Поймали на поправках: Когда «слуги» оставят в покое государственній язык

Юрий Васильченко / Depo.ua

Несколько дней подряд патриотическое сообщество мобилизуется из-за намерений "слуг народа" правками в ряд законов остановить или отсрочить действие норм закона о языке. На фоне этого президент Зеленский призывает развивать украиноязычный контент и поддерживает языковое квотирование. Кажется, что-то здесь не так.

На днях об опасных поправках к законопроекту 5551-2 "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" относительно направления средств на ремонтно-реставрационные работы памятников культурного наследия" сообщил председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк. Впоследствии стало известно, кто является авторами поправок. Оказалось, инициировали их не нардепы из "ОПЗЖ", а "слуги народа". Напомним представители монобольшинства время от времени придумывают какие-то изменения в законодательство, чтобы навредить реализации закона о государственном языке. Сначала хотели помешать вступлению в действие норм, обязывающих сферу услуг перейти на украинский, мол, из-за карантина эта сфера и так понесла убытки. Фокус не прошел. Далее "зеленые" взялись спасать телеканалы от обязательного дублирования фильмов. До вступления в силу этой нормы осталось три дня.

Нардеп от "ЕС" Владимир Вятрович описал то, что предлагают члены Зе-команды : "... Поправку 13 внес лично глава партиӥ "Слуга народа" Александр Корниенко. Она предусматривает полный вывод телевидения из-под действия закона о языке и фактически позволяет демонстрацию фильмов, а также избирательную агитацию и рекламу на русском. Поправку 14 аналогичного содержания подал "слуга" -мажоритарщик из Львовской (!) области Орест Саламаха. Поправка 16 внесена еще одним "слугой" Андреем Клочко, освобождает кучу кадров, назначенных нынешней властью, от обязанности сдавать экзамен на уровень владения украинским языком. И, наконец, поправка 17 Максима Бужанского предусматривает изменения в закон о языке и всех образовательных законов. Главный смысл этой поправки - русский язык становится языком образовательного процесса наравне с украинским. А любые наказания для нарушителей закона о языке - отменяются".

Волну возмущения подхватили политики и активисты - на четверг запланирована акция протеста под парламентом. А вот председатель фракции "слуг" Давид Арахамия уверяет: поправки, направленные на изменение или отсрочку норм закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" не будум иметь поддержку в Верховной Раде. Это касается всех инициатив или только самых скандальных - освобождения чиновников от сдачи экзамена на владение языком и использования языка нацменьшинств в образовательном процессе?

Не остался в стороне и Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень. Он сообщил о своей встрече с председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым, в ходе которой выразил обеспокоенность поправками, инициированными "слугами". По словам Уполномоченного, внесение указанных предложений не соответствует определенной Регламентом ВР процедуре, соответствующие поправки не соответствуют предмету правового регулирования самого законопроекта №5551-2, поэтому не могут даже быть рассмотрены ни на заседании комитета, ни, тем более, в зале парламента.

Похоже, совместными усилиями политиков, патриотической общественности, Уполномоченного по защите языка очередную попытку "слуг" навредить языковому закону удалось если не остановить полностью, то по крайней мере создать вокруг этих инициатив мощный негативный резонанс. Но означает ли это, что "зеленые" прекратят лоббировать интересы олигархических вещателей, у которых дублирование фильмов на государственном языке вызывает адские страдания? И не будут ли пропихивать в других документах отмену экзаменов на знание соловьиного для чиновников? Видимо, не ошибемся, что из президентского Офиса им не прикажут оставить язык в покое. Если бы хотели, сделали бы это давно. Поэтому "слуги" и дальше будут создавать для национал-патриотических сил поводы мобилизовать свой электорат.

Но поправки вроде вышеупомянутых могут быть только цветочками. Сегодня, выступая на Всеукраинском форуме "Украина 30. Гуманитарная политика", президент Владимир Зеленский озвучил инициативу: по его заданию президентский Офис разрабатывает закон о национальном сообществе Украины. Национальные сообщества, сказал Зеленский, должны быть неотъемлемой частью украинского общества, не теряя своей самобытности, языка и традиций. По его убеждению, даже само словосочетание "национальное меньшинство" заставляет человека чувствовать себя неравным с другими гражданами. Звучит красиво, но не является ли это завуалированной попыткой ревизии украинизации?

Во-первых, у нас действует закон о национальных меньшинствах, принятый еще в 1992 году. В нем определены критерии отнесения к национальным меньшинствам и прописаны гарантии их прав. Словосочетание "национальные меньшинства" содержится и в Конституции Украины (статьи 10, 11). То есть, сначала надо говорить о том, как понятие "национальные сообщества" встроить в уже существующее законодательство и главное - в Конституцию.

Во-вторых, пока непонятно, какие права государство гарантирует национальным сообществам учитывая то, что в европейском законодательстве (в частности, в Хартии региональных языков или языков меньшинств и в Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств) речь идет именно о национальных меньшинствах, а не о сообществах. Иначе говоря, в какой степени анонсированный украинский закон будет соответствовать европейскому законодательству.

И, в-третьих, с учетом регулярных попыток "слуг" остановить действие норм закона о государственном языке, существует риск, что в анонсированном законопроекте под лозунгом "все должны быть равными и счастливыми" появятся те вещи, которые сейчас не удается пропихнуть через различные поправки в действующие законы.