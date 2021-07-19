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В НБУ ликвидировали управление по расследованию дел ПриватБанка
12:16 19.07.2021 |
В Нацбанке ликвидировали управление, которые координировало юридическую стратегию в вопросах ПриватБанка.
Об этом в интервью НВ Бизнес рассказал глава департамента лицензирования НБУ Александр Бевз, ранее заявивший о своем увольнении.
«Это было целое управление, которое координировало юридическую стратегию в вопросах ПриватБанка. Почему оно было ранее выделено в отдельное подразделение вообще? По многим причинам. Первая причина - конфиденциальность. Об этом должно было знать незначительное количество людей. Второе. Очень много идет процессов в разных юрисдикциях. И соответственно, кто-то должен эту информацию сводить. Третье. Специфика судебных процессов в Украине и за рубежом разная», - объяснил Бевз.
По его словам, эксперты, которые там работали, фокусировались именно на этих вопросах.
Отвечая на вопрос, говорит ли это, что у НБУ изменилось отношение к делу ПриватБанка, Бевз ответил: «Я надеюсь, нет, во всяком случае публичные декларации у руководства не изменились. Но причин, почему было расформировано профильное подразделение, я не знаю. И это тоже вопрос, почему это не коммуницируется».
«Мы опять же возвращаемся к вопросу прозрачности принятия решений. Кто-то где-то решил, почему так. Это вредит. Если ты не объясняешь, почему - ты порождаешь сомнения. Вот об этом идет речь», - резюмировал глава департамента НБУ, который принял решение уйти из Нацбанка.
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