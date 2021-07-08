«Вагнергейт» и иск против Зеленского: Чем закончится контрнаступление Порошенко

Ігор Петренко / Depo.ua

Секретарь Совбеза Алексей Данилов в интервью "Форбсу" не раз упомянул имя пятого президента, из чего можно сделать вывод, что Банковая продолжает надеяться всерьез испортить настроение предшественнику Зеленского. В лагере Петра Порошенко готовят линии обороны, которая при определенных условиях может перерасти в осеннее контрнаступление.

Три "привета" Порошенко от Данилова

Сначала Данилов отметил, что Зеленский не пользуется СНБО для собственных целей - мол, на заседаниях рассматривают исключительно вопросы государственного характера. И тут же вспомнил конец 2018 года. "Мы наблюдали, как можно злоупотреблять властью, когда посредством "ручного "СНБО (...) Порошенко хотел ввести общенациональное военное положение. Верховная Рада не пропустила то решение. Вероятно, тогда СНБО пытался отсрочить президентские выборы, на которых Порошенко проиграл", - сказал он.

Далее речь зашла о возможном введении санкций против Порошенко. Здесь напомним, что в случае принятия парламентом президентского "антиолигархического" законопроекта именно СНБО будет решать, кто из самых богатых граждан Украины является "олигархом". "Для нас имя не имеет значения, имеют значение действия. Если Петр Алексеевич совершал действия не в пользу государства, то мы должны с этим разобраться", - начал секретарь Совбеза и тут же продолжил уже в другом тоне: "Всем понятно, что трубопровод Виктора Медведчука Самара - Западное направление, по которому поставляется дизтопливо, это коррупционная сделка, это приток российских денег в украинскую политику, это возрождение кума Владимира Путина и предоставление ему бизнес-преференций".

Напомним, именно в связях с Медведчуком и обвиняют Порошенко члены нынешней властной команды. Их подозрения основаны, в частности, на т. н. пленках Бигуса: ряде аудиозаписей якобы из телефонов Медведчука (их подлинность не подтверждена законным путем), обнародованных журналистом Денисом Бигусом и Bihus.Info. На них человек с голосом, похожим на голос Медведчука, в период с 2014-го до 2017 года ведет переговоры с российскими и пророссийскими деятелями по разным вопросам. Голоса тогдашнего президента Порошенко нет ни на одной из этих пленок, но о нем там вспоминают, и именно на основании этих пленок его подозревают в пособничестве сегодняшнему сопредседателю "Оппозиционной платформы - За жизнь".

У Бигуса не сообщили, откуда конкретно взяли эти записи, - сам журналист лишь дал понять, что делали их украинские спецслужбы. В команде же Порошенко появление пленок связывают с действиями офиса Зеленского и считают их "похожими на часть информационной кампании Офиса президента против оппозиции, направленной на дискредитацию лично Петра Порошенко", - об этом заявил адвокат Порошенко Илья Новиков. Отрицают подлинность пленок и у Медведчука.

Но вернемся к интервью Данилова. В третий раз "привет" Порошенко он прислал, когда вспомнил, что "после 2014 года (когда Петр Порошенко стал президентом, - ред.) у нас появились новые олигархи. Когда семья Януковича убежала, ограбив страну, она забрала огромное состояние, но все их банки, "заводы и пароходы" остались в Украине. У кого они оказались? Когда состоялся знаменитый банкопад и вывели более ста банков, куда делись средства, залоги по кредитам?"

Секретарь СНБО обещает: если президентский антиолигархический закон не сработает, "у Владимира Зеленского есть не только план Б - у него полный алфавит". То есть на "неправильных" или "чужих" (в противовес "своим") олигархов в любом случае будут давить. И из этого интервью вполне можно сделать вывод, что осенью может быть усилено и давление на Порошенко. Готовы ли к такому развитию событий в лагере председателя партии и фракции "Европейская солидарность"?

Все - в суд

Очевидно, там осознают риски для своего лидера и готовят линии обороны. А лучшей защитой, как известно, является нападение. Вчера стало известно, что адвокаты пятого президента подали судебный иск против Бигуса, возглавляемой им общественной организации "ТОМ 14" и Зеленского, требуя признать противоправным сокрытие от общества "пленок" и обязать обнародовать эти записи в их первоначальном виде.

