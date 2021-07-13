О чем на самом деле договорились Зеленский и Меркель

Тарас Паньо / Depo.ua

Владимир Зеленский и Ангела Меркель не очень хорошо находили общий язык на протяжении всего периода сосуществования в качестве глав государств. Поэтому и от их прощальной встречи вряд ли кто-то ждал радикальных дипломатических прорывов. Впрочем, реальные последствия дипломатического ужина оказались меньше всех скромных надежд.

Бесспорно, ключевой темой вчерашнего разговора был "Северный поток - 2". О котором как Меркель, так и Зеленскому вскоре придется говорить в Вашингтоне, на предстоящих встречах с Байденом. Впрочем, совместный брифинг показал, что пока сказать на эту тему как Зеленский, так и Меркель могут не слишком много.

При этом бравурные заявления новоназначенного представителя украинского президента Сергея Никифорова о том, что украинский президент "везет аргументы" о необходимости остановить строительство газопровода, похоже, повисли в воздухе.

Поскольку озвученное в Германии решение украинского президента вынести тематику российского газопровода в "нормандский формат" - лишь имитация противодействия этому проекту.

"Я считаю, что вопрос "Северного потока - 2" - и сказал об этом откровенно госпоже Меркель - мы все должны рассматривать с Германией, и с Францией, и с другими участниками Нормандского формата, поскольку это неотъемлемые вопросы безопасности в Украине", - заявил вчера Зеленский.

Это вызывает несколько вопросов. Первый - и самый главный из которых касается того факта, что нормандский формат за последние семь с лишним лет максимально четко продемонстрировал свою недееспособность. Поэтому в чем смысл использования этого инструмента для переговоров о судьбе украинской ГТС? Или на Банковой планируют все сложные проблемы, начиная от судебной реформы и заканчивая отсутствием адекватных кадров, выносить на обсуждение нормандской четверки? Очевидно, что нормандский формат касается конфликта на Донбассе, и никакие другие вопросы украинской безопасности не имеют к этому отношения.

Второй момент заключается в том, что когда несколько вопросов оказываются в одном переговорном формате, неизбежно встает вопрос о компромиссе благодаря уступкам в одном из вопросов в обмен на преимущества в другом. Если Украина получит весомые уступки на Донбассе в обмен на сокращение транзита - это будет полбеды. А если наоборот?

Впрочем, ничего конкретного относительно ключевой темы переговоров не сказала и немецкий канцлер. "Германия и Франция имеют общую позицию: Украина должна оставаться страной-транзитером", - заявила вчера Меркель, добавив, что "это касается и каждого следующего канцлера Германии".

Можно было бы порадоваться подобной решимости, но и здесь есть немало "но". Начиная от того, что "сохранение транзита" - это очень абстрактно. Потому что одно дело, когда объем транзита является достаточным для того, чтобы газотранспортная система страны поддерживалась в надлежащем состоянии, и генерировала какой-никакой доход, как происходит сейчас, когда Россия обязана прокачивать 40 миллиардов кубометров ежегодно. И совсем другое дело, если объем гарантированной прокачки после запуска "Северного потока - 2" будет снижен до 10-15 миллиардов кубометров. Которые, к тому же, "Газпром" будет транспортировать через Украину не равномерно в течение года, а только зимой, в моменты пикового спроса в Европе. При такой схеме украинскую ГТС будет банально невыгодно поддерживать в рабочем состоянии. И Украине, вероятно, придется отказываться от такого "гарантированного транзита".

Также не совсем понятно и заявление про "каждого следующего канцлера". Ведь Германия - это, все-таки, не наследственная монархия. И даже если Меркель удастся привести к власти премьер-министра Северного Рейна Армина Лашета, с которым Зеленский вчера также имел возможность пообщаться, нет никаких гарантий, что он будет разделять взгляды госпожи Ангелы на гарантии для Украины. Не говоря уже о вариантах, при которых к власти придут представители какой-то другой политсилы.

Поэтому создается впечатление, что компенсации за запуск российского газопровода, которые, очевидно, были озвучены вчера Зеленскому - или, в крайнем случае, будут озвучены 15 июля во время визита Меркель в Вашингтон - будут носить в основном экономически-финансовый, а не геополитический характер. Что, конечно, лучше, чем ничего. Но использование финансово-экономических компенсаций представителями действующей политической элиты почти неизбежно будет носить, скажем так, определенные национальные особенности.

Впрочем, какой бы ни была дискуссия о "Северном потоке-2", остальные темы вчерашних переговоров, похоже, тоже не претерпели стремительного и успешного развития. Ни слова не прозвучало о возможности закупок оружия в Германии. В этом вопросе Берлин остается непреклонным - спокойно продавая продукцию ВПК в конфликтные районы планеты, вооружать оппонентов Москвы немцы неизменно отказываются. Так же не прозвучало победных реляций и относительно будущего нормандского формата. Кроме, конечно, не слишком оригинальной и не слишком реалистичной идеи Зеленского относительно "привлечения США к переговорам по Донбассу". Согласия на реализацию которого пока не дали ни в Вашингтоне, ни, тем более, в Москве.

Поэтому пока складывается впечатление, что "сверка часов" между Украиной и Германией накануне визита в США показала, что часы эти показывают совсем-совсем разное время. Поскольку у фрау Меркель в руках - секундомер, который отсчитывает момент до сентябрьских выборов в Бундестаг, после которых фрау канцлерин ждет честно заслуженный отдых. Тогда же как украинский президент находится в каком-то странном вневременье нереальных идей и проектов, которые, возможно, имеют значение для рейтинга его политсилы - но никоим образом не касаются проблем, которые необходимо решать уже и сейчас.