12 вопросов об отставке Авакова. Каких изменений и событий ждать дальше

Отставка с поста министра внутренних дел Арсена Авакова стала едва ли не самым обсуждаемым событием недели. ДС опросила нескольких политиков и экспертов, чтобы дать ответы на часто задаваемые вопросы, связанные с этой отставкой.

Аваков уволился по собственному желанию или его выгнали?

Думаю, он написал это заявление по собственному желанию, ибо сотрудничества в том виде, в котором оно существовало 2019 г., уже не предусматривалось. Главная причина - усталость друг от друга, а также желание Владимира Зеленского играть более самостоятельную игру и окружить себя исключительно своими креатурами. Сыграл и тот фактор, что вокруг Зеленского слишком много людей говорило, что Аваков является источником конфликтов для президента. Того уровня доверия, как два года назад, уже не было.

Следует также учесть, что за последние три месяца произошло крупное переформирование фракции «слуг народа» в парламенте. У Зеленского есть четкие 226 голосов. Внутри фракции уже нет самостоятельных групп, которые существовали еще в начале года. Все группы направления ориентируются на Зеленского. Поэтому у Авакова уже нет тех рычагов влияния на Зеленского, которые были раньше. И эта централизация влияния сохраняться по крайней мере до тех пор, пока Коломойский не решит расчехлить оружие войны.

Правда ли, что Аваков уволился из-за дела Шеремета, чтобы избежать ответственности?

Почему на самом деле уволился - я частично уже объяснил: прежнего уровня доверия нет. Если бы Аваков сказал: не буду увольняться, то дальнейшая работа приводила бы к конфликтам. А так он нормально попрощался с Зеленским, нормально передал дела Денису Монастырскому и пошел не как побежденный, а с высоко поднятой головой, как бы пафосно это не звучало.

Дело Шеремета не имеет никакого отношения к отставке Авакова, хотя в перспективе его, безусловно, будут использовать против Авакова. Уже понятно, что в будущем оно будет исключительно политическим, потому что им можно будет задевать Авакова как политического игрока, а вместе с ним и людей, которые с ним сотрудничают.

Метит ли Аваков в президенты? А в мэры Харькова? Чего бы ему этого не хотеть?

В течение последних многих лет Аваков играл роль серого кардинала, а не публичного политика. Сейчас у него высокий антирейтинг, поэтому он не пойдет в публичную политику. Сначала нужно уменьшить антирейтинг. И это возможно - в Украине три институции, которые имеют наибольший уровень доверия: это армия, СМИ и Нацполиция. Несмотря на все трудности, Нацполиция входит в тройку лучших. Поэтому при правильной пиар-кампании Авакову удастся за определенный период времени улучшить свой баланс доверия и недоверия, однако в том случае, если он не пойдет сразу в публичную политику. Кроме того, чтобы идти в президенты, надо иметь серьезный рычаг воздействия на СМИ. У Авакова этого нет.

По тем же соображениям он не пойдет в мэры Харькова. Остается вопрос, будет ли принимать Аваков более активное участие в харьковской жизни, но баллотироваться в мэры он не будет.

Станет ли Аваков премьером или министром обороны? Хочет ли он этого?

Хочет ли он - сказать сложно. Наверное, премьером он не будет ни в ближайшее время, ни в среднесрочной перспективе. Зеленский подбирает команду по принципу, чтобы она была на 100% своей. По тем же причинам вероятность того, что он станет министром обороны, невысока. Хотя с точки зрения ситуации на фронте и ситуации в армии это точно не худший вариант.

Чей человек Монастырский? Возможно ли такое, что Аваков и дальше будет руководить МВД его руками?

Монастырский в принципе никогда не был человеком Авакова. Он появился в политикуме благодаря Сергею Нижнему, бывшему юристу Зеленского. Так, Монастырский ранее был помощником Антона Геращенко, он коммуницирует со многими людьми из ближайшего окружения Авакова. Но делать из этого вывод, что Монастырский - человек Авакова, совсем некорректно. По тем отставкам и назначениям, которые состоятся в ближайшее время в МВД, можно будет понять, насколько самостоятельную игру буде вести Монастырский и какую он будет создавать систему противовесов с Офисом президента и с бывшим руководством МВД. Но Аваков точно не будет руководить МВД через Монастырского, и Монастырский не будет его тенью.

