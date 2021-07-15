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Каждый гражданин Украины обязан владеть украинским языком – решение КС
Владение украинским языком является обязанностью каждого гражданина Украины.
Об этом говорится в решении Конституционного суда Украины, который рассматривал конституционность закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.
"Владеть украинским языком как языком своего гражданства - обязанность каждого гражданина Украины. При этом каждый гражданин Украины свободен в выборе языка или языков для личного общения", - говорится в документе, который был обнародован на сайте КС в четверг.
В нем отмечается, что порядок функционирования украинского языка как государственного и его поддержка государством должны сочетаться с уважительным отношением к языкам национальных меньшинств, исторически проживающих в пределах Украины, и обеспечением защиты языковых прав лиц, принадлежащих к таким меньшинствам.
"Украинский язык является неотделимым атрибутом украинской государственности, сохраняет свою историческую преемственность от древнекиевской эпохи. Украинский язык - непременное условие (conditio sine qua non) государственности Украины и ее соборности", - подчеркивают в КСУ.
Там уточняют, что нормы закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного никоим образом не дискриминирует русскоязычных граждан и не ограничивают перечень языков коренных народов и национальных меньшинств, о чем заявляли народные депутаты, которые подали представление о конституционности закона в КС.
"Конституционный суд установил, что оспариваемый закон не содержит предписаний, которые могут ограничивать свободное развитие, использование и защиту языков, имеющих юридический статус языков национальных меньшинств (включая русский), а также тех предписаний, которые препятствовали бы государству способствовать развитию самобытности, в частности языковой, коренных народов и национальных меньшинств Украины", - сообщает отдел коммуникаций КСУ.
Отмечается, что Суд констатировал, что законодательное урегулирование, целью которого является утверждение украинского языка как государственного, защищает также и демократический строй нашего государства, а подобранные законодателем средства в рамках примененного в законе дифференцированного подхода является соразмерным легитимной цели, которая преследовалась в оспариваемом законе.
"Суд считает, что оспариваемый закон является юридическим инструментом преодоления последствий длительного пребывания разных частей Украины в составе других государств и общей русификации Украины, которая продолжалась не одно столетие во время пребывания Украины в составе сначала царской России, а затем СССР, и является надлежащей юридической основой для внедрения институциональных механизмов, обеспечивающих функционирование украинского языка как государственного с возможностью применять государством меры поддерживающего действия (affirmative action) в пользу украинского языка, не препятствуя развитию, использованию и защите языков национальных меньшинств Украины", - уточняют в КС.
Кроме того, сообщается, что Конституционный суд не обнаружил нарушения права законодательной инициативы народных депутатов Украины во время рассмотрения оспариваемого закона на пленарных заседаниях Верховной Рады и его принятия.
Решение Конституционного Суда Украины является обязательным, окончательным и не подлежит обжалованию.
Как сообщалось, 25 апреля 2019 года Верховная Рада приняла в целом проект закона об украинском языке, который предусматривает обязательное использование государственного языка в органах государственной власти, местного самоуправления и других публичных сферах общественной жизни. За соответствующий законопроект во втором чтении и в целом проголосовали 278 народных депутатов. Закон вступил в силу 16 июля 2019 года.
21 июня 2019 года в КС поступило конституционное представление 51 народного депутата относительно соответствия языкового закона Конституции Украины. Уполномоченными авторов представления являются депутаты Рады от "Оппозиционного блока" Александр Долженков и председатель фракции "Оппозиционный блок" в Раде Вадим Новинский.
14 июля 2021 года Конституционный суд Украины признал конституционным закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.
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