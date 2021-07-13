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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Что означают кадровые перестановки в Офисе президента — объясняет Виталий Кулик

13:22 13.07.2021 |

Политика

 Денис Сарбей / Деловая столица

Почему "кварталовец" Костюк может оказаться в Кабмине, а Никифорову определена другая роль, чем Мендель, «ДС» рассказал политолог Виталий Кулик.

«ДС» В Офисе президента состоялись интересные кадровые перестановки. В частности, должности заместителя руководителя Офиса лишился Юрий Костюк, который стал советником по стратегическим вопросам. Какие мотивы такого решения - спичрайтер президента впал в немилость?

В.К. Как по мне, говорить о единоличном спичрайтере не приходится, поскольку там работает целая группа авторов, которые курируются Ермаком или другими заместителями, кроме Костюка. Скорее всего, это переходная должность в правительство. Потому что переход с позиции руководителя группы или спичрайтера, или с позиции советника президента - это немножко другие функционалы и другая смысловая нагрузка. Я не удивлюсь, если фамилия Костюка появится среди тех, кого предложат на какие-то должности в правительство, возможно, не министром, но в одно из интересных направлений.

«ДС» Опытный аппаратчик Алексей Днепров назначен заместителем Ермака и куратором гуманитарного блока в ОП . В чем может быть его преимущество по сравнению с "кварталовцем" Костюком?

В.К. Правильное по Днепрову определение - «системный». Это человек, который достаточно долго находится в системе, знает все рычаги влияния и интересов, кто за что реально отвечает. Поэтому эта история больше касается повышения управляемости системы. Это нужно для того, чтобы Банковая стала не младшим партнером Ткаченко как министра, а была структурой, которая курирует заместителя Ткаченко, человека Ермака Ростислава Карандеева, который в свое время, как и Днепров, работал в Минобразования. Именно в таком случае я видел бы смысл в этом назначении.

«ДС» Руководителем аппарата ОП назначена кадровый дипломат Мария Витушок. Как вы считаете, почему в ОП вакансии начали заполнять все большим количеством международников, в частности, недавно назначили вторым заместителем Ермака по международным отношениям бывшего посла в Турции Андрея Сибигу?

В.К. Дело в том, что МИД - вещь в себе и по большому счету принимает основную нагрузку по формированию внешней политики, но не в российском векторе. В российском векторе сохраняет себя Ермак. Сейчас чувствуется, что на Банковой есть дефицит понимания международных процессов, а МИД здесь является не той институцией, которая могла формировать позицию Банковой, поэтому туда берут больше международников. Но, на мой взгляд, эта версия еще нуждается в подтверждении. Кроме того, Кулеба успешно справляется со своими задачами и даже критики Зеленского считают, что Министерство иностранных дел - одна из сфер, где все нормально.

«ДС» Может Сергей Никифоров кардинально улучшить коммуникацию Зеленского с прессой, которая имела скандальный привкус, когда процессом руководила Юлия Мендель?

В.К. Во-первых, ему уже определили роль - это «голос президента», а не самостоятельный игрок, который формирует политику через любые смыслы. Мендель, несмотря на всю ее критику, была тем, кто отвлекает внимание, она создавала симулякры, на которые нападала пресса и на которые тратила время. Она быстро себя демонизировала, а сейчас у Банковой потребность именно в «голосе президента». Не какого-то отдельного субъекта, а именно того, кто будет согласовывать позицию президента и говорить голосом главы государства. Никифоров с этой позицией справится на ура. Он прекрасно подходит на эту роль и именно для такого функционала его брали. К слову, Святослав Цеголко, пресс-секретарь президента Петра Порошенко, должен был получить высокий балл, то есть это лучший пресс-секретарь за всю историю украинского президентства. Если Никифоров повторит его опыт хотя бы в десятой части, это уже будет успехом Банковой и Зеленского.

«ДС» Продолжаться ли и в дальнейшем кадровые перестановки в Офисе президента в ближайшее время?

В.К. Я думаю, скоро будет стоять вопрос о перезапуске правительства, это где-то конец августа - начало сентября. Зеленскому достаточно близка эта мысль, и некоторые из Банковой могут принять участие в этом перезапуске лично.
 

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