Зеленский под защитой. Зачем ГБР и Венедиктова шьют уголовку верховным судьям

Юрий Вишневский / Деловая столица

Пятерых верховных судей, которые посмели признать президентский указ незаконным, хотят посадить в тюрьму.

Главным скандалом нынешней недели обещает стать новость о том, что ГБР открыло дело по факту отмены судьями Верховного Суда указа Владимира Зеленского. Парадокс заключается в том, что это дело не обещает Зеленскому никакой пользы, одни потери. Оно не имеет судебных перспектив, но создает ему неприглядный имидж узурпатора, который расправляется с независимыми судьями. Тем не менее, ГБР, Офис генпрокурора и Офис президента, несмотря на все имиджевые потери для Зеленского, устроили этот скандал.

У этого парадокса есть разгадка. Но сначала поясним, почему это дело не имеет судебных перспектив.

Засудят ли верховные судьи своих коллег

По информации «Судебно-юридической газеты», 15 июля Главное следственное управление ГБР начало досудебное расследование в уголовном производстве под №62021000000000603 по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса («злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия»). По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.

Расследование началось буквально на следующий день после того, как коллегия судей Кассационного административного суда (КАС) в составе Верховного Суда удовлетворила иск Александра Тупицкого к президенту Украины. Напомним, что 27 марта 2021 г. Зеленский издал указ №124/2021, которым отменил указы Януковича о назначении судьями Конституционного суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина. И вот 14 июля КАС в ходе рассмотрения дела №9901/96/21 по иску Тупицкого признал противоправным и отменил указ Зеленского №124/2021 в той его части, которая касается Тупицкого. А 15 июля старший следователь ГБР Кирилл Петрухин потребовал от КАС предоставить ГБР:

1) надлежащим образом заверенную копию дела №9901/96/21, решение коллегии судей КАС от 14 июля, а также журналы судебных заседаний по данному делу;

2) данные автоматизированной системы документооборота КАС о движении документов дела № 9901/96/21 и распределении иска;

3) копии записей технической системы, которая фиксировала ход судебного заседания при рассмотрении дела № 9901/96/21.

Соответствующие документы КАС должен передать ГБР до 21 июля. В своем письме в КАС следователь Петрухин отметил, что данное уголовное производство находится «на усиленном ведомственном контроле со стороны руководства Государственного бюро расследований». Наверное, этим он хотел подчеркнуть, что дело - не его личная инициатива, а спущенный сверху политический заказ.

Решение по делу № 9901/96/21 вынесла коллегия судей КАС в составе пяти судей: Наталия Коваленко (председательствующая), Александр Стародуб, Владимир Кравчук, Альберт Езеров и Сергей Чиркин. Как можно понять из запроса следователя Петрухина, ГБР рассматривает версию, что иск Тупицкого попал к этим судьям не случайно, а что это было подстроено руководством КАС. То есть можно предположить, что ГБР питает надежды засадить в тюрьму не только этих пятерых верховных судей, но и главу КАС Михаила Смоковича.

Чтобы добиться приговора по ч. 2 ст. 364 УК, нужно доказать, что злоумышленники преследовали цель получить неправомерную выгоду для себя или другого лица в размере 250 или более необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. По-видимому, ГБР хочет обвинить верховных судей в том, что они действовали в интересах Тупицкого.

С таким же успехом можно обвинить любых судей, когда они выносят решение в пользу одной из сторон. По этой логике, если судья удовлетворил иск - его нужно садить в тюрьму за то, что действовал в интересах истца, а если отказал в удовлетворении иска, значит, его нужно садить в тюрьму за то, что действовал в интересах ответчика. Наверное, с точки зрения следователей ГБР это прекрасная логика, но вряд ли она понравится судьям - любым судьям, которые будут выносить решения по этому делу.

Допустим, вертикаль Зеленского сможет выдавить нужное решение из суда первой инстанции. Но есть еще апелляционная и кассационная инстанции. Скорее всего, судебное разбирательство дойдет до того же КАС в составе Верховного Суда. Очень сомнительно, чтобы эти судьи под давлением Банковой приняли решение против своих коллег.

