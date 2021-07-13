Позитив недели. США испытали боеголовку ракеты, способной за 20 минут ударить по Москве

Кроме того: украинский двигатель и спутник установили рекорды, а у наших армейцев появился один из самых больших испытательных полигонов в Европе.

Военно-воздушные силы США провели наземные испытания прототипа осколочно-фугасной боеголовки гиперзвуковой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon, которая способна за 20 минут долететь до Москвы. Об этом сообщает "Военно-политическое обозрение".

Испытания состоялись на авиабазе Эглин во Флориде. В ходе них были собраны данные, которые касаются, в том числе, силы взрыва и масштабов создаваемых им разрушений. Официальных подробностей об устройстве боеголовки пока не сообщается, но издание считает, что она изготовлена по технологии Lethality Enhanced Ordnance, использующей взрывчатое вещество PBXN-110.

Ранее информировалось, что эта ракета, запущенная, например, со стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США, может менее чем 20 минут ударить по Москве, а за полчаса - по Пекину.

У админграницы с Крымом наши ВСУ тренировались сбивать российские самолеты

В рамках совместного батальонного тактического учения подразделений группировки войск, выполняющих задачи на административной границе с временно оккупированной территории Крымского полуострова, расчеты зенитных ракетных комплексов "Оса-АКМ" отбили нападение авиации условного противника на колонну военной техники.

Как сообщил командующий объединенных сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, по легенде учений колонна подразделения реактивных систем залпового огня "Смерч" осуществила марш для изменения огневых позиций, в ходе выдвижения была атакована авиацией условного противника.

"Расчеты зенитных ракетных комплексов в условиях максимально приближенных к боевым, поставленных радиоэлектронных помех осуществили разведку воздушной обстановки, определили координаты целей, после чего уничтожили самолеты условного противника пусками ракет", - цитирует генерал-лейтенанта Сергея Наева служба по связям с общественностью Командование объединенных сил ВС Украины.

По его словам, личный состав также отработал ряд вводных по разведке, выявлению, сопровождению и уничтожению как групповых, так и одиночных целей, находящихся на разных высотах и ​​скоростях. «В тоже время подразделение реактивных систем залпового огня "Смерч" отработало учебно-боевые упражнения по уничтожению пунктов базирования условного противника и взлетно-посадочных полос как штурмовой авиации, так и беспилотных летательных аппаратов», - подчеркнул Сергей Наев .

В ходе комплексной тренировки также отрабатывались вопросы занятия и маскировки позиций, организации системы связи и управления, приведения техники из походного положения в боевое и тому подобное.

Напомним, на админгранице с Крымом в мае прошли практические тренировки РСЗО "Ураган".

Украинские двигатели подняли БПЛА Akinci на рекордную высоту

Турецкая оборонная компания Baykar Defence рассказала о новом рекорде, который поставил беспилотный летательный аппарат Akinci, использующий украинские турбовинтовые двигатели АИ-450Т. БПЛА Akinci смог достичь высоты в 11,6 километров, провел в небе рекордные 25 часов 46 минут, и при этом фактически пролетел 7507 километров. Эти все показатели являются рекордными среди всех летательных аппаратов турецкой разработки, отмечает Defense Express со ссылкой на Baykar Defence.

Беспилотник Akinci оснащен турбовинтовыми двигателями АИ-450Т разработки украинского ГП "Ивченко-Прогресс".

Напомним, в мае отечественная компания "Рамзай" сообщила о первом ударном БПЛА вертолетного типа. Летные испытания "Рамзай" планирует начать уже в этом году.

Украинский наноспутник стал рекордсменом-долгожителем

Украинский спутник PolyITAN-1, разработанный студентами КПИ, уже 7 лет работает орбите Земли, а 32 его конкурента уже поломались. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на пресс-службу КПИ имени Сикорского. Спутник PolyITAN-1 до сих пор самостоятельно обеспечивает себя питанием и бесперебойно передает сигнал на наземную станцию ​​КПИ.

Летом 2014-го среди 33 других подобных аппаратов из 17 стран мира, ракета-носитель "Днепр" вывела его на орбиту Земли. Космическая миссия аппарата была рассчитана на один год. Задачей PolyITAN-1 было испытывать жизнедеятельность спутника и всех подсистем в условиях космоса, проверять их взаимодействие. Все спутники, отправленные той миссией в космос, уже давно вышли из строя, часть просто сгорели и стали космическим мусором. И только украинский аппарат активно работает, а все его параметры остаются в пределах нормы.

Начал полноценно функционировать самый большой полигон ВСУ "Ягорлык"

В Вооруженных Силах Украины начал функционирование государственный испытательный полигон "Ягорлык". Об этом сообщила пресс служба Генштаба. Создание такой площадки стало необходимым после 2014 г., когда из-за оккупации Крыма ВСУ потеряли испытательную площадку "Чауда". Предметная работа по созданию полигона "Ягорлык" началась в Генеральном штабе ВС Украины в 2018 году. Воплощать проект начали в конце 2019 года.

По словам заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-лейтенанта Радиона Тимошенко, сейчас основные работы по обустройству завершены и государственный испытательный полигон "Ягорлык" на Херсонщине заработал в полную силу. По состоянию оснащение это один из самых современных полигонов Европы. Площадь площадки составляет около 3,7 тыс. га.

"Ягорлык" предназначен для стрельб из всей имеющейся номенклатуры вооружения украинской армии, а также испытания перспективного оружия большой дальности поражения. С рабочих мест полигона может осуществляться управление авиацией и ведение противовоздушного боя современными техническими средствами, которые есть на вооружении украинской армии, в том числе и иностранного производства.

На полигоне оборудован пункт управления, модуль разведывательно-информационного центра, двойной модуль учебного корпуса, ангары, технические и складские помещения и т. Для обучения созданы классы, оснащенные мультимедийными средствами. Также работают солнечная электростанция и артезианская скважина.

На полигоне "Ягорлык" "запланированы стрельбы артиллерийской системы "Богдана" на дальности до 40 километров

Как ранее сообщалось, САУ 2С22 "Богдана" выполнена в натовском 155-мм калибре. Она должна обеспечить дальность выстрела до 40 км обычным снарядом и до 60 км благодаря применению активно-реактивного боеприпаса. В мае "Богдана" проходила предварительные испытания на полигоне "Широкий Лан".

