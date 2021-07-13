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Аваков уходит с поста главы МВД Украины
19:21 13.07.2021 |
Министр внутренних дел (МВД) Арсен Аваков подал заявление об отставке с занимаемой должности.
Об этом сообщается в заявлении министра, обнародованном на сайте МВД.
"Согласно части первой статьи 18 Закона Украины "О Кабинете министров Украины" подал заявление об отставке с должности Министра внутренних дел. Спасибо команде МВД за годы совместной работы", - сказано в заявлении.
Напомним, Арсен Аваков занимал должность главы МВД с 22 февраля 2014 года.
На сайте министерства также обнародовано подписанное Аваковым заявление.
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