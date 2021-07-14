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Без громоотвода. Почему отставка Авакова создаст проблемы Зеленскому
17:21 14.07.2021 |
Возможно, на Банковой рассчитывают, что силовики автоматически будут выполнять любые приказы. Но попытки проверить это на практике могут привести к печальным последствиям.
Судя по информации из разных источников, заявление об отставке Арсена Авакова с поста министра внутренних дел было расценено на Банковой буквально как «подарок свыше». Хотя на самом деле это скорее не подарок, а наоборот. Отставка Авакова означает для Владимира Зеленского как минимум три крупные проблемы.
Потеря союзника
О своей отставке министр сообщил в соцсетях 13 июля около 19:00. Сейчас звучат разные версии - сам ли Аваков ушел, или его вынудили уйти. В любом случае есть тот факт, что 12 июля временный поверенный в делах США в Украине Джордж Кент, который прибыл Киев подменить Кристину Квин на время ее отпуска, встретился с Аваковым. И на следующий день Аваков написал заявление об отставке, собственноручно приписав на нем «Честь имею». О чем говорили Кент и Аваков, достоверно знают только они сами, но можно предположить, что о мотивах отставки Авакова осведомлены в Вашингтоне.
Отставка Авакова демонстрирует, что Зеленский то ли потерял, то ли сам оттолкнул сильного союзника. Раньше ничего подобного не случалось. Напомним, что в первый год своего президентства Зеленский распрощался с несколькими членами своей команды. Экс-секретарь СНБО Александр Данилюк (уволен 30 сентября 2019 г.), экс-руководитель ОП Андрей Богдан (11 февраля 2020 г.), экс-премьер Алексей Гончарук (4 марта 2020 г.), экс-генпрокурор Руслан Рябошапка (5 марта 2020 г.) - все они лишились своих должностей по прихоти Зеленского. Но все эти люди были обязаны своими должностями именно Зеленскому.
Аваков Зеленскому ничем не обязан. Он проработал в должности министра внутренних дел семь лет и четыре с половиной месяца. То, что он сохранил должность после смены первого лица на Банковой, воспринималось западными партнерами и некоторой частью украинского общества как определенные гарантии, с одной стороны, стабильности режима Зеленского, а с другой - преемственности внешнеполитического курса. Теперь этого нет.
Уйдя с должности министра, Аваков останется политическим тяжеловесом. И если раньше он помогал Зеленскому играть его игру, то теперь у каждого из них своя игра.
Во многих комментариях в соцсетях уже отмечается, что Аваков, возможно, не захотел играть в ту игру, в которую собрался играть Зеленский. Причем это может быть плохая игра как в плане внутренней политики, например, подавление протестов, так и в плане торговли национальными интересами и односторонних уступок Путину на переговорах по Донбассу.
Проблема управляемости
Уже вечером 13 июля Зеленский и руководитель его офиса Андрей Ермак определились с кандидатурой нового министра. Это глава парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский. В парламент его привел Сергей Нижний, который фактически был главным юристом Зеленского во время президентской кампании (умер в январе 2021 г.). Очевидно, сейчас Монастырский - это человек Зеленского и Ермака, и только их. И Ермак, продвинув Монастырского в кресло министра, укрепит свое влияние.
В этой связи стоит отметить несколько важных нюансов. Во-первых, Зеленский сейчас выстраивает под себя Кабмин полностью из людей, которым доверяет. Кандидатур на министра внутренних дел у него не было, поэтому выбор пал на Монастырского, который лоялен к нему. Но это не безоговорочная лояльность. Монастырский будет лоялен к Зеленскому в основных вопросах, но у него также есть свое мнение, так что слепо следовать указаниям он все же не будет.
Во-вторых, сами силовые структуры тоже не будут слепо следовать указаниям. После 2014 г. к силовикам не вернулось ощущение того, что они - это власть. У силовиков сильны опасения: мол, политики между собой договорятся, а мы потом будем крайними.
В-третьих, смена министра внутренних дел вписывается в общую логику Банковой по переформатированию власти. Зеленский спешит все перестроить до начала нового политического сезона, то есть до празднования 30-летия Независимости Украины. Суть этих перемен в том, чтобы Банковая могла все контролировать напрямую и ни с кем не договариваться. Кстати, именно эта логика подталкивает Банковую сместить с должности главы КГГА Виталия Кличко. То есть Зеленский хочет обеспечить себе полноту власти. Но он получит только иллюзию.
Например, если говорить о системе МВД, то ее управляемость из одного кабинета - это не более чем миф. Напомним, что МВД подчинены Национальная гвардия, Национальная полиция, Государственная пограничная служба, Государственная миграционная служба и Госслужба по чрезвычайным ситуациям. Вся эта система старательно опекалась и укреплялась Аваковым, но даже при Авакове она жила своей жизнью, особенно в регионах.
Вообще, уровень управляемости в стране очень низкий. И укрепление в Киеве вовсе не означает, что эта управляемость перейдет на регионы. Зеленскому удастся создать скорее не столько вертикаль, сколько столичную горизонталь. Но даже и она не будет полностью управляемой. Столичные силовики - это точно не роботы, которыми можно управлять телефонными приказами.
Так вот, Аваков за семь лет прекрасно изучил особенности этой системы и не питал иллюзий насчет ее абсолютной управляемости. А Банковая такие иллюзии может питать. Возможно, на Банковой рассчитывают, что Нацгвардия и Нацполиция автоматически будут выполнять любые приказы в случае волны массовых протестов. Попытки проверить это на практике могут привести к последствиям, печальным для Зеленского.
Без громоотвода
Все понимают, что Монастырский, в отличие от Авакова, - лишь исполнитель воли Зеленского. И это означает, что Зеленский лишился громоотвода. Раньше в случае любых, скажем так, спорных действий сотрудников системы МВД все стрелы общественного недовольства летели исключительно в Авакова. Заметим, что это касается и уголовных производств, хотя там не менее важную роль, чем следователи, играют прокуроры, а прокуратура у нас фактически подчиненная президенту.
Монастырский таким громоотводом, конечно, не будет. Никто не будет кричать и писать на стенах «Монастырский чорт», а будут - «Зеленский чорт». Недовольство будет подогреваться не к «ментам Монастырского», а к «ментам Зеленского». И хотя рулить всей системой реально будут Ермак с Татаровым, но ненависть улицы будет фокусироваться не на них, а лично на Зеленском.
Укрепляя свою единоличную власть, Зеленский не предлагает народу ничего. Это взрывоопасная стратегия с плохо прогнозируемым финалом.
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