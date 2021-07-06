«Захватили танк? Молодцы!» Зачем Кремль вбросил новый компромат на Зеленского

Юрий Вишневский / Деловая столица

На минувшей неделе кремлевские пропагандисты начали ИПсО (информационно-психологическую операцию) против Владимира Зеленского под условным названием «Таблетки для памяти». В роли исполнителей выступили бывший донецкий журналист, а сейчас обозреватель российского государственного информагентства «Россия сегодня» Владимир Корнилов и украинское издание «Страна», известное своими симпатиями к российским оккупантам.

ИПсО «Таблетки для памяти»

Начало положил 1 июля Корнилов. Он напомнил, что Зеленский, пребывая на Донбассе в 2014 г., заявлял: «Мы с россиянами - один народ». В качестве доказательства Корнилов привел фотокопию донецкой «Муниципальной газеты» от 18 апреля 2014 г. На следующее утро он развил тему: «Добрые люди скинули аудио пресс-конференции Зеленского в апреле 2014 г. в Донецке. Дам по очереди три фрагмента оттуда. Чтобы все услышали и убедились, что газетные статьи по этому поводу - не фейк».

В первом фрагменте какой-то местный персонаж обсуждает с Зеленским последние донецкие события.

Местный: На Жигулях, на машинах загоняли танк!..

Зеленский: Красавцы!

Местный: Захватили танк!

Зеленский: Захватили? Ги-ги! А зачем они это сделали?

Местный: Ну танки ехали на город.

Зеленский: А-а-а! Они защищались?!

Местный: Не пустить в Славянск.

Зеленский: Молодцы! Ну что, молодцы! Вот видите, народ уже весело ко всему относится!

Во втором фрагменте Зеленский заявляет: «Мы не можем быть против русского народа, в принципе. Потому что это - один и тот же народ».

А в третьем фрагменте он отвечает на вопрос, не думал ли он пойти в президенты. «Я не считаю, что я достоин этой чести. Я не считаю, что я настолько мудр, чтобы занимать такую должность. Я думаю, что эта страна заслуживает серьезную кандидатуру», - таков был ответ.

За полчаса до того, как Корнилов начал выкладывать эти фрагменты, на Telegram-канале «Политика Страны» появилось сообщение: «Таблетка для памяти. В 2014 году Зеленский, выступая на телеканале "1+1", заявлял: "Если на востоке и в Крыму люди хотят говорить по-русски, отцепитесь, отстаньте от них. На законном основании дайте им говорить по-русски. Язык никогда не будет делить нашу родную страну. У меня еврейская кровь, я говорю по-русски, но я гражданин Украины и люблю эту страну. Россия и Украина - действительно братские народы". Против такого Зеленского при президенте Зеленском санкции СНБО были бы наверняка введены немедленно». Ну и в подтверждение был выложен видеофрагмент передачи ТСН на «1+1», которая вышла 1 марта 2014 г., когда российские оккупанты уже начали аннексию Крыма.

Вскоре «Политика Страны» обнародовала те же самые аудио-фрагменты, которые выложил Корнилов. Публикация аудио была сопровождена пояснением: «Таблетка для памяти-2. Еще один Зеленский из 2014 года: 1. Захватили танк? Молодцы! 2. Русские и украинцы - один народ. 3. Пойду ли я в политику? Думаю, что страна заслуживает более серьезную кандидатуру».

3 июля подробная статья с теми же тезисами вышла на сайте «Страна». Название статьи - «Таблетки для памяти. Что Зеленский говорил о русских и русском языке, когда не был президентом». В самом начале статьи подчеркивается: «Третий день подряд в Сети продолжают появляться "таблетки для памяти" - заявления Владимира Зеленского семилетней давности».

Судя по всему, это не просто похоже на ИПсО, а это реальная ИПсО. И потому очень важен вопрос: какова цель этой информационно-психологической операции.

Главная таблетка

Прежде чем искать ответ, стоит учесть, что некоторые из фрагментов, обнародованных Корниловым и «Страной», гуляют в интернете уже давно. Например, фрагмент передачи ТСН от 1 марта 2014 г. активно обсуждался в апреле 2019 г. между первым и вторым турами президентских выборов. В частности, за полмесяца до второго тура об этом фрагменте напомнил «Крым.Реалии» - крымский проект украинской службы «Радио Свобода».

