Новое правительство Зеленского. Полнота власти наступает в августе

Вадим Денисенко / Depo.ua

Отставка Арсена Авакова - не просто завершение эпохи. Это начало построения (попытки построения) столичной вертикали, где будут только те, кого президент Владимир Зеленский считает на 100% своим человеком.

После четверга, когда у нас появится новый министр внутренних дел, а затем, судя по всему, появятся новые министры юстиции, культуры и обороны или еще чего-то, у нас завершится формирование команды Зеленского на высшей ступени.

Как-то незаметно для многих, монобольшинство стало результативно голосовать в количестве 226-228 голосов. Еще два месяца назад на Банковой считали успехом 207-210 голосов (показательным было голосование за Степанова). Сейчас, благодаря позиции, прежде всего, группы Коломойского, у Зеленского есть результативное монобольшинство.

Теперь он меняет министров, которые не на 100% является его людьми. Правда, причины увольнений у каждого разные. Малюська - потому Минюст одно из трех ключевых министерств в Кабмине, и здесь просто нужно поставить не послушного "чужого", а полностью своего. Министр обороны - просто ноль, и его давно надо было снять. А Ткаченко - это освобождение Коломойского от своего "последнего" министра. Ну кто теперь скажет, что Зеленский слушается олигарха, если увольняет его министра?

Что это будет означать в дальнейшем? Прежде всего, надо четко сказать, что уровень управляемости страной очень низкий. И укрепление в Киеве совсем не означает, что эта самая управляемость автоматически перейдет на регионы. Пока Зеленский создаст не столько вертикаль, сколько столичную горизонталь. Проще говоря, он получит иллюзию полноты власти. Между прочим, именно эта иллюзия вызывает желание уволить Кличко.

На самом деле, все эти изменения не будут иметь серьезных последствий для абсолютного большинства украинцев в экономическом плане. В политическом же, у Зеленского остается небольшое окно возможностей для институциональных изменений, которые могут реально изменить страну. Но пока все эти изменения выглядят исключительно как желание усилить собственную вертикаль.

У страны есть четыре большие проблемы: война, коррупция, тарифы и низкие доходы. Смена министров не дает ответы на эти вопросы. Во всяком случае, пока.

В целом, нынешнее "укрепление власти" - это продолжение той самой турбулентности, которая существовала до сих пор. Просто с другими персонажами.