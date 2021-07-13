Операция «Антибигус» и семь «Вагнергейтов». Как Порошенко контратакует Зеленского

Юрий Вишневский / Деловая столица

По информации Юрия Бутусова, в прошлом году были провалены, как минимум, семь операций ГУР МО, и в этом замешана СБУ, включая покушение на украинского разведчика "Шведа".

Помнится, год назад команда Владимира Зеленского вынуждала Петра Порошенко ходить по судам. Все считали, что добиться нужного решения Печерского суда - дело безнадежное для Порошенко. Тем не менее ему это удалось. 8 июля 2020 г. суд оставил без рассмотрения ходатайство стороны обвинения об избрании пятому президенту меры пресечения, поскольку сама сторона обвинения от этого отказалась. В результате вся та история закончилась моральным проигрышем Зе-власти.

И вот теперь, спустя год, уже сам Порошенко намерен вынудить Зеленского ходить по судам. Ну если не самого Зеленского - то хотя бы его адвокатов. Главное, чтобы сторона Зеленского была вынуждена отнекиваться, юлить и оправдываться.

А сторона Зеленского уже как раз и начала отнекиваться. Политтехнолог Банковой Михаил Подоляк назвал иск Порошенко к Зеленскому «юридическим спамом». Дальше можно ожидать от стороны Зеленского попыток увильнуть от суда, а затем - придумать себе оправдание.

Как Зеленский использовал "пленки Бигуса"

Повод для иска Зеленский создал 24 июня, когда на телеканале «1+1» вышло его интервью программе «VIP с Наталией Мосейчук». Зеленский публично атаковал Порошенко, бросив ему очень громкие обвинения. Приведем дословно этот фрагмент интервью.

«- Вы же слышали "пленки Бигуса"?

- Я слышал несколько фрагментов этих пленок. Относительно ситуации с пленками, мне кажется, мы показали свою реакцию. Ну, смотрите, для меня не новость то, что произошло. Мы все об этом знали. Мы не имели пленок, никто не слышал их, но было много разной информации от Службы безопасности, разведки. Мы просто понимаем, как это происходило. Что с террористами, сепаратистами Медведчук торговал, зарабатывал вместе с пятым президентом. Мы прекрасно понимаем, что украинский уголь, который из-за оккупации был захвачен на территории временно оккупированного Донбасса, покупала Украина через Россию. Оно вывозилось.

- Ну вот вы говорите, что он зарабатывал с вашим предшественником, но это не доказано.

- Помните, как-то год назад, мне кажется, у нас была пресс-конференция, и меня спросили: "А откуда вы знаете, что Медведчук на кого-то работает?". Я сказал, что я уверен, и будет реакция, и вы все это увидите. Моя уверенность базируется на каких-то фактах и информации, которую я имею. Мы видим с вами сейчас и пленки, и видим также с вами, что произошло. Труба сейчас у государства, ведутся суды, его обвиняют в государственной измене. И поэтому, когда я вам говорю, что я считаю, что вероятно вместе с бывшим президентом они это делали и зарабатывали, я думаю, что не на пустом месте».

Чуть позже, уже отвечая на другой вопрос, Зеленский словно спохватился, что чего-то недосказал из запланированного, и добавил, хотя его об это не спрашивали: «Все эти страшные записи, я считаю, являются чистой государственной изменой. То, что он сделал, когда все полномочия в переговорах предоставил Медведчуку между Украиной и Россией, - это говорит о том, что никто не был заинтересован в окончании войны. Никто. То есть люди делали деньги. Вот и все. Я хотел сказать резко, просто не мог себе позволить, когда они говорят о "красных линиях", то они перешли не "красные", а "кровавые линии". То есть они зарабатывали именно на смерти военных. Я так считаю, это мое мнение. Это не приговор суда, все же».

