Стабилизация рейтинга Зеленского: Почему поддержка партии власти перестала расти

Вадим Денисенко, Директор Украинского института будущего / Depo.ua

Согласно последнему социологическому исследованию, проведенному Украинским институтом будущего в период с 18 июня по 28 июня 2021 года, можно констатировать приостановку роста рейтинга Владимира Зеленского и его партии. И в дополнение, можно говорить о небольшом "отскоке" рейтинга президента.

По состоянию на сейчас рейтинг Зеленского для тех, кто определился и придет на выборы, составляет 30%, в прошлом месяце было 33%. А его ближайших конкурентов: Порошенко - 14%, Бойко - 13%, Тимошенко - 12%. Также Зеленский выигрывает абсолютно у всех конкурентов, если окажется с ними во втором туре: Зеленский - 66%, а Порошенко - 34%, Зеленский - 67%, Бойко - 33%, Зеленский - 65%, а Тимошенко - 35%.

Однако, важно понять причины приостановки роста рейтинга и этого небольшого "отскока" назад.

Прежде всего, когда мы говорим о причинах, нужно понимать, что рейтинги любых политических сил и политиков всегда идут не в виде "прямой", а в виде "ступенек". Поэтому по состоянию на сейчас происходит момент определенной "стабилизации" рейтинга. И куда дальше будет двигаться ситуация: в сторону роста, или в сторону падения - сказать пока очень сложно.

Но уже сейчас мы можем говорить о ряде факторов, которые могут иметь негативные тенденции для действующего президента и партии власти:

1. Начало роста рейтинга Владимира Зеленского совпало с санкциями СНБО против Виктора Медведчука и последующими действиями Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Однако, предыдущие исследования Украинского института будущего показали, что в массовом сознании сложилась формула "мы доверяем этому парню, но мы не верим, что ему удастся что-то сделать". И это касалось всех ключевых решений СНБО, начиная от Медведчука и заканчивая борьбой с контрабандой.

По состоянию на сейчас прошло больше четырех месяцев от первого решения СНБО относительно Медведчука. И все видят, что, по сути, никаких дальнейших активных действий не происходит. То же касается других сфер жизни. Стоит сюда же добавить, что в последнее время на уровне СНБО не принималось никаких резонансных санкционных решений, которые бы вызвали большое обсуждение в обществе (санкции в отношении граждан, находящихся в санкционном списке США, без фамилии Игорь Коломойский, безусловно, не могут вызвать серьезный резонанс в обществе).

2. В течение всего периода исследований мы можем констатировать, что у нас сложилась триада главных проблем, которые больше всего волнуют общество: война, коррупция, высокие тарифы и низкие зарплаты.

Стоит отметить, что активная санкционная компания Зеленского, которая позволила ему уменьшить уровень недоверия и нарастить свой политический рейтинг, пока не отвечает на ни одну из этих трех поставленных проблем.

Если мы говорим о войне, то по состоянию на сейчас, несмотря на некоторое затишье на фронте, мы можем говорить, что сам Владимир Зеленский своими заявлениями о том, "почему мы до сих пор не в НАТО", подогрев общество, что скоро будут приняты определенные решения. Вместе с тем мы видим, что дата визита Зеленского в Вашингтон пока уточняется. Каких-то серьезных прорывов в переговорном процессе нет, а американо-российско-германские решения о запуске "Северного потока-2" не могли не повлиять на настроения думающей части общества. А тот факт, что нас не пригласили на саммит НАТО, еще больше утверждает негативные настроения.

Вторая проблема, касающаяся коррупции, пока не решается санкциями СНБО, а закон об олигархате, судя по всему, не сыграл той роли, на которую надеялись в Офисе президента. Согласно исследованиям Украинского института будущего, даже среди избирателей Зеленского, более половины его сторонников, не считают этот закон таким, что будет способствовать борьбе с олигархатом.

И третья проблема, которая касается вопроса тарифов, пока становится одной из ключевых для Зеленского из-за турбулентности на рынке электроэнергии, о чем регулярно говорят СМИ и, в силу негативных ожиданий относительно цены на газ на отопительный сезон 2021-2022 годов.

При этом, государство вообще не коммуницирует тему тарифов и особенно будущих компенсаторов повышение цены на газ и уменьшение количества субсидиантив. Это все не может не сказаться на негативных ожиданиях в обществе.

3. Ряд социологических компаний Украины говорит об одной из ключевых проблем нынешней власти - некомпетентности. В то же время мы должны констатировать, что если дать ограниченный список проблем, которые волнуют общество (не более 5-6), некомпетентность власти действительно войдет в тройку тех проблем, которые больше всего волнуют украинцев. Если же мы дадим расширенный список, то мы поймем, что некомпетентность не является ключевой проблемой для украинцев. Согласно нашему исследованию, когда мы берем расширенный список проблем, непрофессионализм действующей власти по состоянию на июнь 2021 года является проблемой для 18%. И следует понимать, что некомпетентность для общества не станет проблемой, если будут решаться три ключевые проблемы, о которых говорилось выше.

Учитывая все эти факторы можно сделать следующие выводы:

1) Если власть не предложит определенные прорывы в решении трех ключевых проблем украинского общества, можно ожидать увеличения количества тех, кто считает, что государство движется в неправильном направлении, а как результат, дальнейшее падение рейтинга партии власти и президента. Сейчас, как и в предыдущих опросах, во всех макрорегионах единодушно придерживаются мнения, что движение в Украине происходит в неправильном направлении, но сравнительно меньше негативно настроены в Центре (64% говорит о неправильном векторе развития) и, наоборот, хуже оценивают ситуацию - на Донбассе (78%).

2) Вполне реально, что будет предпринята попытка ввести несколько новых резонансных санкций СНБО. Однако, нужно понимать, что до бесконечности вводить санкции без последующей их реальной и жесткой имплементации невозможно. Даже если появятся подобные санкции, это только временно может решить вопрос роста или стабилизации рейтинга.

3) Мы понимаем, что сейчас ОП делает большой акцент на Крымской платформе и праздновании Дня Независимости 24 августа. Хотя в то же время нужно понимать, что, если там не будет сделано каких-то прорывов, это приведет к дальнейшему ухудшению ожиданий украинцев.

Сейчас мы проходим одну из самых высоких точек общественной апатии, что влияет на нежелание людей выходить на митинги, делать любые акции протеста и др. Вместе с тем нужно четко понимать, что в последние месяцы наша социология фиксирует, что в обществе есть примерно 5-6% граждан, которые готовы на сегодняшний момент к активным вооруженным восстаниям внутри страны. И это на самом деле является одним из очень серьезных внутренних вызовов, поскольку делается вид, что этих людей не существует в обществе.