Подробности гастролей «Квартала 95» в апреле 2014 г. появились в соцсетях в феврале 2021 г, после серии решений СНБО о санкциях против Виктора Медведчука и близких к нему людей и компаний. В разных изданиях пошла волна публикаций о том, как Зеленский с «Кварталом 95» давал концерты в Донецке и Горловке уже после того, как там была провозглашена ДНР. 15 апреля 2014 г. состоялся концерт в Донецке, а 18 апреля в местной «Муниципальной газете» вышло интервью Зеленского, где он заявил: «Мы в принципе не можем быть против русского народа, потому что мы один народ». 17 апреля состоялся концерт в Горловке, уже захваченной бандой Безлера, и вот в феврале 2021 г. всплыли сделанные в тот день фото Зеленского и других кварталовцев в Горловке в баре «Берлога» на пл. Победы.

Свежим компроматом на Зеленского можно назвать только запись пресс-конференции, фрагменты которой обнародовали 2 июля Корнилов и «Страна». Корнилов утверждает, что ему «скинули аудио добрые люди», однако это не означает, что запись сфальсифицирована. Уже 4 июля по соцсетям пошел гулять 24-минутный видеорепортаж с той пресс-конференции, который вышел тогда в эфир передачи «Монологи» донецкой телекомпании «Юнион». И там есть все те фразы с аудиофрагментов.

Если теперь внимательно прислушаться к самим фрагментам, то нетрудно понять, что они неравноценны по своей убойной силе. В самом деле, какой компромат в признании, что «страна заслуживает более серьезную кандидатуру»? Что же касается заявлений Зеленского о том, что россияне и украинцы - «один народ», то они были известны и раньше, и их уже не раз ему вспоминали.

Главная таблетка, ради которой затевалась вся эта ИПсО, это первый из трех фрагментов. «Захватили танк? Молодцы!» - этого мы от Зеленского действительно еще не слышали. И конечно, именно эта фраза более всего взбудоражила соцсети и наиболее бурно обсуждается.

Целевая аудитория

Также важно понять, на кого рассчитана эта таблетка. На первый взгляд, Корнилов и «Страна» обращаются к пророссийскому электорату. Они подают все эти свои воспоминания о Зеленском семилетней давности под тем соусом, что вот, мол, каким замечательным Зеленский был тогда и какие правильные слова говорил.

Однако вряд ли это поспособствует опусканию рейтинга Зеленского среди пророссийского электората. Наоборот, какой-нибудь заядлый читатель «Страны», услышав искренний, неподдельный восторг Зеленского от известия о захваченном в Донецке украинском танке, может сказать: «Нет, чтобы там о нем ни говорили, а все-таки Зеленский в душе на нашей стороне и только притворяется украинцем».

Подчеркнем, с точки зрения пророссийского электората во всех этих публикациях Корнилова и «Страны» никакого компромата на Зеленского вообще нет. Просто, с точки зрения этой части населения, Зеленский тогда, весной 2014-го, высказывал то мнение, которого он придерживается и доныне, но которое сейчас он не может позволить себе высказать и вынужден скрывать.

Главная целевая аудитория ИПсО «Таблетки для памяти» - это вовсе не пророссийский, а наоборот, патриотический, проукраинский электорат. «Захватили танк? Молодцы!» - эта фраза въедается в мозг и легко способна стать мемом. Вполне возможно, что очень скоро Зеленский будет ассоциироваться именно с этой фразой. Скажешь: «Захватили танк? Молодцы!» - и все поймут, что речь идёт о патриотизме Зеленского.

Да, это способ опустить рейтинг Зеленского среди патриотического электората. Но не только. Это еще и способ разгорячить патриотических активистов и мобилизовать их против Зеленского. И чтобы со стороны Банковой пошла ответная реакция.

Задача ИПсО

Итак, какие-то неизвестные, которых кремлевский пропагандист-украинофоб Корнилов называет «добрыми людьми», более семи лет располагали компроматом на Зеленского - записью его пресс-конференции в Донецке в середине апреля 2014 г. И более семи лет они придерживали этот компромат, но сейчас вдруг решили вбросить его в украинское информпространство.

Почему именно сейчас? Тут возможны два варианта. Во-первых, это может быть исполнение угрозы. Дескать, Зеленского предупреждали, но он не послушался, и вот - угроза приведена в исполнение.

Однако это не очень правдоподобно. За последний месяц Зеленский не сделал ничего такого, за что его впрямь, с точки зрения Кремля, следовало бы наказать. Да и, по большому счету, это все же не выглядит серьезным наказанием. «Захватили танк? Молодцы!» - это, конечно, удар по имиджу Зеленского-патриота, но не настолько сильный, чтобы люди вышли на массовые уличные протесты.

Второй вариант - что это еще не удар, а только предупреждение и напоминание. Дескать, есть и другие записи, и если кто-то об этом забыл, то мы ему своими «таблетками для памяти» напомним.

Вряд ли тут уместно гадать, какие это могут быть записи. Но следует констатировать: Кремль, вероятно, имеет чем шантажировать Зеленского. А поддастся ли Зеленский - это, возможно, покажут уже ближайшие месяцы.