На Банковой, несомненно, заранее просчитывали, какой будет реакция Порошенко. Потому Зеленский строил фразы так, чтобы вылить на Порошенко максимальное количество грязи, но при этом оставаться в рамках «оценочных суждений», на которые имеет право каждый гражданин. Именно поэтому Зеленский завершил свой заранее подготовленный спич против Порошенко словами «Я так считаю, это мое мнение».

После этого на Банковой ожидали от Порошенко трех вариантов поведения. И все три были проигрышными. Первый - промолчать. Второй - громко возмутиться, но не сделать ничего для своей защиты в юридическом плане. Третий - возмутиться и подать судебный иск о защите чести и достоинства, с требованием опровергнуть недостоверную информацию. Наверное, юристы Банковой заранее подготовили отзыв на такой иск: дескать, Зеленский просто высказал свое лично мнение, какое могло сложиться у любого гражданина, который прослушал «пленки Бигуса».

Операция "Антибигус"

Однако юристы Порошенко придумали четвертый вариант: не защищаться, а контратаковать. Мы достаточно цитировали Зеленского, процитируем теперь Порошенко. В своем иске он просит «обязать Президента Украины Зеленского Владимира Александровича обнародовать имеющуюся у него публичную информацию, представляющую общественный интерес, о наличии которой он утверждал в своем интервью от 24.06.2021... а именно информацию от Службы безопасности Украины, разведывательных органов Украины или от любых других лиц относительно Порошенко Петра Алексеевича, на основе которой Президент Украины Зеленский Владимир Александрович утверждал, что "с террористами, сепаратистами Медведчук торговал, зарабатывал вместе с пятым президентом", "вероятно вместе с бывшим президентом они это делали и зарабатывали"».

Коварность иска в том, что Порошенко требует от Зеленского обнародовать информацию против Порошенко. Не опровергнуть, а обнародовать. Со всей доказательной базой, чтобы каждый мог убедиться в том, что Зеленский - не клеветник, а правдолюб.

Допустим, дело дошло до суда. Как Зеленский сможет объяснить украинцам, почему он скрывает имеющуюся у него информацию против Порошенко? Зеленский покрывает Порошенко и Медведчука? В сговоре с ними? Они его купили?

Конечно, у Банковой тут есть отговорка, что это секретная информация. И суд на этом основании может отказать в удовлетворении иска.

Но в любом случае останется вопрос, почему пятому президенту до сих пор не выдвинуты обвинения на основании информации, имеющейся у Зеленского. Ведь Зеленский в интервью бросается очень громкими обвинениями - «чистая государственная измена», «зарабатывали на смерти военных». Если Зеленский скрывает эту информацию от следствия, то это само по себе выглядит преступлением.

Как видим, игра адвокатов Порошенко весьма серьезна: они хотят принудить Банковую раскрыть карты. Если у людей Зеленского есть что-то серьезное против Порошенко, то пусть они это обнародуют или идут с этой информацией в суд. А если они всего лишь мастера разговорного жанра и любители бросаться голословными обвинениями, то они сами же это подтвердят, если будут отнекиваться, юлить и оправдываться.

Важная функциональная роль в этом иске отведена Бигусу. Зеленский свой спич против Порошенко построил именно на «пленках Бигуса». И Порошенко в своем иске выдвинул требования не только к Зеленскому, но и к общественной организации «ТОМ 14», возглавляемой Бигусом. Суть требований в том, чтобы эта организация обнародовала аудиозаписи телефонных разговоров Медведчука, о которых шла речь в выпусках программы «Наші гроші», «в том виде, в котором они были получены».

Интересно, что Бигус уже выполняет отведенную ему роль. Он начал отнекиваться теми же самыми словами, что и Подоляк. И это уже используют адвокаты Порошенко. «Советник главы президентского офиса Михаил Подоляк и Денис Бигус почти синхронно и не сговариваясь (или наоборот, по предварительному сговору?) выразили общую позицию относительно требования опубликовать в первоначальном виде "прослушки Медведчука". Оба не видят "никакой юридической стороны", а видят "просто юридический спам". Оба не видят смысла "комментировать с юридической точки зрения", "комментировать его всерьез или как-то оценивать перспективы"», - насмехается адвокат Порошенко Игорь Головань.

