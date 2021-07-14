Без громоотвода. Почему отставка Авакова создаст проблемы Зеленскому

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Без громоотвода. Почему отставка Авакова создаст проблемы Зеленскому

17:21 14.07.2021 |

Политика

Возможно, на Банковой рассчитывают, что силовики автоматически будут выполнять любые приказы. Но попытки проверить это на практике могут привести к печальным последствиям.

Судя по информации из разных источников, заявление об отставке Арсена Авакова с поста министра внутренних дел было расценено на Банковой буквально как «подарок свыше». Хотя на самом деле это скорее не подарок, а наоборот. Отставка Авакова означает для Владимира Зеленского как минимум три крупные проблемы.

Потеря союзника

О своей отставке министр сообщил в соцсетях 13 июля около 19:00. Сейчас звучат разные версии - сам ли Аваков ушел, или его вынудили уйти. В любом случае есть тот факт, что 12 июля временный поверенный в делах США в Украине Джордж Кент, который прибыл Киев подменить Кристину Квин на время ее отпуска, встретился с Аваковым. И на следующий день Аваков написал заявление об отставке, собственноручно приписав на нем «Честь имею». О чем говорили Кент и Аваков, достоверно знают только они сами, но можно предположить, что о мотивах отставки Авакова осведомлены в Вашингтоне.

Отставка Авакова демонстрирует, что Зеленский то ли потерял, то ли сам оттолкнул сильного союзника. Раньше ничего подобного не случалось. Напомним, что в первый год своего президентства Зеленский распрощался с несколькими членами своей команды. Экс-секретарь СНБО Александр Данилюк (уволен 30 сентября 2019 г.), экс-руководитель ОП Андрей Богдан (11 февраля 2020 г.), экс-премьер Алексей Гончарук (4 марта 2020 г.), экс-генпрокурор Руслан Рябошапка (5 марта 2020 г.) - все они лишились своих должностей по прихоти Зеленского. Но все эти люди были обязаны своими должностями именно Зеленскому.

Аваков Зеленскому ничем не обязан. Он проработал в должности министра внутренних дел семь лет и четыре с половиной месяца. То, что он сохранил должность после смены первого лица на Банковой, воспринималось западными партнерами и некоторой частью украинского общества как определенные гарантии, с одной стороны, стабильности режима Зеленского, а с другой - преемственности внешнеполитического курса. Теперь этого нет.

Уйдя с должности министра, Аваков останется политическим тяжеловесом. И если раньше он помогал Зеленскому играть его игру, то теперь у каждого из них своя игра.

Во многих комментариях в соцсетях уже отмечается, что Аваков, возможно, не захотел играть в ту игру, в которую собрался играть Зеленский. Причем это может быть плохая игра как в плане внутренней политики, например, подавление протестов, так и в плане торговли национальными интересами и односторонних уступок Путину на переговорах по Донбассу.

Проблема управляемости

Уже вечером 13 июля Зеленский и руководитель его офиса Андрей Ермак определились с кандидатурой нового министра. Это глава парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский. В парламент его привел Сергей Нижний, который фактически был главным юристом Зеленского во время президентской кампании (умер в январе 2021 г.). Очевидно, сейчас Монастырский - это человек Зеленского и Ермака, и только их. И Ермак, продвинув Монастырского в кресло министра, укрепит свое влияние.

В этой связи стоит отметить несколько важных нюансов. Во-первых, Зеленский сейчас выстраивает под себя Кабмин полностью из людей, которым доверяет. Кандидатур на министра внутренних дел у него не было, поэтому выбор пал на Монастырского, который лоялен к нему. Но это не безоговорочная лояльность. Монастырский будет лоялен к Зеленскому в основных вопросах, но у него также есть свое мнение, так что слепо следовать указаниям он все же не будет.

Во-вторых, сами силовые структуры тоже не будут слепо следовать указаниям. После 2014 г. к силовикам не вернулось ощущение того, что они - это власть. У силовиков сильны опасения: мол, политики между собой договорятся, а мы потом будем крайними.

В-третьих, смена министра внутренних дел вписывается в общую логику Банковой по переформатированию власти. Зеленский спешит все перестроить до начала нового политического сезона, то есть до празднования 30-летия Независимости Украины. Суть этих перемен в том, чтобы Банковая могла все контролировать напрямую и ни с кем не договариваться. Кстати, именно эта логика подталкивает Банковую сместить с должности главы КГГА Виталия Кличко. То есть Зеленский хочет обеспечить себе полноту власти. Но он получит только иллюзию.

Например, если говорить о системе МВД, то ее управляемость из одного кабинета - это не более чем миф. Напомним, что МВД подчинены Национальная гвардия, Национальная полиция, Государственная пограничная служба, Государственная миграционная служба и Госслужба по чрезвычайным ситуациям. Вся эта система старательно опекалась и укреплялась Аваковым, но даже при Авакове она жила своей жизнью, особенно в регионах.

