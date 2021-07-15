Пятерых вызвали на допрос: Накажет ли Банковая «отцов» Харьковских соглашений

Ігор Петренко / Depo.ua

Власть вспомнила о возбужденном ранее деле о Харьковских соглашениях и ждет на допрос нескольких членов парламента, которые голосовали за предательский акт. Но хочет ли и способна ли Банковая на самом деле наказать участников или организаторов той измены?

Как стало известно из информации на сайте Службы безопасности Украины, на допросы по делу о Харьковских соглашениях приглашены пять человек. Это Юрий Бойко (сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь", в 2010 году член фракции Партии регионов), Виталий Борт (член фракции ОПЗЖ, экс-регионал), Сергей Ларин (член фракции ОПЗЖ, третий экс-регионал в этом списке) и Игорь Палица (сейчас председатель партии "За будущее" и член партийной депутатской группы в ВР, а в 2010 году - член фракции "Наша Украина - Народная самооборона"). Ждут в СБУ и на Дмитрия Шпенова, ныне внефракционного мажоритарщика, который в 2010-м был членом фракции Партии регионов. Кстати, именно Шпенов - автор закона о референдуме, принятого во времена Януковича. Тогда, как и сейчас, также был период, когда многие говорили о народовластии.

Уголовное дело о государственной измене по факту подписания Харьковских соглашений Главное следственное управление Службы безопасности Украины открыло в середине марта этого года. Сделано это было по поручению Совета нацбезопасности и обороны. В частности, СНБО поручил спецслужбе проверить всех депутатов Верховной Рады VI созыва, которые в 2010 году участвовали в голосовании за Харьковские соглашения. "Все депутаты, которые голосовали за и не голосовали, СБУ будет выяснять, по каким причинам, почему и как это происходило. Я видел господина Литвина (Владимир Литвин, в 2010 году - председатель Верховной Рады, - ред.), который сидел под зонтиками (во время голосования в президиуме Рады, - ред.). Те люди, которые продолжают работать, есть в этом списке, там есть действующие нардепы, олигархи", - говорил в марте секретарь Совбеза Алексей Данилов.

Параллельно в марте Государственное бюро расследований (ГБР) по согласованию с Офисом генерального прокурора сообщило о подозрении Николаю Азарову, премьеру времен президента Януковича, в совершении государственной измены по предварительному сговору группой лиц путем подписания Харьковских соглашений. А несколько ранее, 28 января этого года, ГБР сообщило о таком же подозрении и самому Виктору Януковичу.

Очень кратко - о первопричине этих подозрений и допросов. 21 апреля 2010 года в Харькове тогдашние президенты Украины и России Виктор Янукович (только что избранный на этот пост) и Дмитрий Медведев подписали соглашение, отодвигавшее конечный срок пребывания Черноморского флота РФ в Севастополе с 2017-го до 2042 года с последующим автоматическим продлением на пять лет.

ГБР установило, что содержание и условия соглашения были навязаны Медведевым премьеру Азарову в Москве в ночь на 21 апреля, накануне подписания документа президентами. Консервацию пребывания флота будущих оккупантов в Крыму россияне связали с якобы скидкой на российский газ для Украины, что вскоре оказалось обманом. Как считает украинское следствие, Кремль искусственно создавал и способствовал наращиванию долга Украины за газ перед РФ, а в счет его погашения фактически бесплатно держал свой флот в Крыму. В общем Харьковский пакт заложил один из камней в фундамент оккупации Крыма Россией.

В 2014-м, через две недели после аннексии Крыма, российская Дума денонсировала украинско-российские соглашения 1997 года по Черноморскому флоту и Харьковское соглашение как их составляющую. А вот Украина формально пакт 2010 года не денонсировала, и, как считают в отечественном МИД, поступила правильно: Россия несет в т. ч. финансовые обязательства перед Украиной за размещение Черноморского флота, а игнорирование взаимных расчетов создает основания для долговых исков.

