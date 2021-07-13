Поймали на поправках: Когда «слуги» оставят в покое государственній язык

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Поймали на поправках: Когда «слуги» оставят в покое государственній язык

18:37 13.07.2021 |

Политика

 Юрий Васильченко / Depo.ua

Несколько дней подряд патриотическое сообщество мобилизуется из-за намерений "слуг народа" правками в ряд законов остановить или отсрочить действие норм закона о языке. На фоне этого президент Зеленский призывает развивать украиноязычный контент и поддерживает языковое квотирование. Кажется, что-то здесь не так.

На днях об опасных поправках к законопроекту 5551-2 "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" относительно направления средств на ремонтно-реставрационные работы памятников культурного наследия" сообщил председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк. Впоследствии стало известно, кто является авторами поправок. Оказалось, инициировали их не нардепы из "ОПЗЖ", а "слуги народа". Напомним представители монобольшинства время от времени придумывают какие-то изменения в законодательство, чтобы навредить реализации закона о государственном языке. Сначала хотели помешать вступлению в действие норм, обязывающих сферу услуг перейти на украинский, мол, из-за карантина эта сфера и так понесла убытки. Фокус не прошел. Далее "зеленые" взялись спасать телеканалы от обязательного дублирования фильмов. До вступления в силу этой нормы осталось три дня.

Нардеп от "ЕС" Владимир Вятрович описал то, что предлагают члены Зе-команды : "... Поправку 13 внес лично глава партиӥ "Слуга народа" Александр Корниенко. Она предусматривает полный вывод телевидения из-под действия закона о языке и фактически позволяет демонстрацию фильмов, а также избирательную агитацию и рекламу на русском. Поправку 14 аналогичного содержания подал "слуга" -мажоритарщик из Львовской (!) области Орест Саламаха. Поправка 16 внесена еще одним "слугой" Андреем Клочко, освобождает кучу кадров, назначенных нынешней властью, от обязанности сдавать экзамен на уровень владения украинским языком. И, наконец, поправка 17 Максима Бужанского предусматривает изменения в закон о языке и всех образовательных законов. Главный смысл этой поправки - русский язык становится языком образовательного процесса наравне с украинским. А любые наказания для нарушителей закона о языке - отменяются".

Волну возмущения подхватили политики и активисты - на четверг запланирована акция протеста под парламентом. А вот председатель фракции "слуг" Давид Арахамия уверяет: поправки, направленные на изменение или отсрочку норм закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" не будум иметь поддержку в Верховной Раде. Это касается всех инициатив или только самых скандальных - освобождения чиновников от сдачи экзамена на владение языком и использования языка нацменьшинств в образовательном процессе?

Не остался в стороне и Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень. Он сообщил о своей встрече с председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым, в ходе которой выразил обеспокоенность поправками, инициированными "слугами". По словам Уполномоченного, внесение указанных предложений не соответствует определенной Регламентом ВР процедуре, соответствующие поправки не соответствуют предмету правового регулирования самого законопроекта №5551-2, поэтому не могут даже быть рассмотрены ни на заседании комитета, ни, тем более, в зале парламента.

Похоже, совместными усилиями политиков, патриотической общественности, Уполномоченного по защите языка очередную попытку "слуг" навредить языковому закону удалось если не остановить полностью, то по крайней мере создать вокруг этих инициатив мощный негативный резонанс. Но означает ли это, что "зеленые" прекратят лоббировать интересы олигархических вещателей, у которых дублирование фильмов на государственном языке вызывает адские страдания? И не будут ли пропихивать в других документах отмену экзаменов на знание соловьиного для чиновников? Видимо, не ошибемся, что из президентского Офиса им не прикажут оставить язык в покое. Если бы хотели, сделали бы это давно. Поэтому "слуги" и дальше будут создавать для национал-патриотических сил поводы мобилизовать свой электорат.

Но поправки вроде вышеупомянутых могут быть только цветочками. Сегодня, выступая на Всеукраинском форуме "Украина 30. Гуманитарная политика", президент Владимир Зеленский озвучил инициативу: по его заданию президентский Офис разрабатывает закон о национальном сообществе Украины. Национальные сообщества, сказал Зеленский, должны быть неотъемлемой частью украинского общества, не теряя своей самобытности, языка и традиций. По его убеждению, даже само словосочетание "национальное меньшинство" заставляет человека чувствовать себя неравным с другими гражданами. Звучит красиво, но не является ли это завуалированной попыткой ревизии украинизации?

Во-первых, у нас действует закон о национальных меньшинствах, принятый еще в 1992 году. В нем определены критерии отнесения к национальным меньшинствам и прописаны гарантии их прав. Словосочетание "национальные меньшинства" содержится и в Конституции Украины (статьи 10, 11). То есть, сначала надо говорить о том, как понятие "национальные сообщества" встроить в уже существующее законодательство и главное - в Конституцию.

