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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

«Слуга» под кайфом? Отберут ли мандат у нардепа Брагара

17:29 05.07.2021 |

Политика

 Юрий Васильченко / Depo.ua

В субботу в Дарницком районе Киева наряд патрульной полиции остановил авто Toyota Camry, водителем которого оказался нардеп Евгений Брагар. Версии этого события самого «слуги народа» и полиции кардинально отличаются.

По версии Брагара, патрульные остановили его за незначительное нарушение - отсутствие освещения государственного номера на авто. "Патрульные не представились и начали сразу хамить. Несколько раз с выключенной боди-камерой намекали на взятку. После моего категорического отказа давать взятку меня обвинили в том, что я якобы нахожусь в состоянии наркотического опьянения, которое, в отличие от алкогольного опьянения, проверяется достаточно долго", - написал он в "Фейсбуке". Экспертизу он прошел, результаты будут через 7 дней. Но заодно сделал "параллельный независимый тест", который оказался отрицательным. Странный нюанс: депутат говорит, что состояние наркотического опьянения проверяется достаточно долго, однако это не помешало другому учреждению выдать ему справку очень оперативно.

У полиции другая версия: народный депутат им угрожал, и это зафиксировано на боди-камеру. У него изъяли водительское удостоверение и выдали временное разрешение на управление автомобилем. В сети появились фото из участка и видео, на котором патрульные общаются с нардепом и его защитником. Тот, правда, называет себя "просто прохожим". Сам "слуга" во время общения не выглядит человеком под наркотиками. Впрочем, у полицейских должно быть другое видео, с боди-камер. В сеть его пока не выложили. Поэтому до тех пор, пока не обнародованы официальные результаты анализов и записи с камеры патрульных, речь идет только о двух версиях одного и того же события. Которое либо может закончиться для Брагара благополучно, если в Зе-команде решат своих не сдавать, или же наоборот - из него могут сделать наглядный пример, как власть наказывает своих, чтобы чужие боялись.

Что из этого выберут на Банковой и в руководстве "зеленой" фракции, сказать пока сложно. По крайней мере официальной реакции нет. И это очень плохо, на подобные скандалы реагировать нужно мгновенно, чтобы не создавалось впечатление, что скандал просто хотят замять. Для примера можно вспомнить в чем-то похожую историю, которая случилась в январе этого года, когда в поле зрения патрульных попал автомобиль под управлением Виталия Немилостивого, в то время заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. Между чиновником навеселе и правоохранителями возник конфликт. В итоге Немилостивый свой пост потерял. Грозит ли что-то мандату Брагара?

Напомним, этот нардеп получил печальную славу, когда 31 января 2020 года в эфире телеканала "112" (тогда "слуги" еще активно ходили на каналы Козака-Медведчука) в ответ на жалобы пенсионерки, которой нечем платить за коммунальные услуги, посоветовал той продать собаку.


После этого он выпал из состава штатных спикеров "зеленых", однако о нем упоминали в СМИ в контексте законодательных инициатив, автором или соавтором которых он был. Так, в январе этого года группа "слуг", среди которых и Брагар, зарегистрировала законопроект №4638, которым предлагалось отменить штрафы за нарушение права на услуги на украинском языке. Законом эта инициатива не стала. А в апреле фамилия Брагара упоминалась среди соавторов законопроекта о защите морских млекопитающих и чужеродных видов акул. Этот документ также на голосование пока не выносился. Нардеп также известен защитой "евробляхеров" - он не только зарегистрировал в соавторстве законопроект, которым предлагает облегчить растаможку автомобилей, завезенных из-за рубежа (кстати, среди инициаторов проекта - Александр Юрченко, бывший "слуга", исключенный из фракции в сентябре прошлого года после громкого скандала со взяточничеством), но и сам ездит на автомобиле Mercedes на еврономерах. Правда, в декларации депутата это авто не числится. Как и Toyota Camry, которую 3 июля остановили столичные патрульные.

Еще один интересный момент: в прошлом месяце эксперты общественной организации "Институт законодательных идей" обнародовали рейтинг авторов коррупционных законопроектов, среди которых оказался и Брагар. Он на 61-м месте с десятью коррупционными, с точки зрения активистов, законопроектами.

Впрочем, вернемся к новому скандалу, в который попал этот "слуга". Для доказательства своей правоты он избрал тактику нападения, обвиняя полицию. Но оправдана ли в его случае подобная тактика? С одной стороны, в патрульной полиции уже сообщили, что по факту публикации народного депутата назначено служебное расследование, в ходе которого будет дана оценка всем действиям и обстоятельствам, а с другой - такая реакция оставляет много вопросов. К примеру, так ли проверяют обстоятельства, описанные в социальных сетях, когда речь идет об инцидентах не с депутатами от правящей партии? Кстати, нардеп совсем недавно сообщил новость: двое патрульных и их руководство были отстранены от работы на время служебного расследования, он сдал еще один тест в другой лаборатории (результат - отрицательный) и теперь готовит заявление в ГБР в отношении патрульных.

Теперь - о главном. Если для Брагара все завершится хэппи эндом, то есть окажется, что он не курил, не нюхал, не кололся и ничего не глотал, в общественном мнении все равно эта история сыграет не в пользу репутации "слуг" и Зеленского. У нас в принципе не верят в невиновность представителей власти. Если же в полиции докажут правоту патрульных, а для нее это важно, ведь обвинения в вымогательстве взятки бросают тень на всех правоохранителей, максимум, как накажут депутата, - исключат из состава фракции. Потому как заставить добровольно сложить мандат - дело бесперспективное. Но, похоже, до этого и не дойдет.
 

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