В беспрецедентно короткий срок, уже 27 апреля 2010 года, состоялась ратификация документа в Верховной Раде, которую регионалы дожали на фоне метания яиц в президиум, разбитых голов оппозиционеров и дыма от шашек в депутатском зале, которые бросала оппозиция. За ратификацию Харьковских соглашений в Верховной Раде проголосовали карточки (имели место массовое неперсональное голосование и другие нарушения регламента) 236 депутатов, имена которых известны и обнародованы в СМИ. Это 160 членов фракции Партии регионов, 27 коммунистов, 20 представителей Блока Литвина, 13 внефракционных, а также девять "тушек" от фракции Блока Юлии Тимошенко и семь "предателей" из "Нашей Украины - Народной самообороны".

До сих пор остается открытым вопрос, разделят ли эти нардепы ответственность за измену с бывшим руководством Украины. Несколько месяцев, выполняя поручение Совбеза, следователи СБУ изучают соблюдение регламента Верховной Рады во время утверждения Харьковского пакта. И вот начали появляться резонансные новости относительно вызовов на первые допросы депутатов "образца 2010 года".

Новость, конечно, положительная, но только на ее основании рано ждать близкого установления справедливости относительно антигероев апрельского 2010 года скандального голосования. Кто знает, будет ли вообще возможность говорить об успехах следствия и соответствующих приговорах судов. Пять вызовов на допросы - это даже не проигрышный билет лотереи, что его вытащили упомянутые пять нардепов, а что-то вроде пиарного шага.

Тем более что, по нашему законодательству, народные депутаты не несут ответственности за свои голосования. Посмотрим, как будет выходить из этой коллизии власть. Ведь за рамками следствия (по крайней мере, противоположной информации на сайтах правоохранительных институтов пока нет - подождем) остается подавляющее большинство политиков и чиновников, которые приложили карточку или даже кулак к ратификации соглашений. Среди них и те, кто до сих пор сохраняет силу и концентрирует в своих руках власть. А именно глава Одесской облгосадминистрации Сергей Гриневецкий и другие персонажи. Отсутствие по ним подозрений и вызовов на допросы сеет зерна сомнения в искренности намерений Банковой наказать действующих лиц, исполнителей и организаторов "харьковской измены", а не устраивать спектакль для патриотической публики с целью переключения внимания последней от некоторых нюансов деятельности нынешней власти.

Перечень вызванных на допрос нардепов заставляет усомниться в истинных планах "зеленой" команды. Скажем, пригласили на разговор бизнес-партнера Коломойского Игоря Палицу, который контролирует партию и депутатскую группу, регулярно, особенно в последние недели, голосующую в унисон с монобольшинством, помогая президенту проводить через Раду нужные ему решения. И что, будет разбрасываться власть таким влиятельным и ценным кадром, разменивая его на мало чего стоящее (в глазах сторонников максимы "какая разница") восстановление справедливости по делу о голосовании одиннадцатилетней давности?

Или, может, лидер парламентской фракции Юрий Бойко волнуется из-за угрозы оказаться один на один перед строгим законом? Наивно. Вызов депутатов на допрос - это пока всего лишь вызов на допрос. А Бойко, в 2010 году министр топлива и энергетики, кстати, вполне может претендовать на попадание в круг организаторов Харьковских соглашений.

Что же окажется доминирующим мотивом команды Владимира Зеленского в этом вопросе: честно расставить точки над нужной буквой в деле о харьковском пакте или только продемонстрировать политически активным патриотам намерение установить справедливость? Если довести до приговоров суда будет сложно, то, может, хотя бы к организаторам голосования-2010 применят уже традиционную для нынешней власти "дубинку" - санкции СНБО? Судить об этом можно будет по перечню будущих собеседников СБУ, тем, кому предъявят подозрения по этому делу, и по самому ходу следствия. А установить справедливость в "харьковском деле" было бы очень важно. По меньшей мере из-за необходимости продемонстрировать не только бывшим, но и гипотетически возможным будущим "предателям", что рано или поздно за их действия в отношении национальных интересов Украины придется ответить по полной.