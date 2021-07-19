Победы недели в ООС: 10 самообезвредившихся боевиков и перехваченный разговор об обстреле местных

Руслан Рудомский / Depo.ua

Война против российских оккупантов продолжается на всех фронтах, и новая неделя принесла нам новые победы.

Ежедневно в течение недели на прицельные обстрелы российских боевиков украинские защитники давали адекватный ответ.

В течение недели были уничтожены пять боевиков "Л-ДНР", плюс еще пять выбыли с боевого дежурства в больницы.

В частности, 9 июля на Донбассе "выбыли" четверо оккупантов. Трое из них - безвозвратные, то есть двухсотые. Двое - из 2 омсбр 2 АК, в результате подрыва на НВП. Один - из 4 омсбр 2 АК, в результате неосторожного обращения с оружием. Еще один из 2 омсбр 2 АК получил ранения "в результате неосторожного обращения с оружием".

10 июля в "Л-ДНР" недосчитались еще шестерых наемников. Из них двое "200-х": один из 100 омсбр 1 АК, самоубийство на фоне злоупотребления алкогольными напитками. Еще один из 11 омсп 1 АК, подрыв на НВП. Санитарные ("300-е") потери составляют четыре человека. Один из 1 омсбр 1 АК, один из 4 омсбр 2 АК, не боевой, в результате неосторожного обращения с оружием. Еще по одному из 2 омсбр 2 АК и 3 омсбр 1 АК, в результате ухудшения состояния здоровья.

Доказательства российского присутствия на Донбассе

15 июля в Украине опубликовали запись разговора боевиков "ДНР" о подготовке обстрела оккупированного поселка Гольмовский.

Появились аудиодоказательства версии, что обстрел поселка Гольмовский на оккупированной территории 12 июля - это очередная преднамеренная провокация российского командования, выполненная 3-й мотострелковой бригадой ВС РФ на Донбассе, для дискредитации Украины накануне очередного раунда мирных переговоров.

На аудиозаписи куратор дает координаты боевику для нанесения артиллерийского удара. Наемник отмечает, что под обстрел попадает неподконтрольный Украине населенный пункт, а не позиции ВСУ.

Ответ: "Не должно тебя е... ть, куда они попадают". На аргумент боевика о школе и гражданских на месте удара куратор отвечает: "Э ... ть катастрофа. Как-будто в первый раз ... там парк и школа, дети на каникулах".

Поддержка Украины в мире

12 июля Совет Европейского Союза продлил санкции против России до 31 января 2022 года.

Таким образом санкции против страны-агрессора России будут действовать полгода. Это решение исходит из последней оценки состояния имплементации Минских договоренностей, которые изначально должны были быть выполнены до 31 декабря 2015 года. Санкции носят экономический характер.

Подозрения и судебные приговоры боевикам "Л-ДНР" и их приспешникам

12 июля стало известно, что в Донецкой области будут судить пятерых российских боевиков, которые весной 2014 года в Лимане нападали на предприятия, захватывали административные здания и похищали правоохранителей.

Установлено, что в апреле 2014 года, во время оккупации города Лиман, представители незаконных вооруженных формирований РФ - пятеро местных жителей в возрасте от 30 до 57 лет, в составе вооруженного преступного объединения совершали разбойные нападения на граждан, захватывали административные здания, местные предприятия, государственные учреждения и организации", - сообщают в прокуратуре.

Кроме того, установлено, что российские наемники похитили из помещения Краснолиманского ГО ГУМВД Украины в Донецкой области начальника криминальной милиции и начальника сектора уголовного розыска.

Незаконно лишив их свободы, бандиты вывезли их на временно оккупированную территорию области, где наносили заложникам многочисленные телесные повреждения, угрожали им и членам их семей убийством, после чего похитили 124 пистолета ПМ, 2 автомата АКСУ и 2 винтовки, а также 6400 патронов различного калибра, которые находились на балансе горотдела.

Общая сумма материального ущерба за один месяц преступной деятельности наемников составила 350 тыс. грн.

Всего же с февраля 2014 следователи СБУ открыли и осуществляли расследование более 23 тысяч уголовных производств в отношении преступлений, связанных с российской военной агрессией против Украины.

Об этом председатель СБУ Иван Баканов сообщил во время совещания руководителей силовых ведомств, которое касалось раскрытия преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта.

"СБУ системно защищает национальные интересы и безопасность Украины. Сейчас наши подразделения расследуют почти 2 тыс. уголовных производств, связанных с вооруженной агрессией Российской Федерации и преступлениями, совершенными в условиях вооруженного конфликта", - подчеркнул Баканов.

По его словам, с февраля 2014 следователи СБУ сообщили о подозрении более 6 тыс. человек, из них 261 гражданину Российской Федерации. В суды направлено более 3,5 тыс. уголовных производств, а более 1200 человек уже признаны виновными.

Создание территориальной обороны

16 июля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проекты законов №5557 про основы национального сопротивления и №5558 об увеличении численности Вооруженных сил Украины (ВСУ), которое следует за созданием теробороны.

Заложенная в проекте закона концепция реализуется путем развития территориальной обороны и создания сопротивления, которые вместе с подготовкой граждан Украины к защите государства формируют систему национального сопротивления.

Документ предусматривает привлечение широких слоев населения Украины к защите своей страны. Составляющими национального сопротивления законопроект определяет территориальную оборону, движение сопротивления и подготовку граждан Украины к национальному сопротивлению.

Новое оружие "Укропов"

9 июля украинские двигатели АИ-450 разработки ГП "Ивченко-Прогресс" подняли турецкий беспилотный летательный аппарат Akinci на рекордную для турецких беспилотников высоту в 11 500 метров. Кроме этого, новый дрон пробыл в воздухе 25 часов 46 минут, чем побил еще один рекорд турецкой авиации.

Как известно, 10 августа 2019 года специально под этот проект было создано совместное украинское-турецкое предприятие в сфере высокоточного оружия и аэрокосмических технологий. Буквально через два дня после этого украинская сторона изготовила и передала два двигателя АИ-450Т для проекта Akinci, и уже 1 сентября турецкая сторона сообщила, что на беспилотник установили украинские двигатели.

12 июля стало известно, что Государственное предприятие "Антонов" работает над возможностью сбора транспортного самолета Ан-74 в Канаде и уже создало для этого свою дочернюю компанию в этой стране - Antonov Aircraft Canada.

Компания Antonov Aircraft Canada намерена воспользоваться программой SPRINT по поддержке инвестиционных проектов правительства Квебека. Для участия в программе, проекты должны представлять собой инвестиции в размере не менее 10 млн долларов или создавать не менее 100 рабочих мест с заработной платой выше средней оплаты труда в регионе.

Проектирование и конечная сборка самолетов будут проходить в Квебеке. Собранный в Канаде Ан-74 потенциально может использовать двигатели, изготовленные Pratt & Whitney, или технологии от компании CMC Electronics из Монреаля.

Как видим, и эта неделя оказалась весьма удачной: как на поле боя, так и за его пределами Украине удалось получить ряд побед, которые еще на несколько шагов приблизили главную победу в войне с Россией.