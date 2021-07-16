Национальное сопротивление с командирами-главами ОГА: Какой будет украинская тероборона

Руслан Рудомский / Depo.ua

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проекты законов №5557 об основах национального сопротивления и №5558 об увеличении численности ВСУ. За соответствующее решение проголосовали 313 и 312 народных депутатов соответственно.

Законопроект о создании территориальной обороны не поддержали только нардепы из ОПЗЖ. Depo.ua разбирался, что это за законы и пользу или вред они привнесут в Вооруженные силы Украины.

Суть закона о теробороне

Первое, что обращает на себя внимание в тексте законопроекта, это определение - закон внедряет в обращение несколько совершенно новых терминов.

В частности, вводится понятие национального сопротивления . Это комплекс мероприятий для привлечения граждан Украины к действиям для обеспечения военной безопасности и защиты территориальной целостности государства, сдерживания и отпора агрессору.

При этом закон определяет территориальную оборону , как неотъемлемую составляющую обороны Украины в виде системы общегосударственных, военных и специальных мероприятий, осуществляемых в мирное время и в особый период в целях противодействия военным угрозам.

Также вводится термин движение сопротивления , как система военных, информационных и специальных мероприятий, осуществляемых с целью восстановления государственного суверенитета и территориальной целостности во время отпора вооруженной агрессии против Украины, а также помощи населению и территориям в чрезвычайных ситуациях.

В фундаментальном же смысле законопроект предусматривает создание и деятельность в Украине отдельного рода сил украинской армии - Сил территориальной обороны ВСУ .

Предполагается, что основой подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению является общевойсковая подготовка, которая организуется по территориально-зональному принципу. Она заключается в овладении базовыми общевойсковыми практическими умениями и навыками и делится на начальную и базовую.

Начальная организуется центральным органом исполнительной власти совместно с Минобороны и проводится в учреждениях общего среднего образования.

Базовая организуется Минобороны вместе с другими заинтересованными центральными органами исполнительной власти и проводится с гражданами Украины, которые достигли восемнадцатилетнего возраста и не проходят военную службу.

Структура Сил территориальной обороны ВСУ

Силы территориальной обороны состоят из добровольческих формирований территориальной общины.

Зоны теробороны совпадают с границами областей, АР Крым а также Киева и Севастополя. Они в свою очередь делятся на районы теробороны, границы которых совпадают с границами районов в Украине.

Руководителями зон территориальной обороны являются главы областных государственных администраций, председатель Киевской, Севастопольской городской государственной администрации и председатель АР Крым. Там, где созданы военно-гражданские или военные администрации - соответственно их руководители.

Руководителями районов территориальной обороны являются главы районных государственных администраций (РГА) или районных военно-гражданских или военных администраций, там где они созданы.

При этом все территориально-структурные единицы Сил теробороны имеют собственные штабы. Это постоянно действующие органы управления территориальной обороной в определенных границах. Возглавляют штабы командиры бригад или батальонов Сил территориальной обороны ВСУ.

Также к выполнению задач теробороны привлекаются Генеральный штаб ВСУ, командование Сил теробороны ВСУ, региональные управления Сил теробороны, а также органы управления других составляющих сил безопасности и оборон.

При этом общее руководство национальным сопротивлением осуществляет президент Украины, как верховный главнокомандующий ВСУ. Непосредственное же руководство территориальной обороной осуществляется по всей территории Украины главнокомандующим ВСУ через командующего Сил теробороны.

Руководство движением сопротивления осуществляет главнокомандующий ВСУ через командующего Сил специальных операций ВСУ, тогда как руководство подготовкой граждан Украины к национальному сопротивлению осуществляется Кабинетом Министров Украины.

Комплектование сил территориальной обороны ВСУ

Органы военного управления Сил обороны комплектуют военнослужащие офицерского состава, в особый период это могут также делать военнообязанные и резервисты.

