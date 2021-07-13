Нацполиция провела обыски в офисах консалтинговой компании А-95

Нацполиция провела обыски офисах "Консалтинговой группы А-95" и по месту проживания ее руководителей. Об этом в Facebook сообщил руководитель компании Сергей Куюн.

По словам Куюна, у представителей компании также изъяли технику. Обыски связаны с делом о минимизации налоговых обязательств. Компанию подозревают в оптимизации НДС их клиентов на 2,1 млн грн, заявил Куюн.

"Сегодня в наших квартирах и офисе прошли обыски, изъята техника. Всех деталей еще не знаю, поскольку нахожусь за рубежом в отпуске. Последнее, что сообщили: "полиция с ломом и топором вошла в офис. Нас приатачили (добавили, - ред.) к делу 2019 года, в котором фигурирует два десятка компаний. Мы с ними не то что никогда не работали, я даже таких имен не слышал. Всего, по данным этой писульки, мы наоптимизировали нашим клиентам 2,1 млн грн НДС", - написал Куюн.

Директор "А-95" связывает обыски с их критикой работы сети АЗС БРСМ-Нафта.



