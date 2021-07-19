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Позитив недели. КСУ запретил «слугам народа» пересматривать нормы закона о языке
09:05 19.07.2021 |
14 июня Конституционный суд Украины признал соответствующим Конституции закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". "Угроза украинскому языку равносильна угрозе национальной безопасности Украины, существованию украинской нации и ее государства, поскольку язык - это своеобразный код нации, а не только средство общения... Украинский язык - непременное условие (conditio sine qua non) государственности Украины и ее соборности... Поэтому любые посягательства на юридический статус украинского языка как государственного на территории Украины недопустимы, поскольку нарушают конституционный строй государства, угрожают национальной безопасности и самому существованию государственности Украины", - сказано в решении суда.
Напомним, на протяжении двух лет с момента вступления в силу норм закона о языке народные депутаты фракции "Слуга народа" неоднократно выступали с инициативами о пересмотре тех или иных пунктов этого документа. Так, совсем недавно четверо "слуг" стали авторами поправок к законопроекту №5551-2 "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 года" относительно направления средств на ремонтно-реставрационные работы памятников культурного наследия". Представленные поправки нивелируют действие закона о государственном языке. Позже поправки были отозваны.
Николаевские корабелы представили новый десантный катер "Пеликан"
Николаевское государственное предприятие «Опытно-проектный центр кораблестроения» разработало и представило проект нового десантного катера "Пеликан". Как сообщает Ukrainian Military Pages, катер предназначен для транспортировки и высадки на необорудованное побережье 20 морских пехотинцев. Корпус и основные конструкции катера выполняется из легкого сплава. Состав вооружения и радиоэлектронных средств определяется в соответствии с требованиями заказчика.
Общие кораблестроительные характеристики: длина 18 м, ширина 4 м, водоизмещение 23,2 т, экипаж 4 человека, десант: 20 человек. Радиотехнические средства: навигационная РЛС, оптико-электронная система наблюдения (управления огнем), интегрированная система внутренней и внешней связи.
Как ранее сообщалось, в мае Украина и Дания провели официальные переговоры о возможности совместного производства больших патрульных кораблей типа Knud Rasmussen. Оценочная стоимость одного такого корабля составляет $76 млн.
ВМС Украины получили первый комплекс БПЛА Bayraktar TB2
Как сообщил министр обороны Андрей Таран, первый турецкий ударный беспилотный комплекс для Военно-Морских Сил поставлен в Украину. Получение новых беспилотников обеспечит эффективное наблюдение и прикрытие побережья и акваторий Черного и Азовского морей. А кроме того - позволит с высокой точностью поражать надводные и наземные объекты противника.
Как сообщала "ДС", американские СМИ писали, что Россия угрожала Турции из-за продажи Украине комплексов Bayraktar. Но турецкая сторона эти угрозы проигнорировала и уже в начале июля президент Владимир Зеленский анонсировал, что вскоре Украина получит турецкие беспилотники.
Киевский бронетанковый отремонтировал партию бронетранспортеров БТР-3ДА
Государственное предприятие "Киевский бронетанковый завод" сообщило, что в рамках выполнения договора на ремонт по техническому состоянию, досрочно передало Министерству обороны Украины партию обновленных бронетранспортеров БТР-3ДА.
Возможно именно эти бронетранспортеры примут участие в параде войск, который состоится 24 августа на Крещатике и Майдане Независимости в Киеве по случаю тридцатилетия Независимости Украины, - отмечается в сообщении.
Как уточняет "Милатирный", БТР-3ДА оснащен боевым модулем "Штурм-М" с 30-мм автоматической пушкой ЗТМ-1, имеет скорострельность в 330 выстрелов в минуту. Благодаря наведению вооружение с помощью современного цифрового комплекса с лазерным дальномером, а также стабилизатору пушки, удается достичь высокой точности и кучности огня на всех режимах.
Украинские пограничники начали летать на новых вертолетах Airbus Н125
"Тренировочные полеты летного состава Харьковской и Одесской отдельных авиационных эскадрилий Госпогранслужбы проходят в Карпатах. Со спецификой применения новых вертолетов Н125 в горах пограничники знакомятся при наставничестве Уильяма Паску, представителя завода-производителя Airbus", - говорится в сообщении Госпогранслужбы. На этой неделе участники тренировок осуществили воздушный мониторинг границы с Румынией, а также облетели самую высокую вершину Украины - гору Говерлу.
Подчеркивается, что вертолет Н125 считается лучшим в мире для выполнения полетов, в частности, в горной местности. Он очень мощный, очень маневренный и позволяет выполнять посадки в сложных условиях. Также указано, что пока пограничники используют два вертолета Н125 от французской компании Airbus Helicopter, которые прибыли в Украину в январе 2020 года. Уже в ближайшее время из Франции должны поступить новые вертолеты Airbus Н125, которые пополнят авиапарк ГПСУ. В целом же ГПСУ должна получить 24 новых вертолета Airbus Helicopter Н125.
В настоящее время в Госпогранслужбе продолжается активная подготовка специалистов, которые могут пилотировать Airbus Н125, а также механиков, способных обеспечивать надлежащее техническое состояние вертолетов.
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