В состав добровольческих формирований теробщин зачисляются граждане Украины, которые прошли медицинский, профессиональный и психологический отбор и подписали контракт добровольца теробороны. Учет осуществляют территориальные центры комплектования и социальной поддержки (бывшие военкоматы).

Основу добровольческих формирований теробщин составляют граждане, прошедшие военную службу в Вооруженных силах Украины или в других военных формированиях и правоохранительных органах.

В то же время двери для тех, кто не проходил военную службу, также открыты. Но они зачисляются в состав добровольческих формирований территориальных общин после присяги добровольца территориальной обороны.

Командиры добровольческих формирований территориальных общин назначаются командующим Сил территориальной обороны ВСУ по представлению командира воинской части Сил территориальной обороны. Назначение согласовывается с командующим Сил специальных операций ВСУ.

Что касается движения сопротивления, то порядок проведения отбора к нему, его организация и осуществление определяются Положением о движении сопротивления, которое утверждается Кабмином отдельно.

При этом в законопроекте нет пункта о хранении военнослужащими Сил теробороны индивидуального оружия и боеприпасов к нему по месту жительства. Именно этот пункт оказался довольно противоречивым, вызвав больше всего критики. Ко второму чтению к формулировке о том, что оружие должно храниться на складах в пунктах постоянной дислокации, добавили опцию "или в определенных местах хранения в порядке, определенном Кабмином". То есть, в особых ситуациях правительство может значительно расширить список таких мест.

Финансирование

Согласно президентскому законопроекту, национальное сопротивление финансируется из государственного и местных бюджетов и других легальных источников.

При этом расходы на организацию и осуществление сопротивления относятся к тайным расходам госбюджета.

Обеспечение добровольческих формирований территориальных общин индивидуальным штатным оружием и боеприпасами к нему осуществляется в общей системе обеспечения ВСУ.

Общевойсковая подготовка к сопротивлению организуется с использованием фондов воинских частей Сил территориальной обороны, военных учебных заведений, учебных центров, других воинских частей ВСУ.

Финансирование и ресурсное обеспечение Сил территориальной обороны ВСУ, Сил специальных операций ВСУ и мероприятий подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению осуществляется Кабинетом Министров Украины в пределах соответствующих расходов Министерства обороны.

В свою очередь областные, районные, городские, сельские и поселковые советы обеспечивают финансирование мероприятий национального сопротивления местного значения и мероприятий подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению.

При этом потребность в финансовых и других ресурсах, включительно с человеческими, определяет командование Сил территориальной обороны.

Что касается социальной и правовой защиты военнослужащих, участвующих в мероприятиях подготовки и выполнении задач территориальной обороны, то они осуществляются на уровне со всеми остальными военнослужащими ВСУ согласно закону "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

Увеличение численности Вооруженных сил Украины

Что касается второго законопроекта, то он состоит только из одной статьи: "Утвердить численность Вооруженных сил Украины в количестве, не превышающем 261 000 человек, в том числе 215 000 военнослужащих".

Как известно, на сегодняшний день численность Вооруженных сил Украины определена законодательством на уровне 250 000 человек, в том числе 204 000 военнослужащих.

Увеличение численности на 11 000 военнослужащих объясняется созданием и обеспечением функционирования отдельного рода сил - сил территориальной обороны ВСУ, а также развитием Сил специальных операций ВСУ в интересах формирования движения сопротивления.

Также у Зеленского подсчитали, что такое увеличение численности армии потребует дополнительных расходов из государственного бюджета на общую сумму 2,55 млрд грн в год (по расчетам 2022 года).

Таким образом, закон предусматривает разделение руководства Сил теробороны на две составляющие - политическую и военную.

Из закона следует, что оперативная деятельность по организации и функционированию отрядов теробооны будет осуществляться под руководством военных. Однако общее руководство областными и районными территориально-организационными структурами Сил теробороны, по сути, будут осуществлять люди из вертикали Зеленского - председатели ОГА, РГА и ВГА, которых в Украине, согласно Конституции, единолично назначает президент.