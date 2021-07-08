Жест недоверия. Как Кент вместо Квин будет усиленно надзирать за Банковой

Юрий Вишневский / Деловая столица

Большой переполох в Офисе президента вызвала новость о том, что посольство США в Украине временно возглавит Джордж Кент вместо Кристины Квин. Причин для переполоха две. Во-первых, это сам Джордж Кент. А во-вторых, время для рокировки в посольстве выбрано очень показательное.

Чем страшен Джордж Кент для Банковой

Джордж Кент с сентября 2018 г. занимает должность заместителя помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии. По официальной информации Госдепа, курирует политику в отношении Украины, Молдовы, Беларуси, Грузии, Армении и Азербайджана.

Он дважды работал в посольстве США в Украине. В 2004-2007 гг. был заместителем руководителя политического отдела посольства. А в 2015-2018 гг. - заместителем посла США в Украине.

Именно Кент был причастен к созданию в Украине всех антикоррупционных органов: Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, Национального антикоррупционного бюро, Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Высшего антикоррупционного суда. Он прекрасно знает всех антикоррупционных активистов. И ему не понадобится много времени, чтобы понять, как изменилась ситуация в сфере борьбы с коррупцией за последние три года.

Понятно, что задачи руководителя посольства США в Украине обязательно включают в себе функцию надзора за Офисом президента. С января 2020 г. посольством руководит временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин. Она прибыла в Киев в мае 2019 г. И у нее было достаточно времени, чтобы разобраться в тех реалиях, которые сложились за два года президентства Владимира Зеленского.

Итак, Джордж Кент страшен для Банковой тем, что он прекрасно знает те реалии, которые были до Зеленского. И Банковая понимает, что ей лучше даже не пытаться рассказывать Кенту сказки о том, что при предшественниках все было плохо и что все реформы, включая судебную и антикоррупционную, начались только при Зеленском. Ибо это фактически означало бы рассказывать Кенту о том, что он бездельничал в 2015-2018 гг., провалил свою работу и не добился от тогдашней украинской власти никаких реформ.

Так что в роли надзирателя Джордж Кент будет более жестким, чем Кристина Квин. А кроме того, он может быть еще и ревизором или даже расследователем. И вот тут мы подходим ко второй причине переполоха на Банковой: ради каких целей Вашингтон провел рокировку в посольстве в Киеве именно сейчас.

Почему это жест недоверия

Под вечер 6 июля «Зеркало недели» сообщило, со ссылкой на свои источники в Вашингтоне, что 9 июля Кристина Квин покинет Киев - отправится в Вашингтон «в отпуск и готовить визит президента Украины в США». Источники газеты предположили, что вместо Кристины Квин в Киев может приехать Джордж Кент - то ли на время отсутствия Квин, то ли до официального назначения нового чрезвычайного и полномочного посла США в Украине, которое может произойти в октябре-ноябре этого года.

Утром 7 июля «Зеркало недели» сообщило об уточнении, полученном из посольства: Джордж Кент «прибудет в Киев в конце этой недели, чтобы исполнять обязанности временного поверенного в делах в посольстве США в Киеве до конца этого месяца. Временная поверенная в делах США Кристина Квин вернется в Украину после двухнедельного отпуска и приступит к исполнению своих обязанностей».

После этого уточнения еще оглушительней слышен звук дипломатической оплеухи, которую Вашингтон отвесил Киеву. В самом деле, разве обязательно было присылать кого-то из Вашингтона в Киев на две недели, пока руководительница посольства будет в отпуске? Вашингтон очень демонстративно показал Банковой свое отношение: вы там словно дети малые, вас даже на пару недель нельзя одних оставить, натворите столько, что потом за год не исправишь...

Это - в лучшем случае. А в худшем - это жест недоверия. Вашингтон продемонстрировал, что он не доверяет Банковой настолько, что именно сейчас прислал в Киев еще более жесткого надзирателя.

Как раз в ближайшие недели в украинской политике предстоят важные события. В частности, близится к завершению многострадальный конкурс на должности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры и его заместителя. Для Вашингтона очень важно, чтобы САП возглавил независимый от Банковой человек. А Банковой нужно противоположное. И Вашингтон, направив в Киев Джорджа Кента, тем самым подчеркнул, что этот вопрос не просто остается на контроле, а что он фактически стал ключевым для двусторонних отношений. Возможно, ранее был достигнут какой-то компромисс по кандидатурам, и Вашингтон опасается банального обмана со стороны Киева.

Еще один вопрос на контроле посольства - принятый 29 июня во втором чтении законопроект №3711-д «О внесении изменений в закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины». В тот же день посольство США заявило: «США приветствуют принятие законопроекта №3711-д при межпартийной поддержке, чтобы восстановить ВККСУ, и ожидают окончательного текста с учетом рекомендаций Венецианской комиссии. Поздравляем Верховную Раду и руководство Украины с важным шагом на пути к всеобъемлющей судебной реформе».

5 июля председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал этот проект и направил его на подпись Зеленскому. Однако Разумков отмечает, что в принятом законе обнаружена коллизия - его нормы можно трактовать по-разному, поэтому есть большая вероятность, что Зеленский заветирует этот закон и вернет его в парламент со своими предложениями. Речь вроде бы о чисто техническом вопросе - устранении двусмысленности в одной из статей. Однако в Вашингтоне опасаются, что в результате «чисто технических исправлений» основной смысл закона может быть извращен. Посольство США приветствовало принятие закона, поскольку было уверено, что международные эксперты получили решающий голос при отборе кандидатов на должности членов ВККСУ. Если ВККСУ будет независимой от Банковой, то, надеются в посольстве, будут независимыми и те судьи, которых отберет новая ВККСУ. И теперь посольство будет очень внимательно следить за судьбой законопроекта №3711-д вплоть до того момента, когда он будет подписан, обнародован и вступит в силу.

Также стоит отметить, что на данный момент нельзя считать окончательно решенным вопрос о главе правления группы «Нафтогаз». О необходимости убрать Юрия Витренко с этой должности Вашингтон уже дважды просигнализировал Банковой через главу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александра Новикова, который недавно имел двухнедельный визит в США и встретился с рядом представителей администрации Джо Байдена. Новиков добивается от правительства и наблюдательного совета «Нафтогаза» расторжения контракта с нынешним главой правления. Знающие люди говорят, что на Банковой уже ищут Юрию Витренко замену.

Кроме того, есть и более долгоиграющие вопросы - о реформе СБУ, об Игоре Коломойском и пр. На Банковой, кстати, совсем не уверены, что Кент приедет только до конца месяца. Планы могут меняться, а сроки - сдвигаться. Вероятно, это будет зависеть и от самой Банковой. Особенно если ее действия дадут Вашингтону новые поводы для недоверия.