Вообще, уровень управляемости в стране очень низкий. И укрепление в Киеве вовсе не означает, что эта управляемость перейдет на регионы. Зеленскому удастся создать скорее не столько вертикаль, сколько столичную горизонталь. Но даже и она не будет полностью управляемой. Столичные силовики - это точно не роботы, которыми можно управлять телефонными приказами.

Так вот, Аваков за семь лет прекрасно изучил особенности этой системы и не питал иллюзий насчет ее абсолютной управляемости. А Банковая такие иллюзии может питать. Возможно, на Банковой рассчитывают, что Нацгвардия и Нацполиция автоматически будут выполнять любые приказы в случае волны массовых протестов. Попытки проверить это на практике могут привести к последствиям, печальным для Зеленского.

Без громоотвода

Все понимают, что Монастырский, в отличие от Авакова, - лишь исполнитель воли Зеленского. И это означает, что Зеленский лишился громоотвода. Раньше в случае любых, скажем так, спорных действий сотрудников системы МВД все стрелы общественного недовольства летели исключительно в Авакова. Заметим, что это касается и уголовных производств, хотя там не менее важную роль, чем следователи, играют прокуроры, а прокуратура у нас фактически подчиненная президенту.

Монастырский таким громоотводом, конечно, не будет. Никто не будет кричать и писать на стенах «Монастырский чорт», а будут - «Зеленский чорт». Недовольство будет подогреваться не к «ментам Монастырского», а к «ментам Зеленского». И хотя рулить всей системой реально будут Ермак с Татаровым, но ненависть улицы будет фокусироваться не на них, а лично на Зеленском.

Укрепляя свою единоличную власть, Зеленский не предлагает народу ничего. Это взрывоопасная стратегия с плохо прогнозируемым финалом.
 

ПО РУБРИКАМ

16:58 Депозитные ставки для физлиц 14.07.21

15:47 НБУ начинает отменять ограничения на покупку валюты

13:04 Фунт дорожает к доллару 14 июля на фоне высокой инфляции в Великобритании

12:49 Google Trends: интерес к биткоину упал до уровня ноября 2020 года

12:31 Справочный курс гривны 14 июля повышен на 0,95 коп до 27,3097 грн/$1

12:20 Биржи АТР 14 июля закрылись в основном в минусе вслед за рынками США

11:14 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 13.07.2021

11:09 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 14.07.21

10:44 Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 13.07.21

10:02 Остаток средств на корсчетах банков 14.07.21

09:02 Доллар дешевеет 14 июля на данных по инфляции в США

09:01 Стоимость золота 14 июля продолжает расти на статистике из США

08:34 Центробанк Великобритании обеспокоен переездом IT-систем банков в облака

07:53 Фондовые индексы США снизились 13 июля после официального отчета по инфляции

13.07 На межбанке 13 июля активизировалась валютная торговля

• дальше…

19:14 Рада расширит полномочия частных исполнителей по взысканию долгов

18:58 Рада облегчила выплату кредитов для переселенцев

17:04 Кабмин предложил упростить трудоустройство иностранцев

16:53 КС признал конституционным закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного

16:45 Верховный суд признал противоправным указ Зеленского об отмене назначения Тупицкого судьей КС - источник

15:52 Рада внесла изменения в закон об управлении коррупционными активами

15:49 Розничные сети АЗС 14 июля подняли цены на бензины и дизельное топливо в пределах 5–90 коп/л

14:19 Нефть продолжает дешеветь 14 июля на опасениях за восстановление экономики

14:16 Бензин с начала года подорожал почти на 20%, автогаз - почти на 25%

14:09 Кабмин увеличил лимит оборота для использования РРО

• дальше…

19:09 Еврокомиссия представила план борьбы с изменением климата до 2050 года

16:02 Борьба с «анти-Россией» стала смыслом жизни Путина

13:00 Досрочные парламентские выборы в Болгарии выиграла партия шоумена

11:25 Сейм Литвы срочно изменил законодательство о миграции из-за кризиса на границе с Беларусью

09:36 Италия после лет колебаний запретила заход круизных лайнеров в Венецию

08:54 Блинкен пообещал меры против хакеров из России при бездействии Москвы

08:34 Центробанк Великобритании обеспокоен переездом IT-систем банков в облака

08:00 Кент призвал Украину к бдительности при сотрудничестве с Китаем

13.07 Путин и Лукашенко договорились о цене на газ, кредиты Минску

13.07 Ротшильды подали на Чехию жалобу в ЕСПЧ, требуют вернуть родовое имение

13.07 Полупобеда оппозиции: почему Болгария не может выйти из кризиса и при чем здесь РФ

13.07 О чем на самом деле договорились Зеленский и Меркель

13.07 Французский регулятор оштрафовал Google на €500 млн

13.07 В JPMorgan усомнились в применении биткоина как платежного средства в Сальвадоре

13.07 Бутафорское величие России. Почему «Адмирал Кузнецов» никуда не поплывет еще минимум три года

• дальше…

13.07 Цены на вторичное жилье в Киеве растут, а спрос падает

08.07 В Киевском метро убеждают, что ветку на Виноградарь откроют до конца года

07.07 Украина опустилась на две позиции в мировом рейтинге престижности паспортов

06.07 Киевляне с июля получат счета с авансовым платежом за отопление, который смогут внести для уменьшения платежей в зимний период

05.07 Uber и Bolt поднимают тарифы в Киеве

02.07 Парковка в центре Киева подорожала в несколько раз

02.07 Транспорт Киева начал работать без кондукторов

01.07 В Киеве уволили всю команду Коммунальной службы перевозок

24.06 Общий прогресс выполнения Соглашения об ассоциации Украина-ЕС составляет 54%

24.06 Украина заняла 34-е место в рейтинге стартап-экосистем мира. Львов вырос на 99 пунктов

22.06 Минздрав намерен запустить кабинет пациента в «Дие» осенью

17.06 Медики рекомендуют начинать постковидную реабилитацию больного еще во время болезни

16.06 Кабмин продлил карантин в Украине до 31 августа и установил новые карантинные нормы

16.06 Власти Киева повысят тарифы на парковку в центре города

15.06 МВД получило 160 миллионов от штрафов за превышение скорости

• дальше…

17:21 Без громоотвода. Почему отставка Авакова создаст проблемы Зеленскому

16:53 КС признал конституционным закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного

16:45 Верховный суд признал противоправным указ Зеленского об отмене назначения Тупицкого судьей КС - источник

13:54 Рада приняла закон об институте старост с предложениями президента

12:25 Зеленский обсудил «большое строительство» в первом разговоре с лидером Китая

11:32 Суд отпустил Семенченко под домашний арест

08:00 Кент призвал Украину к бдительности при сотрудничестве с Китаем

13.07 Новое правительство Зеленского. Полнота власти наступает в августе

13.07 Зеленский предлагает Монастырского на должность министра внутренних дел – нардеп Качура

13.07 Аваков уходит с поста главы МВД Украины

13.07 Поймали на поправках: Когда «слуги» оставят в покое государственній язык

13.07 Нацполиция провела обыски в офисах консалтинговой компании А-95

13.07 О чем на самом деле договорились Зеленский и Меркель

13.07 Что означают кадровые перестановки в Офисе президента — объясняет Виталий Кулик

13.07 Отдай мандат: Заставят ли экс- «слугу» Юрченко уйти из Рады

• дальше…

19:06 Microsoft представила облачный Windows, который можно запустить на Mac, iPad и многих других устройствах

13.07 Бесплатные видеоконференции Google больше не безлимитные

13.07 Kia Carnival получил две новые версии: роскошную и для выездов на природу

13.07 Французский регулятор оштрафовал Google на €500 млн

13.07 Администрация Байдена попросила суды отклонить иски по TikTok

12.07 Lamborghini объявила о разработке нового атмосферного V12

12.07 Теперь машины Tesla способны двигаться на автопилоте даже по грунтовой дороге без разметки. Всё благодаря функции FSD v9

12.07 Исследователи установили, какой контент чаще всего блокируется в Китае

12.07 Хакеры украли из криптовалютного кошелька полиции Новой Зеландии около $32 тыс. в биткоинах Подробнее: https://www.securitylab.ru/news/522095.php

12.07 Intel готова вложить в новое европейское предприятие $20 млрд уже на первом этапе

12.07 Страны G20 согласны ввести глобальный цифровой налог

12.07 Ричард Брэнсон успешно приземлился после суборбитального полёта на космолёте Virgin Galactic

09.07 Представлен гибрид Bentley Flying Spur с запасом хода 700 километров

09.07 Китайские майнеры наводнили рынок дешёвыми видеокартами — GeForce RTX 3060 можно найти за $270

09.07 Купе BMW второй серии сменило поколение — но сохранило задний привод

• дальше…

07.07 Лучшие города для удаленной работы: в топе — Мельбурн, Дубай, Сидней

06.07 Исландия: эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю признан ошеломляюще успешным

01.07 В игры на ПК и консолях начнут встраивать рекламные ролики — Electronic Arts уже в деле

18.06 Canon оснастила свои офисы камерами с ИИ, которые пускают внутрь только улыбающихся сотрудников

28.05 Более 10 000 сотрудниц требуют от Google 600 млн долларов из-за неравенства в оплате труда мужчин и женщин

13.04 В суде выяснилось, что Google годами получала несправедливое преимущество на рынке рекламы

05.03 Слежка в интернете по-новому. Зачем Google устроил переворот в рекламе

05.03 Объем интернет-рекламы в Украине за год вырос на 7%, – исследование

26.01 Apple вернула звание самого дорогого бренда - Brand Finance

11.01 Илон Маск стал самым богатым человеком в мире. Вот шесть принципов его успеха

17.12 Власти США подали иск против Google за монополизацию рынка рекламы

03.12 Впервые в истории интернет завоевал более половины рекламного рынка США

23.11 Теперь YouTube будет показывать рекламу в роликах небольших каналов и не будет платить за это их авторам

18.11 На YouTube появится аудиореклама. Её получат ролики, которые больше слушают, чем смотрят

24.09 Богатейшим человеком Китая стал владелец Nongfu Spring Джонг Шаншан

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно