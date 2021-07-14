Верховный суд признал противоправным указ Зеленского об отмене назначения Тупицкого судьей КС - источник

Верховный суд отменил указ президента Украины Владимира Зеленского об отмене указа о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в Верховном суде.

"Верховный суд признал противоправным указа президента об отмене назначения Тупицкого судьей КС", - сказал собеседник агентства.

Между тем официального подтверждения относительно принятия Верховным судом такого решения еще нет, текст решения еще не обнародован.

В свою очередь адвокатское объединение "Лещенко, Дорошенко и партнеры", представляющее Тупицкого, подтвердило соответствующее решение.

"Управляющим партнером адвокатского объединения "Лещенко, Дорошенко и партнеры" Александром Лещенко успешно осуществлено представление интересов судьи и главы Конституционного суда Украины Александра Николаевича Тупицкого. В частности, сегодня 14 июля 2021 года Кассационным административным судом в составе Верховного суда удовлетворен иск, а также признан противоправным и отменен указ президента Украины 124/2021 от 24.03.2021 года, которым президент Украины отменил другой указ о назначении судьей Конституционного суда Украины", - говорится в сообщении на странице в Facebook.

Адвокаты подчеркнули, что КАС ВС пришел к выводам об отсутствии у президента Украины полномочий отменять решение о назначении судьей КС Украины. Детали дела в ЕГРСР по №9901/96/21

Как сообщалось, Тупицкий потерял статус судьи КС Украины вследствие отмены президентом Украины Зеленским указа Виктора Януковича о его назначении, поскольку в соответствии с решением СНБО, его дальнейшее пребывание на должности судьи КС составило бы существенную угрозу национальной безопасности Украины. Этим же указом Зеленский отменил указ о назначении судьей КС Александра Касминина.

Зеленский отменил указ президента от 14 мая 2013 года №256 "О назначении А.Тупицкого судьей Конституционного суда Украины". Соответствующий указ "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины" подписан 27 марта.

Президент Украины 29 декабря 2020 года подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца.

В КС в ответ заявили, что такое решение принимается на специальном пленарном заседании КС, а Зеленский своим указом вышел за пределы своих конституционных полномочий. При этом положения УПК Украины, на которую ссылается указ президента, не распространяются на судей КС.

26 февраля 2021 года подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи Конституционного суда с 28 февраля еще на один месяц.

1 февраля 2021 года Тупицкий обратился в суд с обжалованием указа от 29 декабря 2020 года №607/2020 "Об отстранении от должности судьи Конституционного суда Украины" об отстранении истца на два месяца. Постановлением от 3 февраля отказано в открытии производства, поскольку этот иск не подлежит рассмотрению по правилам административного судопроизводства.

Это решение обжаловано в апелляционном порядке в Большой палате Верховного суда.