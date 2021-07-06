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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Доллар на межбанке 5 июля подешевел из-за выходного в США и вялого рынка

23:54 05.07.2021 |

Финансы

 Елена Лысенко / СТРАНА.ua

Новая неделя на межбанке началась с резкой просадки доллара: 5 июля его курс опустился на девять копеек и оказался в рамках 27,30-27,32 грн/$. Наличные цены не сильно изменились, курсовые коридоры немного расширились - и только. К вечеру средние наличные курсы оказались в таких диапазонах:

* 27,30-27,50 грн/$ - на продаже;
* 27,0-27,30 грн/$ - на покупке.

Люди в основном продавали валюту, спрос уступал предложению. Это, кстати, продолжает тенденцию прошлого месяца. Нацбанк как раз выпустил отчет на этот счет: по итогам июня население продало валюты банкам на общую сумму $2,3 млрд, а купило при этом $1,9 млрд.

На межбанке сегодня шла ровная торговля, без курсовых качелей и больших спекуляций. По меркам последних недель ее назвали слабоактивной. Хотя Нацбанк, если верить казначеям, появлялся на рынке.

Суммарный объем сделок на Bloomberg сократился со $163 млн до $95 млн. Что в значительной степени связано с официальным выходным в США.

Вчера, 4 июля, Соединенные Штаты отмечали День независимости, а американские банки не работали и сегодня. Из-за этого украинские экспортеры не могли завести валютную выручку, а импортеры - купить и сразу перечислить доллар. Сделки проводились на условиях tom, то есть с поставкой на следующий день или через евро. Отсюда и сокращение оборотов.

"Валютная торговля на межбанке шла довольно вяло. Иностранцев на рынке не было, долларовые корсчета не работали. Торговали наши экспортеры с импортерами, плюс банки за счет своих валютных позиций. Благодаря стабильным продажам и небольшому спросу гривна смогла укрепиться", - прокомментировал ситуацию на торгах финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Стартовал межбанк укреплением гривны на шесть копеек по отношению к закрытию в пятницу - в диапазоне 27,30-27,35 грн/$. Но из-за низкого спроса котировки сразу покатились вниз. За час с небольшим они оказались на 27,27-27,30 грн/$ и продолжительное время топтались в этом диапазоне. Когда рынок был готов уйти еще ниже, по словам банкиров, на торгах появился Нацбанк.

НБУ поставил курс выкупа доллара на уровне 27,26 грн/$. Однако казначеи так и не смогли подтвердить ни одной покупки на этом уровне.

Курсовой минимум сегодняшнего дня - это 27,2715 грн/$. Экспортерам просто не было смысла выходить на Нацбанк и что-то ему продавать. Скорее всего, интервенция НБУ была психологической, то есть регулятор поставил ценник 27,26 грн/$, чтобы межбанк не ушел ниже этого уровня.

Этот ход Национального банка привел к вечернему подорожанию доллара до 27,34 грн/$ и вечерней коррекции до 27,30-27,32 грн/$.

"В тонком рынке легко небольшим объемом сдвинуть котировки. Вот это мы и увидели сегодня. Пока кто-то сидит "на заборе", и пытается понять, что и как, другие двигают рынок и котировки", - поделился впечатлениями о торгах руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Если бы не Нацбанк, курс гривны сегодня легко укрепился до 27,25 грн/$ или даже сильнее. Игру регулятора на подорожание доллара можно объяснить двумя причинами. Во-первых, он хочет поддерживать выгодные для иностранцев курсы, чтобы те заводили валюту под покупку наших ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма). Во-вторых, не хочет, чтобы котировки сильно раскачивали в разные стороны: чем сильнее гривна сегодня укрепится, тем сильнее потом упадет. Эксперты продолжают говорить о девальвационных рисках для Украины.

"Новостной фон в большей части негативный и несущий риски гривне, хотя пока это не задевает котировки. Угрозы - это не только энергоресурсы и топливо. Это также военные угрозы в сентябре, во время совместных учений РФ и Беларуси. Хотя нефть сегодня также формировала новые максимумы: сорт Brent почти добил уровень $77 за баррель и целится на $80. А по зерну пауза, оно не дорожает", - сказал Шевчишин.

На завтра финансисты дают разные прогнозы. Есть надежда на укрепление до 27,25 грн/$, хотя она осталась не у многих. В основном из-за вечернего слуха о том, что иностранцы завтра или купят у Минфина совсем немного новых ОВГЗ (заводя под них доллар), или не купят ничего.

Изначально правительство заявило на 6 июля размещение шести выпусков гривневых гособлигаций. Но сегодня решило от одного из них отказаться - от шестимесячного. Наверное, в Кабмине поняли, что не распродадут их. Поэтому завтра будет продаваться пять выпусков ОВГЗ: на 1 год (лимит 2 млрд грн), на 1,5 года (2 млрд грн), на 2 года (безлимит), на 3 года (безлимит) и на 5 лет (безлимит).

Если госбанки не поддержат Минфин, размещение может оказаться провальным. Что будет сложно переварить с учетом того, что в среду, 7 июля, Кабмину нужно погасить старые ОВГЗ и выплатить купонов (процентов) по ним на крупную сумму - совокупно на 8,2 млрд грн.

Исходя из текущих вводных и будущих прогнозов, многие аналитики допускают удорожание доллара.

"Думаю, завтра межбанк пойдет наверх, и котировки могут вернуться к уровню 27,4 грн/$, где мы были в пятницу", - считает Шевчишин.
 

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