Во-вторых, пока непонятно, какие права государство гарантирует национальным сообществам учитывая то, что в европейском законодательстве (в частности, в Хартии региональных языков или языков меньшинств и в Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств) речь идет именно о национальных меньшинствах, а не о сообществах. Иначе говоря, в какой степени анонсированный украинский закон будет соответствовать европейскому законодательству.

И, в-третьих, с учетом регулярных попыток "слуг" остановить действие норм закона о государственном языке, существует риск, что в анонсированном законопроекте под лозунгом "все должны быть равными и счастливыми" появятся те вещи, которые сейчас не удается пропихнуть через различные поправки в действующие законы.
 

ПО РУБРИКАМ

19:43 Объем продаж ОВГЗ на аукционах вырос до 8,1 млрд грн при неизменных ставках

19:09 Депозитные ставки для физлиц 13.07.21

15:54 НБУ обязал сообщать реальные ставки по всем потребительским кредитам

15:49 Нацбанк утвердил требования к работе коллекторских компаний

15:26 Трейдеры выводят с криптобирж биткоины на 66 миллионов долларов в сутки

13:16 Сологуба на посту замглавы сменил экс-замминистра экономики, глава департамента макроисследований ICU Николайчук

12:58 Доллар 13 июля дорожает к евро в ожидании данных по инфляции в США

12:31 Справочный курс гривны 12 июля повышен на 3,63 коп до 27,2841 грн/$1

12:28 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 13.07.21

12:17 Биржи Азии 13 июля закрылись в основном в плюсе вслед за рынками США

10:59 Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 12.07.21

10:45 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 12.07.2021

09:56 В JPMorgan усомнились в применении биткоина как платежного средства в Сальвадоре

09:45 Цены на вторичное жилье в Киеве растут, а спрос падает

08:45 Майк Новограц: Азия продает биткоин, а США — покупают

• дальше…

19:43 Объем продаж ОВГЗ на аукционах вырос до 8,1 млрд грн при неизменных ставках

19:35 Рада приняла закон о корпоратизации «Укроборонпрома»

19:31 Парламент отправил на доработку законопроект о легализации медканнабиса

19:28 Рада намерена урегулировать порядок налогообложения деятельности е-резидентов

19:25 Рада в 1-м чтении приняла признанный коррупционным законопроект об АМКУ

19:15 Рада одобрила введение уголовного наказания за контрабанду товаров стоимостью от 1700 гривен

17:21 Госфинмониторинг обнаружил за полгода подозрительных операций на 50 миллиардов

16:58 Нацполиция провела обыски в офисах консалтинговой компании А-95

16:54 Количество больничных за июнь по сравнению с прошлым годом увеличилось вдвое, – Фонд соцстрахования

15:32 Иршанский ГОК планируют продать на аукционе, стартовая цена - 3,7 миллиарда

• дальше…

16:00 Ротшильды подали на Чехию жалобу в ЕСПЧ, требуют вернуть родовое имение

15:44 Полупобеда оппозиции: почему Болгария не может выйти из кризиса и при чем здесь РФ

13:35 О чем на самом деле договорились Зеленский и Меркель

12:53 Французский регулятор оштрафовал Google на €500 млн

09:56 В JPMorgan усомнились в применении биткоина как платежного средства в Сальвадоре

09:03 Бутафорское величие России. Почему «Адмирал Кузнецов» никуда не поплывет еще минимум три года

12.07 Украина получит от Германии 1,5 млн доз вакцины против коронавируса

12.07 Участники заговора против короля Иордании приговорены к 15 годам тюрьмы

12.07 Президент Туркменистана сменил главу Центробанка

12.07 К борьбе с беспорядками в ЮАР привлекли армию

12.07 В Молдове посчитали 100% протоколов: уверенно победила партия Санду

12.07 Афганистан: талибы пытаются взять столицы трех провинций; командующий силами США сдает пост

12.07 Гаити: арестован подозреваемый организатор убийства президента Моиза

12.07 Смерть журналиста: почему нынешний кризис может стать самым острым для властей Грузии

12.07 Хорватия инвестирует 67 млн евро в установку солнечных станций на крышах зданий

• дальше…

09:45 Цены на вторичное жилье в Киеве растут, а спрос падает

08.07 В Киевском метро убеждают, что ветку на Виноградарь откроют до конца года

07.07 Украина опустилась на две позиции в мировом рейтинге престижности паспортов

06.07 Киевляне с июля получат счета с авансовым платежом за отопление, который смогут внести для уменьшения платежей в зимний период

05.07 Uber и Bolt поднимают тарифы в Киеве

02.07 Парковка в центре Киева подорожала в несколько раз

02.07 Транспорт Киева начал работать без кондукторов

01.07 В Киеве уволили всю команду Коммунальной службы перевозок

24.06 Общий прогресс выполнения Соглашения об ассоциации Украина-ЕС составляет 54%

