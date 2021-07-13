Отдай мандат: Заставят ли экс- «слугу» Юрченко уйти из Рады

Ігор Петренко / Depo.ua

В июле 2019 года в стране гремела предвыборная кампания - избирателям так хорошо "зашли" технологии "слуг", что они часто даже фамилий кандидатов не знали. Но голосовали. Прошло два года, и в партии президента сторонятся своих выдвиженцев.

Председатель парламента Дмитрий Разумков несколько раз за последние дни говорил, что бывший "слуга народа", а ныне внефракционный депутат Александр Юрченко, который якобы совершил ДТП во Львове, должен сложить мандат. Мол, спикеру стыдно за то, что делают некоторые его коллеги. А относительно персоны Юрченко Разумков высказался довольно однозначно: "Надеюсь, человек дойдет до мысли, что надо оставить депутатский мандат и начать заниматься чем-то другим, потому что очень много скандалов, связанных с этим депутатом. Я хотел бы напомнить, что есть уголовное дело в НАБУ по подозрению о взяточничестве, но оно пока не доведено до суда. Я надеюсь, что любой народный депутат, если он нарушает закон, получит приговор. Тогда уже есть механизм, согласно которому он может потерять мандат". Такого же мнения относительно дальнейшей политической карьеры бывшего коллеги по фракции придерживается и партийный лидер "Слуги народа" Александр Корниенко: за эти дни он несколько раз через масс-медиа призвал Юрченко сложить депутатский мандат.

Напомним, 8 июля в центре Львова депутат Александр Юрченко совершил ДТП, а потом якобы пытался подраться с водителем пострадавшего авто. В отношении нардепа полиция составила протокол о совершении ДТП в состоянии наркотического опьянения, который Юрченко не признает.

Но наиболее громкий скандал с этим депутатом произошел раньше. 13 сентября 2020 года Гео Лерос (бывший "слуга", исключенный из фракции власти за критику в адрес президента и его окружения) написал в соцсети, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) задержало помощника Юрченко на взятке. Якобы тот взял часть денег, которые предназначались народному депутату, за законопроект, связанный с бытовыми отходами.

17 сентября Юрченко исключили из фракции "Слуги народа". В тот же день генпрокурор Ирина Венедиктова подписала депутату сообщение о подозрении. Затем Высший антикоррупционный суд (ВАКС) постановил взять его под стражу с возможностью внесения залога на сумму более 3,1 млн грн, который за депутата внесли, и он вышел на свободу. Вышел под залог в 1 млн грн и помощник депутата. Сейчас срок обязательства Юрченко не отлучаться из Киева без разрешения детектива и сдать иностранные паспорта истек. В начале марта 2021 года НАБУ завершило расследование по подозрению нардепа Юрченко в вымогательстве и получении взятки. Сторону Юрченко ограничили в ознакомлении с расследованием до 26 июля. После этой даты будет составлен обвинительный акт и направлен в суд.

Какое же наказание грозит депутату за его "приключения"? Из депутатских рядов Юрченко принудительно выгнать нельзя: он был избран по 211-му мажоритарному округу в Голосеевском районе Киева (привет прогрессивным избирателям округа, которые устали от политиков и делегировали представлять их интересы в Раду молодое лицо!), а не по партийным спискам, поэтому после исключения из фракции "Слуги народа" мандат не потерял.

Есть закон "О статусе народного депутата Украины", который требует от нардепов соблюдения общепризнанных норм морали, сохранять достоинство, уважать честь и достоинство других народных депутатов, служебных и должностных лиц и граждан, воздерживаться от действий, заявлений и поступков, компрометирующих их, их избирателей и Верховную Раду. Однако, как уточнил член Комитета ВР по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента Павел Фролов (фракция "Слуги народа"), этот закон не устанавливает, каким образом за невыполнение этих требований депутата можно привлечь к ответственности.

Возможно, "прецедент Юрченко" побудит руководителей монобольшинства разработать план сдерживания своих коллег (нынешних и уже бывших) в их действиях и эмоциях. В частности, в этот понедельник на согласительном совете парламента Дмитрий Разумков высказался за внесение изменений в законы, которые бы позволили забирать мандат у членов парламента за их недостойное поведение.

Изгнание из "зеленого рая", то есть из рядов правящей в этой Раде фракции "Слуги народа", так и не стало достаточным методом наказания для проштрафившихся нардепов. Еще в начале каденции, в ноябре 2019-го, народного депутата (тоже мажоритарщика, но избранного от Ровенщины) Романа Иванисова, который во время баллотирования скрыл свою погашенную судимость, исключили из фракции и партии "слуг". Но, несмотря на публичные обещания президента Зеленского избавиться от такого сомнительного "груза" в Раде вообще, он пополнил ряды внефракционных, где до сих пор неплохо чувствует себя и, между прочим, регулярно голосует в унисон с монобольшинством, поддерживая вчерашних коллег. Иванисова даже заметили за обеденным общением с главой фракции "Слуги народа" в Раде Давидом Арахамией в одном из киевских ресторанов.

А вот и более свежий скандал - нынешний, июльский. В Дарницком районе Киева полиция поймала члена фракции "Слуги народа" Евгения Брагаря на якобы управлении автомобилем в состоянии наркотического опьянения. Да, это тот Брагарь, ранее прославившийся сделанным в телеэфире предложением пенсионерке продать дворовую собаку и на вырученные деньги оплатить коммуналку. На своей странице в "Фейсбуке" Брагарь пишет, что правоохранители требовали у него взятку, пока он не показал им депутатское удостоверение. Употребление наркотиков он отрицает - мол, сдал независимый тест. И сообщает, что в отношении патрульных, которые увезли его на наркологическую экспертизу, начато служебное расследование. То есть кого в конце концов назовут виновным в этой истории - вопрос открытый: скандал замяли в информационном пространстве, а политическое руководство не требует от Брагаря покинуть родную фракцию.

Отрицает все обвинения в отношении себя и Александр Юрченко. В комментариях СМИ он утверждает, что "не употреблял наркотики вообще никогда в жизни", а результаты теста подделали по заказу второго участника аварии. Правду здесь должен выяснить суд.

Но для Юрченко все может сложиться хуже, чем для Брагаря: его ждет и второе, значительно более серьезное дело - о возможной причастности ко взяточничеству. Если одно или другое судебное решение окажется не в пользу внефракционного представителя общины Голосеево, то кто знает, не начнут ли воплощаться в жизнь угрозы председателя парламента о лишении депутатского мандата за уголовные грехи.

В целом же "слуги", и уже бывшие, и нынешние, остаются верными себе, периодически создавая если не скандальные заявления, то сомнительные поступки, драки с другими гражданами и конфликты с полицейскими, все больше уничтожая надежды, в том числе своих избирателей, на "новые лица".