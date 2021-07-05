Позитив недели. РЛС «Феникс» станет новыми «глазами» для украинских ЗРК

Кроме того: в Украине одновременно разрабатывают 25 образов нового вооружения и техники, у "Нептуна" появится корабельная версия, а учебная система Lasertag поможет нашим бойцам усовершенствовать свои умения и навыки.

Обзорная РЛС боевого режима 80К6КС1 "Феникс" от запорожского КП "НПК "Искра" успешно прошла государственные испытания. Об этом сообщает Defense Express.

Отмечается, что это это одна из важнейших разработок для обновления противовоздушной обороны Украины - 80К6КС1 "Феникс" специально предназначен для выдачи целеуказания зенитным ракетным комплексами и работы в составе дивизионов.

"Феникс" выполнен на базе прицепа, на котором размещены радар, аппаратный и командный отсеки. РЛС совместима со всеми имеющимися ЗРК Вооруженных Сил Украины, а также работает в составе автоматизированных систем управления, или в качестве информационной звена в подразделениях Воздушных сил Украины. "Феникс" успешно прошел государственные испытания в составе ЗРК средней дальности. В ближайшие сроки ожидается подписание приказа Министра обороны Украины о принятии 80К6КС1 на вооружение.

"Феникс" - обзорная 3D РЛС боевого режима, позволяющая эффективно выявлять и отслеживать все типы воздушных целей: малозаметные истребители и малоразмерные БПЛА, маловысотные цели вроде крылатых ракет, баллистические цели и т.д. и передавать целеуказания на средства поражения.

Как рассказал конструктор обзорных радаров "НПК "Искра" Дмитрий Семенов, в этом радаре использовали твердотельное передающее устройство вместо клистрона. Также в нем использовании технологии цифровых антенных решеток. Это современные перспективные технологии, которые не так давно начали внедрять на новейших РЛС от ведущих западных производителей.

Еще одной особенностью "Фениксу" является цифровая обработка всей информации и использование наших самых современных алгоритмов. Это позволяет на порядки повысить устойчивость работы в условиях радиоэлектронной борьбы. Кроме того, "Феникс" разворачивается в боевое положение за считанные минуты.

В Украине разрабатывается 25 новейших образцов вооружения

Почти 60% средств государственного оборонного заказа направляется на закупку образцов вооружения и военной техники, 5% - на разработку новейших образцов, таких разработок сейчас насчитывается 25. Об этом на брифинге в Укринформе сообщил и.о. директора Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Владислав Шостак.

Он уточнил, что создание новейших образцов вооружения, вроде ракетных комплексов "Ольха", "Нептун", САУ "Богдана", продолжаются в течение нескольких лет. По словам Шостака, в процессе создания новых образцов в кооперации задействованы различные предприятия оборонно-промышленного комплекса страны.

Как ранее сообщала "ДС", в рамках проекта "Ольха" разрабатывают ракеты с дальностью стрельбы более 200 км, а САУ "Богдана" проходила огневые испытания.

Ракетный комплекс "Нептун" вскоре получит свою корабельную версию

Минобороны Украины заказало разработку корабельной версии ракеты Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун» для надводных кораблей ВМС ВС Украины. Об этом сообщает "Милитарный". Сейчас проходят опытно-конструкторские работы по этой теме. На финансирование разработки корабельной версии ракеты «Нептун», а также другие ОКР, предусмотрено 5% объема финансирования государственного оборонного заказа на 2021 г. из общей суммы в 22,5 млрд гривен.

Издание напоминает, что в декабря прошлого года Министерство обороны и Киевское государственное КБ "ЛУЧ" ​​подготовили соглашение на разработку авиационной версии ракеты "Нептун". Перспективными носителями нового ракетного оружия называют фронтовые бомбардировщики Су-24М.

Сейчас "Нептун" - комплекс крылатых ракет наземного базирования, предназначенный для поражения боевых кораблей классов крейсер, эсминец, фрегат, корвет, десантных, танкодесантных кораблей и транспортов, действующих как самостоятельно, так и в составе корабельных групп и десантных отрядов, береговых радио-контрастных целей, в простых и сложных метеорологических условиях в любое время суток и года, при активном огневом и радиоэлектронном противодействия противника.

В конце 2020 г. Министерство обороны заключило контракт на производство первого серийного дивизиона комплекса. Как ранее отмечал министр обороны Андрей Таран, первые опытные образцы позволят начать практическую подготовку расчетов "Нептуна", которые в дальнейшем будут нести боевые дежурства и обслуживать серийный ракетный комплекс 360МЦ в составе боевых воинских частей.

Украинские военные будут тренироваться благодаря Lasertag

Для тренировки личного состава воинских частей оперативного командования "Север" приобрели полный комплект отечественной системы Lasertag. Об этом сообщает портал Ukrainian military pages.

Полный комплект оборудования, позволяющего обеспечить два взвода - персональные наборы для военнослужащих, вооружение бронетехники, имитаторы взрывчатых устройств, артиллерийских орудий - стоил почти 20 млн грн. Снаряжение - мобильное, поэтому есть возможность перемещать его на различные полигоны.

Использование Lasertag во время мероприятий боевой подготовки позволяет усовершенствовать навыки владения оружием у военнослужащих, находящихся на поле боя. В рамках одного сценария обучения одновременно могут взаимодействовать стрелки, снайперы, танкисты, артиллерийские и минометные расчеты, военные инженеры, стрелки-зенитчики и другие. Для более полного погружения в сценарий учебного боя и повышения эффективности тренировочного процесса могут также добавляться лазерные тренажеры. Персональная статистика каждого бойца фиксируется и отображается в программном обеспечении. По показателям можно проследить в режиме реального времени или проанализировать эффективность по окончании обучения. Отображается информация о количестве сделанных выстрелов, попаданий в противника, перемещения бойцов и другие параметры, которые были настроены под отдельную боевую задачу.

"Сапфир-С" сможет одновременно выполнять несколько задач

Компания "Радионикс" представила уникальный комплекс "Сапфир-С", который может одновременно использоваться по нескольким направлениям: как экспериментальный стенд для отработки взаимодействия бортового оборудования истребителя МиГ-29 и новых средств поражения, создающихся в Украине (авиационных ракет класса "воздух-воздух" и "воздух-земля"); как возможность противодействия зарубежным или новейшим отечественным средствам РЭБ; как полноценный наземный тренажер для обучения пилотов-истребителей Вооруженных сил Украины.

Как отмечает Defense Express, в описании изделия отмечается, что "Сапфир-С" предназначен для имитации работы радиолокационного прицельного комплекса (РЛПК) самолета МиГ-29 и может быть использован в качестве элемента измерительного комплекса полигона для обеспечения проведения испытаний авиационной техники и обучения летного состава элементов противодействия самолетам-истребителям.

По словам разработчиков, несмотря на свое "наземное" положение, РЛС истребителя полностью функциональна - обнаруживает воздушные цели, захватывает, сопровождает, что позволяет отрабатывать на этом комплексе действия летчиков-истребителей по подготовке и пуску противорадиолокационных ракет.