24.06 Украина заняла 34-е место в рейтинге стартап-экосистем мира. Львов вырос на 99 пунктов

22.06 Минздрав намерен запустить кабинет пациента в «Дие» осенью

17.06 Медики рекомендуют начинать постковидную реабилитацию больного еще во время болезни

16.06 Кабмин продлил карантин в Украине до 31 августа и установил новые карантинные нормы

16.06 Власти Киева повысят тарифы на парковку в центре города

15.06 МВД получило 160 миллионов от штрафов за превышение скорости

• дальше…

19:21 Аваков уходит с поста главы МВД Украины

18:37 Поймали на поправках: Когда «слуги» оставят в покое государственній язык

16:58 Нацполиция провела обыски в офисах консалтинговой компании А-95

13:35 О чем на самом деле договорились Зеленский и Меркель

13:22 Что означают кадровые перестановки в Офисе президента — объясняет Виталий Кулик

10:40 Отдай мандат: Заставят ли экс- «слугу» Юрченко уйти из Рады

12.07 Более 70% украинцев не доверяют политическим партиям - исследование

12.07 Виктор Шишкин: Сцепившись с Тупицким и Касмининым, Зеленский помог России

12.07 Любимцы социологов: Могут ли непарламентские партии подвинуть «слуг»

12.07 Операция «Антибигус» и семь «Вагнергейтов». Как Порошенко контратакует Зеленского

12.07 В Израиле начали расследование против Коломойского и его соратников – Kyiv Post

12.07 Позитив недели. США испытали боеголовку ракеты, способной за 20 минут ударить по Москве

12.07 Жара без воды. Как оккупанты готовятся к подавлению в ОРДЛО водных бунтов

09.07 «Вагнергейт-2»: Какими волнами «зрады» будет накрывать Зеленского

09.07 В Раду проходят пять партий, лидирует в электоральном рейтинге «Слуга народа» – исследование

• дальше…

17:32 Kia Carnival получил две новые версии: роскошную и для выездов на природу

12:53 Французский регулятор оштрафовал Google на €500 млн

12:48 Администрация Байдена попросила суды отклонить иски по TikTok

12.07 Lamborghini объявила о разработке нового атмосферного V12

12.07 Теперь машины Tesla способны двигаться на автопилоте даже по грунтовой дороге без разметки. Всё благодаря функции FSD v9

12.07 Исследователи установили, какой контент чаще всего блокируется в Китае

12.07 Хакеры украли из криптовалютного кошелька полиции Новой Зеландии около $32 тыс. в биткоинах Подробнее: https://www.securitylab.ru/news/522095.php

12.07 Intel готова вложить в новое европейское предприятие $20 млрд уже на первом этапе

12.07 Страны G20 согласны ввести глобальный цифровой налог

12.07 Ричард Брэнсон успешно приземлился после суборбитального полёта на космолёте Virgin Galactic

09.07 Представлен гибрид Bentley Flying Spur с запасом хода 700 километров

09.07 Китайские майнеры наводнили рынок дешёвыми видеокартами — GeForce RTX 3060 можно найти за $270

09.07 Купе BMW второй серии сменило поколение — но сохранило задний привод

09.07 Против Google настроено большинство американских штатов: компанию ждёт масштабное судебное разбирательство

09.07 Поддельные чипы наводнили Китай на фоне дефицита и распространяются по миру в готовой продукции

• дальше…

07.07 Лучшие города для удаленной работы: в топе — Мельбурн, Дубай, Сидней

06.07 Исландия: эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю признан ошеломляюще успешным

01.07 В игры на ПК и консолях начнут встраивать рекламные ролики — Electronic Arts уже в деле

18.06 Canon оснастила свои офисы камерами с ИИ, которые пускают внутрь только улыбающихся сотрудников

28.05 Более 10 000 сотрудниц требуют от Google 600 млн долларов из-за неравенства в оплате труда мужчин и женщин

13.04 В суде выяснилось, что Google годами получала несправедливое преимущество на рынке рекламы

05.03 Слежка в интернете по-новому. Зачем Google устроил переворот в рекламе

05.03 Объем интернет-рекламы в Украине за год вырос на 7%, – исследование

26.01 Apple вернула звание самого дорогого бренда - Brand Finance

11.01 Илон Маск стал самым богатым человеком в мире. Вот шесть принципов его успеха

17.12 Власти США подали иск против Google за монополизацию рынка рекламы

03.12 Впервые в истории интернет завоевал более половины рекламного рынка США

23.11 Теперь YouTube будет показывать рекламу в роликах небольших каналов и не будет платить за это их авторам

18.11 На YouTube появится аудиореклама. Её получат ролики, которые больше слушают, чем смотрят

24.09 Богатейшим человеком Китая стал владелец Nongfu Spring Джонг Шаншан

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно