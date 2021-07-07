Финансовые новости
- |
- 07.07.21
- |
- 00:07
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Сомнительные деньги: Почему Кабмин берет таинственные кредиты у Китая
23:33 06.07.2021 |
Всячески декларируя евроатлантические приоритеты и уважение к правам человека, действующее украинское правительство в реальности делает ставку на китайские инвестиции. Не обращая при этом внимание на сложные отношения между Пекином и нашими ключевыми партнерами, или нарушение прав человека в Китае. При этом КМУ не спешит знакомить общество с условиями получения этих средств.
Обычно украинские органы власти и должностные лица любят хвастаться подписанными международными соглашениями. Особенно, когда речь идет о масштабных инвестиционных проектах с привлечением значительных иностранных средств.
Впрочем, это правило на днях дало сбой. Поскольку о соглашении между украинским Кабмином и правительством КНР об углублении сотрудничества в области строительства инфраструктуры, что его подписали еще 30 июня министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр коммерции КНР Ван Веньтао, долго вообще ничего не было слышно. Информацию о нем портал КМУ обнародовал только сегодня.
Этим странные моменты соглашением не ограничились. Поскольку самого его текста найти пока не удалось. Обычно сообщение о заключении тех или иных соглашений на портале украинского законодательства сопровождаются возможностью просмотреть их полный текст, в этом не сложно убедиться, посмотрев на примеры. А для соглашения с Китаем почему-то было сделано исключение.
При том что речь идет о крайне важном документе, который, если верить Кабмину, "предусматривает привлечение средств на льготных условиях от правительства Китайской Народной Республики, необходимых для реализации инфраструктурных проектов". Конечно, сейчас "потенциальные проекты сотрудничества, будут поддерживаться средствами КНР", еще не определены, но подобная таинственность вокруг условий этого соглашения вызывает закономерные подозрения.
Как вызывает легкое недоумение и сам факт его заключения. Речь идет не только о том, что в ситуации, когда ЕС и США пытаются сформировать единый фронт для сдерживания Китая, Украина бросается в "стратегическое сотрудничество" с Пекином, что выглядит не слишком хорошим поведением по отношению к союзникам.
Обидно, что правительство Зеленского делает это, подчеркнуто забыв о том, как Китай голосует в ООН относительно статуса Крыма. Забыв недавнее унижение, когда Китай угрожал Украине прекратить поставки вакцин из-за поддержки документа о мониторинге соблюдения прав человека в западном регионе Китая Синьцзяне. В результате чего Украина официально отозвала свою подпись под документом.
Забыв, в конце концов, тот простой факт, что некоторые государства, которые раньше брали кредиты у Китая на инфраструктурные проекты, затем были вынуждены были очень быстро искать альтернативные источники финансирования для того, чтобы вернуть эти ссуды.
Не так давно президент Владимир Зеленский, критикуя МВФ относительно Украины, рассказывал, что "нельзя торговать реформами за деньги". Впрочем, как можно заподозрить по дальнейшим действиям лояльного к нему правительства, торговать за деньги таки можно. И не только реформами, но и стратегическим партнерством Украины с Западом, и демократическими ценностями и правами человека в придачу.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Молдова сделала выводы. Почему дело Чауса сулит Зеленскому новые неприятности
|Зеленский ответил на петицию с требованием уволить Татарова
|Новая стратегия Зеленского: Создаст ли НАТО «дорожную карту» для Украины
|Доллар на межбанке 5 июля подешевел из-за выходного в США и вялого рынка
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|«Слуга» под кайфом? Отберут ли мандат у нардепа Брагара
|Расистский скандал. Отправит ли Зеленский в отставку Ткаченко за Ашион
|Позитив недели. РЛС «Феникс» станет новыми «глазами» для украинских ЗРК
|Синхронное надувательство. Как Пушилин с Пасечником компенсировали повышение пенсий поднятием тарифов
|Доллар подорожал 2 июля на покупках автодорожников и иностранцев
|Средства «лопнувших» банков пустят на покупку ОВГЗ: нужны деньги для расчета с вкладчиками
Это интересно
|Американские власти ужесточили контроль за авариями с участием автопилотов
|Канада запретила продажи автомобилей с ДВС с 2035 года
|Первое большое обновление для Windows 11 выйдет во второй половине 2022 года
|Джефф Безос покидает пост гендиректора Amazon
|Немецкий бизнес жалуется на беспрецедентное число кибератак
|В Швеции ряд сетей супермаркетов подверглись хакерской атаке
|Amazon создала тайный альянс для противостояния Microsoft на рынке бизнес-приложений