Допустим на минуту, что Бигус - не медиакиллер на службе у Подоляка, а честный журналист. Он бы тогда первый поддержал требование Порошенко к Зеленскому обнародовать всю информацию против Порошенко. В самом деле, Бигус старается изо всех сил, посвящает обнародованию прослушки Медведчука несколько выпусков программы «Наші гроші», а Зеленский, который, по его словам, владеет намного более серьезной информацией против Порошенко, скрывает ее от народа.

Функциональная роль Бигуса в этом иске - максимально дискредитировать «пленки Бигуса». Своим поведением Бигус должен убедительно продемонстрировать, что он в одной команде с Банковой и что «пленки Бигуса» - это была спецоперация Банковой и СБУ против Порошенко. Кстати, Бигус в своих программах неоднократно прямо признавался, что аудиозаписи прослушки Медведчука получены от СБУ.

Что же касается судебных перспектив иска Порошенко, то они есть. Иск подан в ОАСК; если истцу не понравится решение ОАСК, его можно будет обжаловать в Верховном Суде. В любом случае точка в этом споре будет поставлена не быстро.

Немаловажно также, что сам процесс можно при желании превратить в веселое зрелище. Чем больше об этом процессе будут говорить медиа, тем крепче в головы людей засядет тот факт, что Порошенко через суд добивается от Зеленского правды, а Зеленский правды боится.

Конечно, судебный вердикт предугадать нельзя. Но можно предположить, какие будут заголовки новостей, если суд станет на сторону Зеленского. Например: «Судьи отказали Порошенко и разрешили Зеленскому скрывать от народа правду о Порошенко». Похоже, это тот случай, когда выигрыш не лучше проигрыша.

Семь "Вагнергейтов"

Интервью Зеленского и «пленки Бигуса» - это для Порошенко чужая, навязанная ему повестка дня. Но для успеха медийной контратаки всегда важно навязать собственную повестку дня - и желательно самую неудобную для оппонента.

Одна из самых неудобных тем для Банковой - это «Вагнергейт». 6 июля активисты общественной организации «Рух сопротивления капитуляции» подали в ГБР заявление о совершении президентом Зеленским государственной измены из-за провала спецоперации по задержанию боевиков ЧВК «Вагнера» в июле прошлого года. В тот же день Порошенко призвал парламент официально включить «Вагнергейт» в повестку дня временной следственно комиссии парламента и заявил о готовности прийти на заседание вместе с Зеленским.

Но «Вагнергейт» - тема старая. Чтобы вернуть ее в фокус общественного внимания, нужна какая-то новая информация. И она появилась. Ее обнародовал журналист Юрий Бутусов, который в августе прошлого года первым поднял тему «Вагнергейта».

8 июля он напомнил о прошлогодних событиях в Киеве: «Ровно год назад, 8 июля 2020 г., произошло чрезвычайное происшествие на Харьковском массиве - среди бела дня несколько человек обстреляли из пистолетов машину, выезжавшую из одного из дворов. В машину попало 9 пуль, в том числе по месту водителя, но дополнительный слой кевлара спас человека в машине от гибели. В тот же день выяснилось, что стреляли по человеку... сотрудники СБУ. А их целью был... один из самых разыскиваемых спецслужбами России украинских диверсантов с позывным "Швед"... Российские СМИ неоднократно заявляли, что именно группа "Шведа" совершила самые громкие диверсионные акты по устранению российских террористов - Арсения Павлова "Моторола", Михаила Толстых "Гиви" и Александра Захарченко... И вот ровно год назад самый упоминаемый в России украинский диверсант получил 9 пуль от сотрудников СБУ, и уцелел просто чудом. Одновременно были задержаны все участники его диверсионной группы, в результате одним ударом был сорван целый ряд боевых операций ГУР МО».

