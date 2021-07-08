Гривню укрепили за счет валютных продаж аграриев, рынки не поверили в скорое получение Украиной транша от МВФ

Елена Лысенко / СТРАНА.ua

В среду, 7 июля, безналичный доллар подешевел на четыре копейки, и межбанк закрылся в рамках 27,25-27,27 грн/$. На наличном рынке было мало изменений. На продаже остались вчерашние курсы, а на покупке цены приподнялись на три копейки. В итоге к вечеру в обменниках сформировались такие диапазоны:

* 27,30-27,45 грн/$ - на продаже;

* 27,0-27,20 грн/$ - на покупке.

Люди продолжают сдавать валюту, но и спрос начал давать о себе знать. Сегодня население покупало доллар активнее предыдущих дней. Это еще не массовая скупка и не ажиотаж, однако оптовые цены наличного рынка поднялись с 27,18-27,22 грн/$ до 28,27-27,30 грн/$ - выше межбанка.

Агропродажи и болтанка

На безналичном рынке шла торговля на средних уровнях: объем сделок на Bloomberg снизился с $165 млн до $158 млн. Активная торговля продолжалась лишь до 14 часов, а затем рынок сильно свернулся и сделок было мало. Нацбанк на межбанк не выходил.

"Главными валютными продавцами стали наши экспортеры, в первую очередь аграрные. От них активно растут поступления доллара, урожай зерновых хороший. Так что производители смогут обеспечить межбанку стабильный валютный поток этим летом. Если говорить о валютных покупателях, то здесь наблюдались иностранцы, которые продолжают выкупать доллар под вывод дивидендов из Украины", - рассказал финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Межбанк стартовал ростом курса доллара на три копейки - до 27,32-27,34 грн/$. Спекулянты, которые вчера накупили "американца", сегодня атаковали рынок, чтобы задрать котировки повыше. Однако покупатели не торопились скупать валюту, поэтому котировки быстро скатились вниз - на 27,28-27,30 грн/$, а через час вообще на 27,26-27,28 грн/$.

Иностранцы аккуратно скупались лишь по мере роста экспортных продаж. Делали все, чтобы котировки не росли, и им это удавалось. Казначеи назвали спрос умеренным, благодаря чему рынок укрепился на финише до 27,25-27,27 грн/$.

"Рынок все еще тонкий. Настроения смешанные. Болтанка. Утром повышение доллара и плавное сползание во вторую половину дня. Почти повторился рисунок рынка вчерашнего дня: утром ринулись покупатели за долларом по контрактам, но после того, как покупки исчерпали себя, пошел откат обратно. Похоже на безыдейное варево в собственном соку", - описал свои впечатления руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Транши МВФ будут или не будут?

Ключевой новостью дня стало сообщение первого вице-премьер-министра - министра экономики Алексея Любченко об активной фазе переговоров Украины с МВФ по продолжению кредитной программы stand by.

"Как раз в эти минуты наш министр финансов Сергей Марченко находится в США в Международном валютном фонде на переговорах. Речь идет еще о прошлогодних суммах - дважды по $700 млн, лето-осень..." - сказал Любченко.

Это не первые высказывания чиновников высшего звена на предмет ожидаемых траншей от МВФ, поэтому на украинском финансовом рынке к ним относятся уже со скепсисом. Многие не верят в получение нашей страной хоть каких-то средств и отмечают небольшие суммы заимствований, о которых договаривается правительство.

Они соизмеримы с объемами привлечений на внутреннем долговом рынке Украины. Как раз на днях появился отчет Нацбанка, в котором говорилось, что в июле Минфин привлек за счет размещения ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма) $726,3 млн.

"Думаю, что в ближайшее время транша от МВФ не будет. Летом точно. Может быть, осенью, но вряд ли раньше ноября. Скорее всего, небольшие суммы заимствований озвучиваются, поэтому нам больше не дают. Полагаю, что наши будут просить хоть часть, хотя бы маленькую", - считает Андрей Шевчишин.

Сегодняшние выплаты Минфина по старым выпускам ОВГЗ мало сказались на финансовом рынке в целом и на межбанке. Хотя держателям гособлигаций перечислили крупную сумму - 8,2 млрд грн.

"Как и ожидалась, большая часть выплаты пришлась на наши банки, а не на иностранцев. Поэтому не ощущалось влияния на межбанк. Следующая неделя по этой части также обещает быть спокойной. В среду, 14 июля, будут платить лишь небольшой купон (проценты) - на 224 млн грн. Ближайшее крупное погашение произойдет аж 21 июля, когда будут гасить февральский выпуск 2020-го на 15,6 млрд грн", - рассказал финансовый эксперт Владислав Кравец.

Что будет с долларом в Украине

Финансисты ждут дальнейшие валютные продажи со стороны наших агроэкспортеров. Считается, что главными движущими силами на межбанке останутся зернотрейдеры на продаже и иностранцы на покупке.

"Если валютным продавцам не будет что противопоставить, то, конечно, крупное предложение доллара укрепит гривну. Как будут вести себя покупатели? Могут пользоваться моментом и подставляться для выгодных приобретений. Посмотрим, насколько стабильно-постоянным будет валютный приток аграриев", - заметил Андрей Шевчишин.

Ранее была надежда на возобновление спроса на новые выпуски ОВГЗ со стороны иностранцев. Ожидалось, что нерезиденты также будут заливать долларом межбанк. Однако все это пока не оправдалось.

Вероятно, западные спекулянты ждут реальных подвижек в переговорах Украины с МВФ и подтверждений со стороны официальных лиц Международного валютного фонда. Пустых заявлений наших чиновников им недостаточно.

Тем не менее, ожидания по курсовому движению на межбанке пока спокойные.

"Ориентируюсь на рабочий диапазон 27,2-29,4 грн/$. Закладываясь на валютные продажи аграриев и возможный выход Нацбанка с покупкой валюты в резервы для предстоящих выплат по долгам", - сказал Шевчишин.