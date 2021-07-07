Сомнительные деньги: Почему Кабмин берет таинственные кредиты у Китая

Тарас Паньо / Depo.ua

Всячески декларируя евроатлантические приоритеты и уважение к правам человека, действующее украинское правительство в реальности делает ставку на китайские инвестиции. Не обращая при этом внимание на сложные отношения между Пекином и нашими ключевыми партнерами, или нарушение прав человека в Китае. При этом КМУ не спешит знакомить общество с условиями получения этих средств.

Обычно украинские органы власти и должностные лица любят хвастаться подписанными международными соглашениями. Особенно, когда речь идет о масштабных инвестиционных проектах с привлечением значительных иностранных средств.

Впрочем, это правило на днях дало сбой. Поскольку о соглашении между украинским Кабмином и правительством КНР об углублении сотрудничества в области строительства инфраструктуры, что его подписали еще 30 июня министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр коммерции КНР Ван Веньтао, долго вообще ничего не было слышно. Информацию о нем портал КМУ обнародовал только сегодня.

Этим странные моменты соглашением не ограничились. Поскольку самого его текста найти пока не удалось. Обычно сообщение о заключении тех или иных соглашений на портале украинского законодательства сопровождаются возможностью просмотреть их полный текст, в этом не сложно убедиться, посмотрев на примеры. А для соглашения с Китаем почему-то было сделано исключение.

При том что речь идет о крайне важном документе, который, если верить Кабмину, "предусматривает привлечение средств на льготных условиях от правительства Китайской Народной Республики, необходимых для реализации инфраструктурных проектов". Конечно, сейчас "потенциальные проекты сотрудничества, будут поддерживаться средствами КНР", еще не определены, но подобная таинственность вокруг условий этого соглашения вызывает закономерные подозрения.

Как вызывает легкое недоумение и сам факт его заключения. Речь идет не только о том, что в ситуации, когда ЕС и США пытаются сформировать единый фронт для сдерживания Китая, Украина бросается в "стратегическое сотрудничество" с Пекином, что выглядит не слишком хорошим поведением по отношению к союзникам.

Обидно, что правительство Зеленского делает это, подчеркнуто забыв о том, как Китай голосует в ООН относительно статуса Крыма. Забыв недавнее унижение, когда Китай угрожал Украине прекратить поставки вакцин из-за поддержки документа о мониторинге соблюдения прав человека в западном регионе Китая Синьцзяне. В результате чего Украина официально отозвала свою подпись под документом.

Забыв, в конце концов, тот простой факт, что некоторые государства, которые раньше брали кредиты у Китая на инфраструктурные проекты, затем были вынуждены были очень быстро искать альтернативные источники финансирования для того, чтобы вернуть эти ссуды.

Не так давно президент Владимир Зеленский, критикуя МВФ относительно Украины, рассказывал, что "нельзя торговать реформами за деньги". Впрочем, как можно заподозрить по дальнейшим действиям лояльного к нему правительства, торговать за деньги таки можно. И не только реформами, но и стратегическим партнерством Украины с Западом, и демократическими ценностями и правами человека в придачу.