"Феерическое интервью Зеленского каналу "1 + 1" ярко подтвердило очевидное предположение о причастности президентского офиса к видео BIHUS.info с так называемыми пленками Медведчука. Не оставили интервью сомнения и в отношении того, что управляемая из президентского офиса и выполненная BIHUS. info акция направлена не против Медведчука и его собеседников, а исключительно против основного политического оппонента Зеленского - Петра Порошенко. А относительно Медведчука клоунада Бигуса и его команды больше похожа на операцию прикрытия. "Расследователями" сделано все для компрометации "прослушек" и создания условий признания записей недопустимыми доказательствами", - заявил в "Фейсбуке" адвокат Порошенко Игорь Головань. Напомним, в упомянутом интервью Зеленский назвал пленки Бигуса "страшными записями" и обвинил пятого президента в том, что он зарабатывал с Медведчуком.

В заявлении адвокат Порошенко отмечает, что "вместо публикации записей в том виде, которые Бигус и команда получили от своего источника (как гипотеза - от Офиса президента), BIHUS.info подсунуло обществу три очередных "видосика" с монтированным-перемонтированным аудио. И с хронометражем пытаются нас обмануть. Сначала Бигус ляпнул, что у него шесть часов записей. Затем "исправился": мол, не шесть, а 36. На самом деле хронометраж трех роликов со всеми, по утверждению Бигуса, записями составляет 35 часов, девять минут, 14 секунд".

На эту новость быстро отреагировали и Бигус, и ответственные за информационное направление представители президентского офиса. Журналист считает, что "никакой юридической стороны" в заявлениях защиты Петра Порошенко нет ", и утверждает: все имеющиеся у него записи выложены в Ютуб. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, в свою очередь, назвал иск "странным юридическим спамом". И добавил, что обвинять Офис президента в модерировании записей бессмысленно, так как "те же журналисты-расследователи, которые занимались исследованием и публикацией записей разговоров Медведчука, неоднократно били своими материалами и по действующей власти".

Бессмертный "вагнергейт"

Из правого лагеря пытаются контратаковать позиции нынешней власти не только в направлении "пленок Бигуса". Вчера стало известно, что общественная организация "Движение сопротивления капитуляции" подала в Госбюро расследований (ГБР) заявление о совершении президентом Зеленским государственной измены из-за "слива" спецоперации по задержанию боевиков российской частной военной компании "Вагнер".

Между прочим, тот же Подоляк ранее, после мартовской акции этого года под стенами ОП, которая породила символическую "жертву радикалов" - "погибшие двери Банковой", в свойственном для себя стиле называл "Движение" в числе других организаций, "так или иначе связанных с реваншистской жаждой Порошенко".

Если ГБР откажется зарегистрировать заявление о преступлении (о реакции этого института пока неизвестно), активисты обещают заставить бюро сделать это через суд. Тем временем и сам Порошенко вчера призвал Верховную Раду либо создать новую отдельную следственную комиссию, либо включить "вагнергейт" в повестку дня следственной депутатской комиссии по расследованию всех "зрад", и заявил, что придет на заседание комиссии вместе с Зеленским.

Из ряда этих событий можно сделать несколько выводов и прогноз на ближайшие полгода. Главный - создается впечатление, что у пятого президента переходят в контрнаступление, там решили сыграть на опережение возможных действий власти против предшественника в новом политическом сезоне.

Война аргументов

Как будет действовать власть в ответ? Во-первых, если ГБР и возбудит дело по "вагнергейту", то только для того, чтобы закрыть его и заявить, что темы для расследования нет, потому что действующий президент интересы государства не предавал. Во-вторых, с началом осени стоит ждать более активной эксплуатации спикерами власти темы "пленок Бигуса", в частности тезиса, что пятый президент не был заинтересован в окончании войны, а зарабатывал во время нее деньги. Именно такое заявил Владимир Зеленский в известном интервью дружественному телеканалу, принадлежащему миллиардеру Коломойскому.

В-третьих, поданный стороной Порошенко иск суды могут рассматривать годами, и это даст пятому президенту возможность не комментировать свои предыдущие политические и бизнес-контакты, апеллируя к отсутствию судебного вердикта. Поэтому благодаря такому шагу на время стороны могут забуксовать на нынешних позициях, ограничиваясь взаимными обвинениями без дальнейших юридических последствий, какие из этих обвинений, если они будут доказаны, должны наступать в правовом государстве.

На таком фоне Рада рассмотрит закон об олигархах, который даст в руки Зеленскому сомнительный с точки зрения соответствия Конституции инструмент для давления на оппонентов (на которых будут лепить клеймо "олигарх") - решение Совета нацбезопасности о включении определенных лиц в соответствующий реестр. Этот механизм, как неоднократно отмечали эксперты, может быть успешно обжалован "жертвами режима" в судах, особенно в Европейском суде по правам человека. Но пока до этого дойдет, оппозиция решила подстраховаться попыткой встречного давления на власть. Чьи аргументы окажутся более действенными, покажут следующие месяцы.