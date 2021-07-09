«Вагнергейт-2»: Какими волнами «зрады» будет накрывать Зеленского

Юрий Васильченко / Деловая столица

Журналист Юрий Бутусов опубликовал в "Фейсбук" пост, в котором обвинил президента Зеленского в "крышевании" российской агентуры. Будут ли эти обвинения иметь какие-то последствия?

Бутусов напомнил о событиях годичной давности, когда в столице было обстреляно авто, за рулем которого был украинский разведчик "Швед". Водитель остался жив только благодаря счастливому стечению обстоятельств. Тогда же задержали всю диверсионную группу ГУР Минобороны, которую возглавлял "Швед". По словам Бутусова, это была диверсионная группа, которая осуществила громкие спецоперации на территории захваченных Россией районов Донбасса. Этими событиями год назад, утверждает журналист, был сорван целый ряд операций наших разведчиков. Более того, СБУ до сих пор не закрывает дело против них. "По сути, - пишет Бутусов - власть признала, что нападение на группу "Шведа" и ее "засветка" была преднамеренной акцией по приказу руководства Украины. Также как потом намеренно провалили операцию по "вагнеровцах", захвату ряда террористов на России, поставке военных приборов из РФ, а также ряд операций в приграничных районах". Далее он прямо обвиняет в работе на Россию главу ОП Андрея Ермака и начальника комитета по разведке при президенте Руслана Демченко, а Зеленского - в "крышевании" российской агентуры в украинских спецслужбах.

Таким образом имеем новый громкий скандал, но будет ли он иметь какие-то серьезные последствия для президента, его окружение и "слуг"? Как ранее писал Depo.ua, общественная организация "Движение сопротивления капитуляции" подала в Госбюро расследований (ГБР) заявление о совершении президентом Зеленским государственной измены из-за "слива" спецоперации по задержанию боевиков российской частной военной компании "Вагнера". Между тем Петр Порошенко призвал Верховную Раду или создать новую отдельную следственную комиссию, или включить "вагнергейт" в повестку дня следственной депутатской комиссии по расследованию всех "зрад", и заявил, что придет на заседание комиссии вместе с Зеленским.

Напомним, в мае парламентское большинство поддержало создание ВСК по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов государственной власти и других лиц, которые могли способствовать нарушению государственного суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины и представлять угрозу национальной безопасности Украины. То есть, вместо расследования конкретно "слива" спецоперации по задержанию "вагнеровцев", депутаты решили расследовать все. И назначили председателем комиссии "слугу" Марьяну Безуглую. А ее заместителем стал член "ОПЗЖ" Ренат Кузьмин. Поэтому в комиссии с первых дней начались распри - Безуглая потребовала замены Кузьмина, тот в свою очередь обвинил Безуглую в саботаже. Проще говоря, до этого случая как нельзя лучше подходит определение "как вы лодку назовете, так она и поплывет" - создав ВСК по расследованию всего сразу, в итоге высока вероятность получить громкий пшик.

После публикации Бутусова парламентским следователям прибавилось работы, потому что обвинения в спланированном срыве работы украинской разведки - очень серьезные. Но вот захотятли Безуглая и другие "слуги" браться именно за этот кусок работы, большой вопрос. Ведь по тому, как "слуги" пытаются перевести внимание со скандала с "вагнеровцами" на так называемые "пленки Медведчука", можно предположить, что монобольшинство согласилось на создание ВСК не для поиска виновных в "вагнергейте", а скорее для заговаривания этой темы.

В национал-патриотической оппозиции не могли не понимать, что именно так и будет, поэтому выбрали наступательную тактику: во-первых, не дать умереть "вагнергейту" в информационном пространстве, постоянно напоминая украинцам о скандале с акцентом на нежелании власти сказать людям правду, а во-вторых, усиливать сигнал новыми и новыми разоблачениями. История о "засветке" успешной диверсионной группы - одно из них. И, вполне вероятно, продолжение следует. Оппозиционеры требуют допроса Зеленского, Ермака и других лиц, возможно причастных к упомянутым выше скандалам, президентский Офис и "слуги" будут делать все, чтобы этого избежать.

То есть, задача оппозиции - аргументированно донести как можно более широкой аудитории, что власть боится и врет, а задача власти - даже не убедить общество в своей честности (потому что у украинцев есть привычка сначала выбрать власть и потом ей не верить), а уменьшить количество упоминаний о "вагнергейте", а теперь и о диверсантах. Учитывая хорошо заметную лояльность к Банковой ключевых телеканалов, принадлежащих тем, против кого нацелен закон об олигархах, со своей задачей успешно может справиться власть. Если, конечно, оппозиция не попытается зажечь улицу. И тут ей не на пользу свидетельствует социология: мы проходим одну из самых высоких точек общественной апатии, что влияет на нежелание людей выходить на митинги. Иначе говоря, существуют сомнения в масштабности акций оппозиции.

Здесь есть еще один момент: тема военных "зрад" является раздражающей и резонансной, но далеко не для всех граждан. Осенью на первый план недовольства населения выйдут социально-экономические проблемы - рост цен, тарифов, налогов. На их фоне даже "вагнергейт" выглядит тускло. Другое дело, если у оппозиции будет стратегия, которая затронет более широкий круг граждан. То есть, то, что власть и дальше будет накрывать волнами скандалов, понятно, однако произойдет ли политическое цунами, прогнозировать трудно.