Зеленский ответил на петицию с требованием уволить Татарова

Президент Владимир Зеленский рассмотрел электронную петицию с требованием немедленно уволить заместителя Офиса президента Олега Татарова, которая набрала более 25 тысяч подписей граждан.

Ответ Зеленского на петицию обнародован на сайте главы государства во вторник, 6 июля.

"Статьей 19 Конституции установлено, что правовой порядок в Украине основывается на принципах, согласно которым никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законодательством", - сказано в ответе президента.

Он указывает, что органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами.

Зеленский также отмечает, что согласно Положению об Офисе президента, утвержденному самим Зеленским, Офис президента "является постоянно действующим вспомогательным органом, образованным президентом Украины в соответствии с пунктом 28 части первой статьи 106 Конституции".

В ответе констатируется, что Офис президента Украины в своей деятельности руководствуется Конституцией, законами, актами президента, Кабинета министров, международными договорами Украины, заключенными в установленном порядке.

Татаров известен как спикер МВД под руководством сбежавшего впоследствии в Россию Виталия Захарченко. Во время Революции достоинства в том числе отвечал за криминальное преследование ее участников. После бегства Виктора Януковича и Захарченко в Россию в 2014-2018 годах Татаров работал в "Укрбуде" нардепа Максима Микитася, после чего сотрудничал с вернувшимся в Украину экс-главой Администрации президента Януковича Андреем Портновым.

После задержания Микитася по делу о завладении имуществом Нацгвардии он заключил сделку со следствием, а также дал показания на замглавы Офиса президента Олега Татарова, обвинив его в организации фальсификации экспертизы по этому же делу еще тогда, когда он был адвокатом Микитася.

На основании этих показаний детективы НАБУ сообщили о подозрении Татарову, которому инкриминируется предоставление неправомерной выгоды группой лиц по обеспечению выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта (ч. 3 ст. 369 УК Украины) в рамках расследования дела о присвоении имущества Национальной гвардии.

Однако заместитель генпрокурора в ночь на 24 декабря 2020 года передал уголовное производство в отношении Татарова от НАБУ Службе безопасности Украины, которую возглавляет друг президента Владимира Зеленского Иван Баканов.

После передачи дела СБУ Офис генпрокурора 27 января изменил подозрение Максиму Микитасю, который дал показания против Татарова, с ч. 3 ст. 369 УК Украины (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) на ч. 4 ст.27 и ч.2 ст.384 УК (дача заведомо неправдивых показаний).

А уже в марте 2021 года Шевченковский районный суд города отказался продолжать расследование уголовного производства в отношении Олега Татарова, поскольку Офис генерального прокурора Ирины Венедиктовой не предоставил суду документ о расчете общего срока расследования производства.