Расистский скандал. Отправит ли Зеленский в отставку Ткаченко за Ашион

Известная украинская телеведущая Каролина Ашион обвинила нынешнего министра культуры Александра Ткаченко в расизме. Тот попытался объясниться, но скандал уже так просто не остановить.

На своей странице в Facebook Ащион рассказала об инциденте, который произошел 6 лет назад: тогда она пришла на кастинг ведущих канала "1+1", но ей отказали из-за цвета кожи. "Вы в зеркале себя видели? Аудитория нашего канала не то, чтобы... Я не готов рисковать рейтингами", - пересказала телеведущая реакцию Ткаченко, в то время генпродюсера "Плюсов". Вспомнила она эту историю, случайно встретив главу Минкульта во Львове на фестивале Leopolisjazz. По словам Ащион, в разговоре с ней Ткаченко заявил: "Да, а что вы хотели от меня услышать? Вас устроит ответ, что сейчас я бы такого не сказал? А может, мне еще и прощения у вас попросить?" "Это не просто хамство. Это расизм, господа", - считает телеведущая. Министр ответил: он - за разнообразие и инклюзивность, а у Ашион из-за отказа ей в трудоустройстве "сложилось такое обидное впечатление". То есть просто публично извиниться у него не получилось.

Под постом теледивы очень много комментариев в ее поддержку и с обвинениями в адрес министра. Поддержали телеведущую и в "Европейской солидарности": фракция зарегистрировала проект постановления об увольнении главы Минкульта. "В цивилизованной стране Ткаченко уже сам должен был подать в отставку. Но нет. Поэтому - проект постановления. Для власти эта история станет тестом на цивилизованность", - заявил народный депутат Владимир Арьев. Здесь стоит напомнить, что Ашион работает на "Прямом", телеканале Петра Порошенко. Некоторые комментаторы пытаются объяснить ее заявление именно этим. Дескать, сейчас оппозиции выгодно раздуть расистский скандал. Тем более что в нем фигурирует бывший генеральный продюсер телеканала Игоря Коломойского, сыгравшего выдающуюся роль в победе Владимира Зеленского на президентских выборах 2019 г.

Однако в данном случае группе поддержки Ткаченко лучше попридержать языки, поскольку обвинения в расизме министра культуры - очень плохая история для власти. Если среди подписавшихся под проектом постановления об отставке министра не окажется "слуг народа", тогда обвинения в лояльности к расизму падут на всю президентскую фракцию. И на самого Зеленского. Да еще и в канун готовящейся встречи украинского президента с американским коллегой Джо Байденом.

Можно сколько угодно говорить, что власть против любых форм дискриминации, но есть конкретный прецедент - серьезные обвинения в адрес члена правительства. И пока никакой ощутимой реакции ни со стороны Офиса президента, ни со стороны премьера Дениса Шмыгаля, ни от монобольшинства, ни от профильного комитета парламента по вопросам гуманитарной и информационной политики, возглавляемого "слугой" Никитой Потураевым. По всей видимости, во власти надеются, что Ткаченко как-то сам замнет этот скандал, договорится с обвинительницей. Как тут не вспомнить громкую историю годичной давности, когда глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко оценил достоинства кандидатки в мэры Николаева Татьяны Домбровской сексистским высказыванием. Было много шума, но для Корниенко скандал закончился всего лишь посыпанием головы пеплом и несколькими месяцами публичного позора.

Закончится ли все также почти безболезненно и для Ткаченко? Это будет зависеть от целого ряда факторов, но уже по первой реакции власти, точнее, ее отсутствию, можно предположить, что сдавать оскандалившегося министра не собираются. Итак, первый фактор - готовность самой Ашион идти до конца. То есть захочет ли она развивать тему дальше написанного блога в "Фейсбук". Второй фактор - поведение "слуг" в парламенте. Поддержать отставку Ткаченко означает рассориться с коллегами по фракции, входящими в орбиту влияния Игоря Коломойского. В четверг монобольшевики на удивление слаженно проголосовали за президентский законопроект об олигархах и на Банковой точно не хотят, чтобы из-за скандала с министром депутатские "пальцы" Игоря Валериевича отказались второй раз нажимать на зеленые кнопки. И здесь можно предположить: если обстоятельства прижмут "слуг" к стенке, они просто выскажут министру коллективное порицание. Кстати, также может поступить и Шмыгаль.

Отставка Ткаченко способна стать красивым жестом для Запада - мы тоже жестко боремся с дискриминацией. Поддержат это и многие украинцы, особенно имеющие отношение к сфере культуры. Даже не потому, что чиновника накажут за расизм, просто Ткаченко у многих вызывает неприятие. Но если все это положить на чашу весов, а на другой чаше будет лояльность к власти телеканала "1+1" и других медиа-ресурсов Коломойского, то еще вопрос, что из этого перевесит.