовное производство. Как сообщал Depo.ua, следствие ведется по факту злоупотребления властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия. Фигуранты дела - пять судей Кассационного административного суда - того самого, вердикт которого так разозлил Банковую.

Факт поступления в Кассационный админсуд запроса ГБР относительно предоставления документов о рассмотрении дела по иску Тупицкого к президенту Украины подтвердили в Верховном Суде. Там отметили, что рассматривали "дело Тупицкого" открыто и прозрачно. И еще раз напомнили, что судьи должны оставаться независимыми. "Согласно ст. 129 Конституции Украины, судья, осуществляя правосудие, является независимым и руководствуется верховенством права. В ст. 126 Основного Закона закреплено, что независимость и неприкосновенность судей гарантируются Конституцией и законами Украины. Влияние на судью любым способом запрещается. Судья не может быть привлечен к ответственности за принятое им судебное решение, за исключением совершения преступления или дисциплинарного проступка".

Спокойная уверенность заявлений ВС наталкивает на предположение, что кавалерийский наскок Банковой на судейские редуты может захлебнуться. Судебной перспективы это дело, заведенное ГБР, не имеет хотя бы ввиду на перечисленные в заявлении Верховного Суда нормы законодательства. Но поражает сам прецедент запугивания суда, который бывший народный депутат Сергей Высоцкий на своей странице в "Фейсбуке" назвал "путем Беларуси".

Возможно, в реальности ситуация будет развиваться не по столь катастрофическому для демократической Украины сценарию. Но упомянутые заявления и действия власти демонстрируют, насколько на Банковой уже раздражены отношениями с судьями и готовы влиять на них более радикальными методами.

Вот с какой точки зрения действия окружения Зеленского можно считать правильными, так это с позиций политического пиара. Рядовой украинец не доверяет судьям и имеет для этого веские основания. Со своей стороны, нынешняя власть не раз демонстрировала умение оперативно реагировать на настроения крупных общественных групп. Поэтому и в этом случае от Банковой можно ждать любых неожиданностей, хотя бы и заявлений о необходимости "разогнать Верховный Суд как центр судейского сопротивления реформе". Пытался же Зеленский по такому рецепту осенью 2020 года взять и распустить Конституционный Суд, который вдруг продемонстрировал, что не является полностью подконтрольным президентскому офису. Эта атака, правда, провалилась. Но почему бы не попробовать еще раз попиариться на теме "старые судьи - это старые лица, которые мешают нам жить" и не дают провести реформу судов. Кто из зрителей этого шоу сможет понять, что увольнение пусть и трижды "старого лица" Тупицкого не имеет отношения к реальному очищению системы? И что это очищение должно делаться исключительно законным путем.

В частности, может возникнуть вопрос о реальной готовности украинской власти реформировать суды в то время, когда такими вот кейсами Банковая дает Западу понять, что даже если судей и будут отбирать западные эксперты, то их потом могут запросто кошмарить делами от ГБР.

Священная война с судами и судьями бросает тень и на все действительно проведенные командой Зеленского судебные реформы. А такие вещи, будем объективными, есть. Вчера пресс-секретарь Государственного департамента США Нед Прайс через Твиттер приветствовал судебную реформу "при мощной поддержке президента Украины". Принятие законов о реформе Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия одобрительно прокомментировало посольство Соединенных Штатов. Принятые в июле монобольшинством в Раде по настоянию президента законы №№ №3711-д и 5068, напомним, предусматривают кадровую перезагрузку ВСП и ВККС с участием международных экспертов, которые будут там иметь решающий голос, и меняют порядок привлечения судей к дисциплинарной ответственности. Чтобы они вступили в силу, нужно разблокировать их подписание президентом, для чего сегодня соберется на внеочередное заседание Верховная Рада.

Крайне недальновидно нивелировать эти положительные тенденции нелепыми попытками атаковать судейскую систему. Руководствоваться эмоциями здесь означает проиграть. Особенно если попытка блицкрига Банковой провалится, а пока на это все и указывает. Судьи занимают отдельное, особое положение в юридической системе. Не будет таким уже и большим преувеличением назвать их кастой действительно неприкасаемых.

Если у Зеленского с таким напряжением получается бороться за увольнение Тупицкого, который в принципе считается сбитым летчиком, то в разы сложнее будет воевать с судьями Верховного Суда. Нынешний состав ВС сформировался как один из результатов начатой и незавершенной президентом Порошенко судебной реформы. Которая, несмотря на ряд недостатков (в феврале 2020 года КСУ признал неконституционным ликвидацию "старого" Верховного Суда Украины во время судебной реформы, то есть формально у нас до сих пор существуют два Верховных Суда), получила одобрение западных партнеров, которым Киев теперь должен будет объяснять свои слова и дела. Напомним, действующий состав ВС впервые в истории Украины избрали в ноябре 2017 года на конкурсе, длившемся почти год. Отбором кандидатов занимались Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) и Высший совет правосудия (ВСП). Для более качественной оценки добропорядочности создали Общественный совет добропорядочности (ОСД).

Можно спрогнозировать, что упомянутые законы о реформе судов будут подписаны и вступят в силу. А дальше Банковая попытается легким движением руки сделать небольшую подмену: отсев судей по принципу добропорядочности заменить фильтрацией на "своих" и "чужих". Действительно, найти честных и неподкупных экспертов на Западе значительно проще, чем отыскать и впустить в систему украинского судью с несовковой психологией.

В свою очередь, война ОП с Тупицким будет захватывать новые и новые государственные институты. Сначала это был, собственно, Конституционный Суд, далее Государственная служба охраны, которой было приказано не впускать Тупицкого на работу. Сейчас включились ГБР, Верховный и Окружной админсуд Киева (он рассматривает иск Тупицкого о возвращении ему 900 тыс. грн зарплаты за вынужденный прогул). А все потому, что Владимир Зеленский действовал, руководствуясь политической целесообразностью, а не юридической логикой. Отсюда и все последующие проблемы Банковой, в том числе ее вынужденный публичный, в конце концов ненужный президенту конфликт с Верховным Судом. Возбужденное ГБР дело только ухудшает ситуацию, потому что дает основания говорить, что власть "по беспределу" давит на независимых судей.