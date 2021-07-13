Любимцы социологов: Могут ли непарламентские партии подвинуть «слуг»

Ігор Петренко / Depo.ua

Некоторые эксперты утверждают: поддержка непарламентских партий будет расти, ведь избиратели разочаровались в тех политсилах, которые имеют депутатов в ВР. Но так ли это на самом деле?

Согласно с июньским опросом Центра Разумкова, если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду, наибольшую поддержку избирателей получили бы "слуги народа" (за них готовы отдать свой голос 18% всех опрошенных или 28% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию голосовать). За партию "Европейская солидарность" готовы отдать свой голос соответственно 12% и 19% опрошенных, за партию "Оппозиционная платформа - за жизнь" - соответственно 10% и 15%, ВО "Батькивщина" - соответственно 7% и 10,5%, партию "Сила и честь" - соответственно 4% и 6%. Далее идут те, кто до проходных 5% не дотягивает: партия "Украинская стратегия Гройсмана" - соответственно 2% и 4%, партия "Гражданская позиция" - соответственно 2% и 3%, ВО "Свобода" - соответственно 2% и 3%, Радикальная партия Олега Ляшко - соответственно 2% и 2,5%, партия "УДАР Виталия Кличко" - соответственно 1% и 2%, партия "Оппозиционный блок" - соответственно 1% и 1%, партия "Голос" - соответственно 1% и 1%, "Партия Шария" - соответственно 1% и 1%. Из этих политсил в ВР представлен "Голос", который, напомним, из-за распрей находится в состоянии турбулентности.

Примерно похожие цифры получили и в Центре "Социс". У "слуг" 18,9% и соответственно 24,8%, у "ЕС" 13,8% и 18,1%, у "ОПЗЖ" 10,1% и 13,3%, у "Батькивщины" 8,3 % и 10,8%, у партии "Сила и честь" 6,3% и 8,3%. Партия "Украинская стратегия Гройсмана" (3,7% и 4,9%), "Свобода" (2,8% и 3,6%), "Партия Шария" и "Голос" (2,2% и 2,9 %), "Наши" (1,6% и 2,1%), "радикалы" Ляшко (1,5% и 2%). Не дотягивают до 2% представленная в ВР "За будущее" и не представленный "Оппоблок".

В опросе Киевского международного института социологии (КМИС) цифры отличаются. Кроме пятерки лидеров из предыдущих опросов, респонденты дают шансы попасть в парламент еще двум непарламентским партиям - "Радикальной партии" (ее бы поддержали 3,8% из всех, кто пойдет на выборы, и 5,7% из тех, кто определился ), "Украинской стратегии Гройсмана", соответственно, 3,4% и 5,1%. Все остальные непарламентские политсилы - "Партия Шария", "Свобода", "Наши", "УДАР" по состоянию на июнь 2021 года далеки от преодоления проходного барьера.

Респонденты Украинского института будущего, среди сейчас непарламентских партий вывели в Раду "Силу и честь" (5 и 6%), другие же, по данным исследования, проходной барьер не преодолевают. Так, у "Партии Шария" и "Украинской стратегии Гройсмана" показатели 3 и 4%, а у "Гражданской позиции" - 2 и 3%.

И, наконец, по данным опроса группы "Рейтинг", в лидерах квартет, "Сила и честь" немного до 5% не дотягивает. Далее разместились практические те же партии, которые указаны и в предыдущих опросах, добавилась только "Самопомич". Выше 4% имеют "радикалы", "Стратегия Гройсмана", "Наши" Мураева и "УДАР". "Свобода", "шариевцы", "Самопомич" из непарламентских, а также "Голос" и "За будущее" среди представленных в парламенте по этому опросу к претендентам на мандаты не относятся.

Итак, подытожим: есть группа непарламентских партий - "Сила и Честь", "Радикальная партия" и "Украинская стратегия Гройсмана" - рейтинги которых обнадеживают, "Свобода", "Партия Шария" фигурируют во всех опросах, "Наши" и "УДАР" - почти во всех. Поэтому посмотрим, что эти партии делают, чтобы, как говорят эксперты, их поддержка росла.

Почему непарламентские партии ничем не удивляют

Сначала сделаем ретроспективу в октябрь прошлого года, когда в Украине состоялись местные выборы. Из выше перечисленных политических сил более 1% депутатов удалось привести лишь "Свободе" (2,10%), Гройсману (1,6%), "радикалам" и партии "Сила и Честь" Игоря Смешко (1,36%). При этом успех у них был преимущественно в нескольких базовых регионах. По сравнению с этими результатами, все немного нарастили рейтинги. Но это были выборы местные, где часто весь список вытаскивали на себе отдельные лидеры доверия в общинах, другое дело - подготовка к выборам парламентским, когда нужны узнаваемые лидеры общегосударственного масштаба. Но есть ли они у непарламентских проектов - претендентов на места в Верховной Раде?