Тут главное даже не в том, что такое решение было бы абсолютно незаконным. Если оно будет принято, то ГБР сможет воспользоваться им как прецедентом. И вскоре появятся сотни подобных дел, где следователи будут пытаться засудить судей за принятые ими решения. Поэтому верховные судьи будут отдавать себе отчет в том, что если они под давлением Банковой начнут садить своих коллег в тюрьму, то следующими в тюрьме могут оказаться они сами.

Страшная задача ГБР

В связи с этим можно предположить, что все заинтересованные лица, включая западные посольства, уже получили информацию о беспрецедентном прессинге со стороны Банковой на Верховный Суд. Причем доказывать тут ничего не надо, факты говорят сами за себя.

Следователь Петрухин сам лично признал, что это дело на контроле руководства ГБР. Возбуждение уголовного производства и выдвижение требований к КАС были бы невозможны без согласия процессуального руководителя, т. е. прокурора из Офиса генпрокурора. Генпрокурор Ирина Венедиктова до назначения на эту должность была директором ГБР, и ее тесная связка с нынешним руководством ГБР ни для кого не секрет.

Еще один немаловажный нюанс касается подследственности. В Уголовном процессуальном кодексе четко записано, что уголовные правонарушения по статье 364 УК, совершенные судьями, расследуются НАБУ, а не ГБР. И Офис генпрокурора прекрасно это знает. Если ведомство Венедиктовой хочет, чтобы это дело расследовало ГБР, это четкий маркер того, что оно - заказное.

Офис президента сам публично продемонстрировал свое отношение к этому делу. Решение Верховного Суда по иску Тупицкого вызвало панику на Банковой. Вечером 14 июля на официальном сайте Зеленского появилось сообщение в совершенно истерическом духе. «Нет никаких сомнений в том, что Верховный Суд практически возглавил сопротивление части судейского корпуса фундаментальной судебной реформе. Обращаем внимание на то, что это решение Верховного Суда с особым цинизмом принято...» - эти оскорбительные фразы красноречиво свидетельствуют о том, что Банковая сознательно старается максимально испортить отношения между Зеленским и Верховным Судом. Обвинения были брошены в адрес всего Верховного Суда (а не коллегии из пяти судей), не дожидаясь ответа Большой палаты на апелляцию. И это, конечно, говорит о том, что на Банковой не верят в то, что апелляция будет успешной. Иначе бы они не оскорбляли верховных судей и не старались сделать из них «врагов народа».

Однако паническая истерика Банковой вызвана не только ожиданием проигрыша по апелляции, но и более глобальным страхом. Весь судейский корпус увидел, что Банковая не всемогуща и что Верховный Суд способен заворачивать ее с ее хотелками.

Именно поэтому и предпринята атака на КАС со стороны ГБР, которую трудно расценить иначе как попытку запугать всех судей. Дескать, всеми судьями, кто попытается ослушаться указаний с Банковой, займутся следователи ГБР. И постараются довести дело до выдвижения обвинения и ареста.

В этой связи интересно будет посмотреть на решение Большой палаты по апелляции Зеленского на решение КАС по иску Тупицкого. Не исключено, что атака на КАС со стороны ГБР сделает Большую палату сговорчивей. И после этого расследование ГБР будет тихонько закрыто.

Впрочем, если будет реализован такой вариант, это лишь укрепит уверенность западных посольств в том, что Зеленский стал на путь узурпации власти. Всего лишь два месяца назад, 12 мая, Большая палата вынесла решение по аналогичному делу (по иску Владимира Горковенко против Зеленского, который отменил указ Петр Порошенко о назначении Горковенко членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания) и подтвердила незаконность указа Зеленского. Если сейчас Большая палата по аналогичному делу примет противоположное решение, всем будет очевидно, что это результат колоссального прессинга со стороны Банковой.