Бутусов рассказал некоторые подробности этих операций. «По сути власти признали, что нападение на группу "Шведа" и ее "засвет" были намеренной акцией по приказу руководства Украины. Также как потом намеренно провалили операцию по "вагнеровцам", захват ряда террористов в России, поставки военных приборов из РФ, ряд операций в приграничных районах».

Далее Бутусов поделился информацией о конкретных виновниках. «Уверен, что нападение на "Шведа" и раскрытие его работы и состава группы, это составная часть действий российской агентуры - начальника комитета по разведке при президенте Руслана Демченко, замминистра иностранных дел при Януковиче, реального русофила и российского шпиона, который пользуется огромным влиянием при Владимире Зеленском; и главы Офиса президента Андрея Ермака, который получил от России личные возможности неформальной коммуникации с Кремлем в обмен на провал ключевых операций украинской разведки против России. Дело "вагнеровцев", которое также было провалено 24 июля 2020 г. - это звено той же цепи предательства. И президент Зеленский сейчас "крышует" российскую агентуру в украинских спецслужбах, также как и коррупционера Татарова, и несет полную ответственность за эти события».

Свое сообщение журналист завершил весьма оптимистично: «Но эта история не закончена. Ничто не забыто, и сидельцы на Банковой не должны думать, что преступления будут забыты и сейчас и после неизбежной смены власти».

На следующий день Бутусов рассказал новые подробности в эфире «Прямого канала». По его словам, дело "вагнеровцев" - это была не единственная проваленная спецоперация. «В 2020 году были провалены, как минимум, семь операций Главного управления разведки Министерства обороны Украины. О части из них сообщалось в СМИ, о части пока что не сообщалось. Но эта история с задержанием "Шведа" и тем, что по его машине вели прицельный огонь на поражение сотрудники СБУ прямо в Киеве, она была известна еще тогда», - подчеркнул Бутусов.





Он сообщил, что в результате судебного заседания выяснилось, что у власти нет никаких оснований для обвинения "Шведа" или любого из его группы. «Было заявление Службы безопасности Украины... мол, задержана группа лиц, которые якобы незаконно хранили оружие. И вот, прошел год - состоялось вновь заседание, вот буквально на днях, и оказалось, что ни одно обвинение не подтвердились, - рассказал Бутусов. - Оружие все законное от ГУР МО, люди действовали исключительно в рамках закона согласно указаниям ГУР МО. Никакой противозаконной деятельности они не вели и государство не имеет к ним никаких претензий, но почему-то дело не закрывает».

Итак, уже есть не один, а целых семь «Вагнергейтов», в которых замешана СБУ, включая покушение на украинского разведчика «Шведа». Глава СБУ Иван Баканов - ставленник Зеленского и один из ближайших его друзей. Срыв спецоперации по поимке «вагнеровцев» можно было бы представить как случайную ошибку, результат глупости и неадекватности. Но вот целых семь «Вагнергейтов», в которых речь идет о систематическом и целенаправленном подрыве государственной безопасности, - это уже не ошибка. Это умышленные действия.

И вот что еще интересно. Бутусов ведет себя так, словно ничего не боится, словно за ним стоит могучая сила. И словно он знает откуда-то, что все эти «Вагнергейты» не утихнут, а получат в скором времени новое развитие.

Да и адвокаты Порошенко ведут себя подчеркнуто спокойно и уверенно. Напомним, что «пленки Бигуса» - это тоже дело рук СБУ. И вполне возможно, что в скором времени мы услышим, что и срывы спецопераций ГУР МО, и попытка убийства «Шведа» в Киеве, и «пленки Бигуса» - все это звенья одной цепи и части одного сговора. Сговора с Кремлем.

И многим украинцам будет нетрудно в это поверить. Ибо Зеленский и его люди натворили достаточно, чтобы в такое можно было поверить.