Первые лица на слуху - Гройсман, Смешко, Кличко, Мураев, а кто за ними? У "УДАРа" есть несколько спикеров, это люди из киевской команды столичного мэра. Про Олега Тягнибока на государственном уровне давно не слышно, чаще всего в эфирах на общенациональных каналах бывают Руслан Кошулинский и Андрей Ильенко, реже - мэры или местные депутаты- "свободовцы". Смешко бывает в эфирах ахметовского канала "Украина 24". Кстати, как и Гройсман с Ляшко и Мураевым. Мураев имеет эфиры на канале "НАШ", от управления которым, напомним, пообещал отойти. То есть, где-то можно предположить, что нынешние рейтинги непарламентским претендентам на мандаты обеспечивают их лидеры появлением в эфирах нескольких телеканалов. Кличко, чье противостояние с Банковой продолжается уже несколько месяцев, чаще получает эфирное время и на других медиа-ресурсах.

Теперь посмотрим, как работают партийные сайты упомянутых политсил. Точнее, какими смыслами их наполняют. На сайте партии "Сила и Честь" есть несколько заявлений партии, например, против открытия рынка земли, новости о наращивании рейтинга. Что касается количества заявлений, по крайней мере за последний месяц, то первый - не Смешко, а дипломат, член политсовета партии Олег Белоколос. В июне только одна новость касалась развития региональной партструктуры. Не слишком насыщена новостями и "Фейсбук"-страница партии. Здесь сообщения о встречах Смешко, о событиях в региональных центрах, поздравления к праздникам, футбольные новости, но мало заявлений, которые вызвали бы значительный общественный интерес.

Новости о деятельности партии Гройсмана можно получить, подписавшись на них. Пожалуй, интересный политтехнологический ход. А вот на "Фейсбук"-странице политсилы новостей много, однако они преимущественно о лидере партии. Его заявления из телевизионных эфиров, отчеты о поездках по регионам и о различных встречах. Как и у Смешко, эти заявления по содержанию не оппозиционны, скорее они выдержаны в русле "есть хорошие специалисты, способные помочь власти".

Сайт партии "Наши" - это преимущественно заявления Евгения Мураева, иногда председателя политсовета партии Александра Долженкова. Они выдержаны в оппозиционной риторике к власти, осуждают "внешнее управление" и так далее. Практически идентичной по содержанию является "Фейсбук"-страница политсилы. А вот партийный сайт "радикалов" Ляшко, похоже, давно не обновляли. Последняя новость там за 24 мая. Фото также давнишние. Единственным ньюсмейкером остается сам Ляшко, куда делись члены его парламентской команды - можно только догадываться. То же самое касается и страницы в "Фейсбуке".

Сайт ВО "Свобода" и страница партии в "Фейсбуке" - самые активные из всех непарламентских политсил, которые есть в опросниках социологов. Из заявлений, опубликованных на этих ресурсах, можно узнать, что националисты - против продажи земли и против олигархов. Но президентский антиолигархический закон они не поддерживают.

Мы умышленно не детализируем о "Партии Шария". Кажется, этот проект перестал устраивать всех, и власть, и пророссийские группы влияния в Украине. Можно предположить, что в опросники его включают скорее для того, чтобы измерить количество особенно радикального "ватного" электората.

Какие выводы напрашиваются из этого беглого анализа? Во-первых, пока не видно, за счет каких идей и смыслов будет расти поддержка непарламентских партий. Ведь педалируются те же темы, что и у "слуг" и оппозиции. Не исключено, что впоследствии кто-то выскочит с какой-то супер удачной технологией, как черт из табакерки, но сейчас все банально. Во-вторых, все вышеназванные проекты держатся на лидерах, раскрученных еще раньше, поддерживающих себя и избирателей в информационном тонусе. Команд пока не видно. В-третьих, непарламентские партии не слишком вкладываются в пиар, скорее удерживают бренды своих партий на плаву. В-четвертых, все соцопросы демонстрируют огромный разрыв между квартетом лидеров и всеми остальными, и не факт, что кому-то из претендентов вообще удастся стать пятым. Особенно, если эти претенденты не предложат избирателям нечто большее, чем предлагают сейчас.