Синхронное надувательство. Как Пушилин с Пасечником компенсировали повышение пенсий поднятием тарифов

Олег Полищук / Деловая столица

Главные события за последние семь дней, произошедшие на территории оккупированных районов Донбасса.

Начало июля выдалось особенно жарким на линии фронта продолжающейся российско-украинской войны, причем жарким во всех смыслах. Особенно досталось прифронтовой Авдеевке: российские оккупанты вели огонь по жилой застройке этого многострадального города из тяжелой артиллерии, минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов два дня кряду - 1 и 2 июля.

В первый день в результате такого обстрела повреждения получили несколько домов в частном секторе Авдеевки и местных приусадебных хозяйств, один из домов полностью уничтожен после вспыхнувшего пожара. Во второй день мины и снаряды опять попали в частные дома и разрушили несколько домохозяйств. По счастливой случайности никто из мирных жителей не пострадал, среди военнослужащих 72-й ОМБр имени Черных запорожцев жертв также не было. И это при том, что только 1 июля с 6 утра всего лишь за два часа со стороны оккупированных населенных пунктов Спартак, Ясиноватая, Яковлевка и Макеевка прилетело около 50 снарядов - такой интенсивности обстрелов боевиками давно не было.

Впрочем, били оккупанты 1-го армейского корпуса ВС РФ из артиллерийских систем и минометов явно не прицельно, а как-то хаотично. Похоже, с одной лишь целью - посеять панику, то есть, проще говоря, закошмарить. Либо показать для проформы перед вышестоящим генеральским начальством, сидящим в Ростове-на-Дону, и генштабом российского Минобороны в Москве свою активность. Дабы не приезжал в расположение частей какой-нибудь Армагеддон, наводя там тихий ужас. Или, что скорее всего, и по первой, и по второй причине одновременно.

Синхронное надувательство

Тем временем жителей всея ОРДЛО охватила большая радость - местные российские оккупационные администрации объявили о поднятии с 1 июля зарплат "работникам бюджетной сферы", пенсий и социальных пособий на 17%. Но радоваться пришлось совсем недолго, так как именно с начала июля в оккупированных районах Донетчины и Луганщины вступили в действие новые повышенные тарифы на коммунальные услуги.

"В среднем общее увеличение стоимости коммунальной квитанции составит порядка 17%", - бодро отрапортовали в "правительстве ДНР". А за подписью "премьера ЛНР" Козлова вышел аналогичный "документ", в котором, в частности, указывалось следующее: " Установить на период с 01.07.2021 по 31.12.2021 включительно максимальную величину роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги в размерах: на услуги по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий - 9%; на услуги по обращению с бытовыми отходами - 20%; на централизованное водоснабжение - 20%; на централизованное водоотведение - 20%".

Иными словами, Пушилин с Пасечником, надувая щеки по поводу того, как жизнь в "народных республиках" якобы хорошеет с каждым днем, синхронно устроили откровенное надувательство - повышение пенсий они тут же компенсировали поднятием тарифов. При этом в случае с ОРДО данная компенсация сбалансировала расходы российского бюджета на пенсии и зарплаты для захваченной Россией части украинской Донецкой области в ноль, а в ОРЛО вообще умудрились "перевыполнить план" на 3%, конечно же, не в пользу живущих в оккупации.

В итоге, как подсчитал паблик "Донбасский кейс", после повышения тарифов на ЖКХ коммуналка в зимний период за трехкомнатную квартиру, например, в Алчевске (ОРЛО) составит около 3500 рублей. А после оплаты всех коммунальных услуг пенсионеру без дополнительных доходов придется выживать до конца месяца на 100 рублей в день (по нынешнему курсу это 37 грн).

Когда ждать экологической катастрофы

Кроме того, что жителям ОРДЛО приходиться выживать сугубо материально, российскими оккупантами для них созданы, мягко говоря, некомфортные условия для любой жизнедеятельности - с постоянными перебоями с водой, газом, электричеством и нормальной телефонной связью. Грубо же говоря, жить в оккупации с каждым днем становится просто невозможно чисто в бытовом плане. К тому же это только начало проблем, ведь уже в ближайшие месяцы захваченные РФ районы Донбасса может ждать целая череда экологических катастроф - больших или меньших масштабов.

"На оккупированной территории Донецкой и Луганской областей находится около 5 тыс. предприятий, которые могут принести значительный вред природе и местным жителям", - рассказал изданию "РБК-Украина" министр защиты окружающей среды Роман Абрамовский. И особую угрозу несет радиация из закрытой шахты "Юный коммунар" вблизи оккупированного Енакиево.

"ДС" еще в апреле 2018 года писала о прекращении откачки воды с "Юнкома", где в 1979-м произвели подземный ядерный взрыв на глубине 900 метров. После закрытия угольного предприятия в начале 2000-х украинская власть решила от греха подальше держать радиоактивную капсулу в сухом состоянии и откачивать из шахты воду, чтобы исключить попадание радиации в грунтовые воды и на поверхность. Но нынешние захватчики малой родины Януковича таки решились демонтировать шахтные насосы, "освоив" их путем элементарной сдачи на металлолом, в чем и крылась первопричина данного эксперимента над экологией.

Так вот теперь, по данным вице-премьера - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова, опасные вещества с "Юного коммунара" уже поступают в горизонты питьевой воды. "Через несколько месяцев мы будем иметь экологическую катастрофу на оккупированных территориях Донбасса и в южных районах Ростовской области", - заявил Резников. И это не пустые слова: сложившейся на "Юнкоме" актуальной обстановкой, поставившей под угрозу источники питьевой воды, которыми пользуются до 1 млн людей, озаботилось уже и МАГАТЭ. Однако инспекторов этого международного агентства по атомной энергии российские оккупанты просто не пускают в ОРДО.