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Доллар подорожал 2 июля на покупках автодорожников и иностранцев
23:11 02.07.2021 |
В пятницу, 2 июля, безналичный доллар подорожал на 3 копейки, и неделя на межбанке завершилась в рамках 27,40-27,41 грн/$. Наличный доллар прибавил в цене в среднем 2-5 копеек и вышел на следующие уровни перед выходными:
* до 27,40-27,50 грн/$ - на продаже;
* до 27,10-27,27 грн/$ - на покупке.
Финансисты отмечали небольшой спрос на валюту со стороны населения и низкие цены на оптовом наличном рынке - 27,21-27,26 грн/$. То есть ниже межбанка, что не типично для обменников.
На межбанке сегодня немного сократились обороты: объем сделок на Bloomberg уменьшился со $196 млн до $163 млн. Хотя в целом суммы сделок находились на среднем уровне.
"Шла живая торговля, и рынок сбалансировался сам. Вмешательство Нацбанка не требовалось. "Укравтодор" больше не проводил крупных распродаж доллара, рынок обеспечивали валютой экспортеры и банки. Но активизировался импорт, так что спрос на доллар был. Особенно со стороны подрядчиков, которые обеспечивают автодорожников нужными материалами для работ - под асфальтирование дорог", - рассказал финансовый аналитик Василий Невмержицкий.
Еще казначеи говорили о продолжающихся валютных покупках со стороны иностранцев, которые приобретают доллар под вывод дивидендов из Украины. Сегодня в этой связи выделяли "Райффайзен Банк Аваль".
Еще нерезиденты могли выводить выплаты по купону старых ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма), которые провел на этой неделе Минфин, и часть сумм от погашения бумаг. Всего чиновники перечислили держателям бумаг 5,04 млрд грн:
* 4,1 млрд грн - погашение ОВГЗ;
* 898 млн грн - купонные (процентные) выплаты по ОВГЗ.
Межбанковская торговля начиналась со вчерашних уровней - 27,33-27,38 грн/$, и сразу пошли валютные покупки. Поэтому котировки быстро вышли на 27,40-27,42 грн/$, а затем и на 27,42-27,4350 грн/$. Предложение было, но его по ходу торгов не всем хватало, поэтому ценник и поднимался. Усилилось валютное предложение после обеда, благодаря чему рынок и отошел на финише к 27,40-27,41 грн/$.
"Вчера иностранцы еще вышли из ОВГЗ на 93 млн грн, итого за последние четыре дня - 644 млн грн оттока. Что-то просачивается в рынок, что-то парковалось от имени нерезидентов, возможно, под рынок земли. Но тенденция, конечно, плохая. В целом нервозность на валютном рынке сохраняется, как и тенденция к ослаблению гривны", - прокомментировал ситуацию руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.
Притока доллара на покупку новых выпусков гособлигаций в будущий вторник, 6 июля, сегодня не наблюдалось.
"Размещение ближайшего вторника обещает быть слабым", - сказал Шевчишин.
Минфин предложит покупателям шесть гривневых выпусков ОВГЗ:
на 6 месяцев с лимитом 500 млн грн;
* на 1 год с лимитом 2 млрд грн;
* на 1,5 года с лимитом 2 млрд грн;
* на 2 года, безлимит;
* на 3 года, безлимит;
* на 5 лет, безлимит.
При этом в следующую среду, 7 июля, произойдет новая крупная выплата по старым ОВГЗ - общим объемом 8,2 млрд грн:
* 7,3 млрд грн - погашение гособлигаций;
* 939 млн грн - выплата купона (процентов) по гособлигациям.
На следующую неделю финансисты дают разные прогнозы по движению курса доллара. Многие верят в укрепление гривны.
"Ждем усиления валютных продаж со стороны аграриев, которые обычно происходят в июле. Поэтому, думаю, что гривна будет укрепляться, а доллар дешеветь", - заверил "Страну" Василий Невмержицкий.
Но так думают не все. На рынке также присутствуют и девальвационные ожидания.
"На следующей неделе межбанк может двигаться в диапазоне 27,3-27,6 грн/$, а большую часть времени, думаю, проведем вблизи уровня 27,5 грн/$. Хотя в целом июль - спокойный месяц. Многие в отпуске. Если не будет форс-мажорных событий или операций, то курсовое движение будет происходить в узком коридоре. Но если иностранцы пойдут на выход - будет больно", - спрогнозировал Андрей Шевчишин.
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