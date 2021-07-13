Жара без воды. Как оккупанты готовятся к подавлению в ОРДЛО водных бунтов

Олег Полищук / Деловая столица

Главные события за последние семь дней, произошедшие на территории оккупированных районов Донбасса.

Всю прошлую неделю живущих в захваченной Россией части украинской Луганской области волновал преимущественно один и, казалось бы, весьма прозаический вопрос: когда в столь жаркую пору года у них, наконец, появится вода? Причем для многих это превратилось уже в хроническую проблему, ведь целые города оккупированной Луганщины продолжают оставаться без нормального водоснабжения со второй половины июня. На что местные "власти" их только "кормят завтраками", обещая, мол, вот-вот, после "окончания ремонтных работ", которым на самом деле нет конца и края.

В эпицентре нынешнего водного дефицита в ОРЛО оказался шахтерский город Ровеньки. Там еще 30 июня женщины вместе с детьми пришли к зданию ровеньковской "мэрии", возмущаясь отсутствием воды в жару более 10 дней. Но чинуши из российской оккупационной администрации города, как видно из видео, выложенного в YouTube настоящим, а не фейковым представителем жителей ОРДЛО в Трехсторонней контактной группе Денисом Казанским, попросту сыграли в "плохого и доброго полицейского".

Так, первый мини-гауляйтер сразу сказал, как отрезал: "Если вы так будете себя вести, то я вообще не поеду эту проблему решать. Я вам по-человечески вчера пообещал, что будет у меня просвет, я поеду и сделаю. Как появится у меня на предприятии просвет, так и сделаю сразу". Второй же был в своих объяснениях ситуации мягче и не таким категоричным. "Я вот вас всех послушал, и я вам теперь отвечу. Порывы идут на магистральном водоводе... 10 км водовода должны сделать в этом году. На данном этапе смонтировано уже больше километра... В каждом городе такая же проблема: и в Антраците, и в Свердловске (город Должанск - "ДС")... В Луганске, чтобы вы понимали, только 30-40% людей получают воду", - попытался он перекричать разгневанных женщин, раскрыв при этом главную военную тайну.

В итоге на минувшей неделе никто воду в Ровеньках, само собой, не включил, а на сайте "мэрии" 5 июля с обновлением 8 июля просто появилось маленькое объявление следующего содержания: "Уважаемые ровенчане! 05.07.2021 в 08:00 прекращена подача воды на город Ровеньки и прилегающие поселки, в связи с аварией на магистральном водоводе "Молодогвардейск - Ровеньки" до окончания ремонтных работ бригадами ГУП ЛНР "Лугансквода".

И 8 июля "Лугансквода" бодро отрапортовала о том, что водоснабжение отключено в Луганске как на центральных улицах, так и в спальных районах, а также еще в восьми населенных пунктах ОРЛО - в Славяносербске, в городе Алмазная и в поселках Анненка, Сабовка, Новый и Ломоватка. Плюс еще в нескольких селах. Дескать, "продолжаются аварийные работы"...

Превентивное подавление бунтов

То есть на носу в так называемых отдельных районах Луганской области возможна целая серия настоящих водных бунтов изнуренных жителей. Посему главарь российской оккупационной администрации в Луганске Пасечник решил действовать на опережение, спустив местному "бешеному принтеру" разнарядку принять превентивные меры. Сказано - сделано: 6 июля "народный совет ЛНР" проголосовал за введение уголовной ответственности за умышленное блокирование дорог, мостов и железнодорожных сообщений.

Объявленный мотив таких "изменений в уголовный кодекс" - обеспечить бесперебойную работу экстренных служб. Хотя и ежу понятно, что данное "законодательное новшество" будет, прежде всего, распространяться на случаи перекрытия дорог во время всевозможных акций протеста, которых в последнее время предостаточно. Тут тебе не только отсутствие нормального водоснабжения, но и постоянные требования шахтеров, металлургов и других голодных работяг выплатить им сумасшедшие долги по зарплатам, накопившиеся за многие месяцы, а то и годы.

Кстати, оккупационные администрации и в ОРЛО, и в ОРДО действуют в этом направлении абсолютно синхронно. Ведь не зря же несколькими днями ранее аналогичное "внесение изменений в уголовный кодекс ДНР" принял и "народный совет ДНР". Теперь в оккупированном Донецке и окрестностях строго наказуемы все "случаи умышленного блокирования объектов транспортной инфраструктуры, а также воспрепятствования движению транспортных средств и пешеходов на путях сообщения, улично-дорожной сети, если эти деяния создали угрозу жизни, здоровью и безопасности граждан, а равно угрозу уничтожения или повреждения имущества физических и (или) юридических лиц". Заметим, что подогнать по такую формулировку "закона" можно буквально любую несанкционированную активность населения.

Паспортный секрет Полишинеля

Тем временем на уходящей неделе окончательно стала понятна цель спешки Кремля в деле выдачи жителям ОРДЛО российских паспортов. Еще две недели назад "ДС" писала, что ключевой версией происходящего является подготовка к выборам в российскую Госдуму, которые пройдут 19 сентября. И вот теперь обо всем этом четко и недвусмысленно заявил в одном из своих телеэфиров секретарь СНБО Алексей Данилов.

"На территории Донецкой и Луганской областей 630 тысяч российских паспортов роздано. Фактически это гетто, потому что они его загородили: с одной стороны - граница и с другой стороны - граница. Это такой концлагерь для жителей Донецкой и Луганской областей, и выдают там эти документы. Это как Гитлер нападал, то он аусвайсы выдавал", - сказал Данилов.

И подытожил: "Для чего это делает Путин? Еще раз подчеркиваю, для того, чтобы дополнительно взять на выборах в Госдуму еще 500 тысяч голосов, это их такое использование". От себя, опять же, добавим, что такие оценки секретаря Совбеза - минимальная планка для ЦИК РФ. При необходимости можно дорисовать миллион голосов и даже больше, отданных "жителями Донбасса" за торжество "русского мира" (тут речь идет, прежде всего, о путинской "Единой России", хотя и вся так называемая "системная парламентская оппозиция" является де-факто кремлевскими квазипартийными проектами). Кто их там проверит?