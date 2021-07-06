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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Новая стратегия Зеленского: Создаст ли НАТО «дорожную карту» для Украины

08:42 06.07.2021 |

Политика

 Тарас Паньо / Depo.ua

Желание команды Зеленского получить четкий список реформ, после выполнения которых Украину "примут в НАТО", является по-своему логичным и продуктивным. Проблема лишь в том, что никто этого списка - в комплекте с гарантиями вступления - Киеву не предоставит.

Тот факт, что на этой неделе проходит представительский форум "Украина 30. Международная политика", а через два дня после него будет проведено заседание комиссии Украина-НАТО, стал гарантией многочисленных высказываний украинских чиновников на тему евроатлантических стремлений нашей страны. И не только стремлений - но и перспектив.

И чиновники не подвели. В частности, министр иностранных спал Украины Дмитрий Кулеба, после острых реплик о том, что "Украину на пути в НАТО держат на крючке реформ", которые он в последнее время озвучивал украинским СМИ, вдруг изменил тон на отстраненно-нейтральный.

"Украина будет членом НАТО. Это вопрос времени и цены, которую мы заплатим. А пока мы не являемся членами большого альянса, должны окружить себя альянсами с дружественными государствами", - сказал сегодня Кулеба, и переключился на разговор о сотрудничестве с теми же "дружественными государствами ". Не уточнив, впрочем, о какой "цене" вступления в НАТО идет речь.

Большим охотником до дискуссий, впрочем, оказался заместитель главы администрации президента Игорь Жовква. "Украина ставит перед членами альянса вопрос ...: сядем же вместе и разработаем подход, который позволит определить конечную точку, за которой будет то, на что Украина имеет полное право рассчитывать. Я говорю о членстве. Любые подходы креативные со стороны и наших партнеров в НАТО приветствуются", - сказал Жовква.

Из этого заявления можно сделать два вывода. Первый, что вопрос евроатлантической интеграции Украины, весьма вероятно, окончательно перевели из ведения главного дипломатического ведомства страны к компетенции Офиса президента. Именно поэтому Кулеба предпочитает говорить про сотрудничество в формате "квадриги" с Турцией, Ассоциированное трио для сотрудничества с ЕС в формате Украины, Грузии и Молдовы, Люблинский треугольник Украины, Польши и Литвы - и что угодно еще. Пока Игорь Жовква с рвением неофита в деле евроатлантической интеграции бегает по геополитическим граблям. Впрочем, здесь речь идет о вещах, интересных скорее самим чиновникам и ценителям кабинетно-административных интриг в украинском правительстве.

А второй вывод имеет глобальный характер, и касается всех украинцев. Он заключается в том, что на Банковой верят, что политическое решение могут принять с помощью "технических" шагов. Там, похоже, считают, что вступление в НАТО - это что-то вроде получения транша МВФ. Где существует три, пять или десять пунктов, после выполнения которых (или успешного убеждения партнеров в том, что это выполнение состоялось) можно улыбаться, пожимать руки и получать соответствующую сумму на счет. Нет, конечно, команда Зеленского и в таком случае умеет создать проблемы, согласиться на неприемлемые для себя условия, после отказаться от этих условий, а потом заявить, что "нельзя покупать реформы за деньги". Но это уже подробности.

Зато в случае со вступлением в НАТО все работает совершенно иначе.

Поскольку, во-первых, здесь отсутствует "единый командный центр". Договорившись с которым можно получить карт-бланш. Если бы вступление Украины зависел лично от Столтенберга - то у нас были бы неплохие шансы. Но речь идет скорее о договоренности со всеми без исключения странами-членами НАТО. Банковая, кстати, в свое время делала правильные шаги в сторону достижения таких договоренностей. Но, получив гарантии поддержки со стороны Польши и Балтии (что было, конечно, несложно), затормозила на дальнейшем пути. По крайней мере, Берлин, Париж и Будапешт пока никаких гарантий не давали.

Во-вторых, гарантии вступления в НАТО - это вопрос политический. Последствия которого будут касаться многих стран-членов - и самого НАТО в целом. Поскольку, в отличие от транша МВФ, предоставление Украине ПДЧ или гарантий вступления в любой другой форме вызовет неизбежную реакцию Кремля. К которой альянс должен быть готов. Как и Украина, кстати. Сейчас такая готовность отсутствует. Как в плане политических, так, тем более, и военных приготовлений.

Поэтому попытка получить "дорожную карту для вступления в НАТО" - это простой путь. Который, к сожалению, ведет в никуда. Поскольку недостаточно "сесть вместе с членами альянса". Следует прежде убедить их в том, что вступление Украины в НАТО - пусть и при условии выполнения нами определенных экономических, дипломатических или политических шагов - выгодно каждой конкретно стране-члену НАТО. Или заручиться поддержкой мощных региональных или глобальных геополитических игроков, которые сделали эту часть работы за нас. А без этого разговоры про "дорожную карту" принесут Киеву, судя по всему, только разочарование в евроатлантическом векторе.
 

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