Сможет ли Монастырский удержать ситуацию в случае уличных протестов?

По состоянию на сейчас нет перспективы всеукраинских акций протеста. В ближайшее время могут быть локальные акции против повышения тарифов. Не исключено также, что Зеленский по требованию Запада переступит определенные красные линии на переговорах по ОРДЛО, а это вызовет беспорядки патриотической части общества. Также никто не отменял возможность случайной новой Врадиевки.

Справится с этим Монастырский - зависит от того, какую вертикаль построит в МВД. В Офисе президента очень боятся массовых акций и всегда держали этот вопрос на контроле. В системе МВД - в составе Нацполиции и Нацгвардии - есть подразделения, которые отвечают за охрану общественного порядка во время массовых акций. И вопрос в том, кто будет стоять во главе этих структур. Это будут люди, которые будут принимать взвешенные решения под контролем Монастырского, или это будут ставленники Офиса президента, которые будут выполнять указания оттуда.

Что будет дальше с движением "Азов"?

Движение «Азов» будет развиваться и в дальнейшем как уличная протестная сила. Оно будет играть заметную роль, но ее не следует преувеличивать. Сейчас оно в основном состоит из очень молодых людей, а не ветеранов полка «Азов». Движение «Азов» имеет примерно полторы тысячи бойцов, реально на акции собирается меньшее количество. Поэтому некорректно говорить, что МВД не сможет с ними справиться. Кроме движения «Азов», есть несколько других движений, которые имеют влияние на улицах. Все они ждут сигналов, что будет дальше. И с каждым из этих движений, в том числе с «Азовом», новому руководству МВД нужно налаживать диалог и договариваться.

Какова вероятность того, что Аваков сам будет устраивать протестные акции?

Это одна из мифологем, которую будут вкидывать в информационное пространство - что Аваков готовит какие-то такие вещи. И «уши Авакова» будут придумывать ближайшее время чуть ли не за каждой громкой акцией. Аваков против Зеленского точно не будет ничего делать, потому что ему это совершенно не нужно.

Какова вероятность дальнейшей опалы Авакова, открытия против него уголовных дел? От чего это зависит?

В украинской системе власти сейчас все зависит от Зеленского. И вопрос опалы любого тоже зависит исключительно от Зеленского.

Создаст ли Аваков собственную политическую силу? Возможно, присоединится к какой-либо партии?

Как человек, имевший контакты со многими политическими силами, Аваков сейчас не будет входить ни в одну. Он будет постепенно отбеливаться и одновременно присматриваться к изменениям в политической конфигурации. Его дальнейшие шаги будут зависеть от рейтингов и антирейтингов различных политических сил.

Если Аваков не пойдет в политику, то чем он будет заниматься?

Он не пойдет в ближайшее время в публичную политику. Но в политике он давно и уходить с нее не собирается. Поэтому списывать его на политическую пенсию не стоит.

Авакова называли "единственным взрослым человеком" в Зе-власти. Чего ждать теперь, когда Аваков ушел?

За два года многое изменилось. Были времена, когда Зеленский советовался с Аваковым ежедневно или чаще. А в последнее время они виделись все меньше, разве что на заседаниях СНБО. И выполнять функцию «единого взрослого человека» Аваков не имел возможности. На заседаниях СНБО он в определенных вопросах голосовал против предложений Зеленского, но это ничего не изменило. По состоянию на сейчас у Зеленского не просто полнота власти (полнота власти у него уже почти два года). Сейчас у него и его команды есть убежденность, что они уже вполне являются взрослыми и другие им не нужны. Сейчас они думают, что поняли все. Именно поэтому Аваков написал заявление об отставке вовремя - и для Зеленского, и для себя.

