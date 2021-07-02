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Госбанки старались удержать курс на фоне кадрового скандала в Нацбанке, но не смогли - доллар подорожал
23:54 01.07.2021 |
Новый месяц начался с подорожания доллара на межбанке: 1 июля его курс поднялся на 8 копеек, и торги завершились в рамках 27,35-27,38 грн/$. Средние наличные курсы в обменниках приподнялись на 5-10 копеек:
* до 27,35-27,50 грн/$ - на продаже;
* до 27,10-27,25 грн/$ - на покупке.
По словам банкиров, люди стали немного активнее покупать доллар, хотя валютных продаж тоже было предостаточно. Спрос и предложение в кассах приблизительно совпадало.
Госбанки покрыли рынок
На межбанке фиксировали большие объемы сделок: объем операций на Blomberg подрос со $155 млн до $196 млн. Нацбанка на торгах не было. Казначеи сегодня изучали его отчет за прошлый месяц, который получился самым активным в 2021 году: НБУ купил в июне $683 млн, а продал - $100 млн. Хотя общие золотовалютные резервы центробанка, скорее всего, сократятся по итогам месяца, поскольку оттуда активно черпали валюту на выплаты по валютным ОВГЗ - $848 млн + €34 млн.
Валютный рынок сегодня был немного дерганный и неопределенный, котировки раскачивали в разные стороны.
"Активизировались спекулянты, и было видно, что поначалу они не понимали куда гнать котировки. Потому курс доллара скакал хаотично туда-сюда. Не сразу проявился тренд. Но после пошла живая торговля и спрос/предложение уравновесились", - описал происходящее финансовый аналитик Василий Невмержицкий.
Межбанк стартовал с 3-копеечного подорожания доллара (ко вчерашнему закрытию торгов) - до 27,28-27,33 грн/$. После чего котировки ненадолго отошли на копейку вниз. А затем пошли активно двигаться наверх: сначала на 27,36-27,38 грн/$, а затем и на 27,40-27,44 грн/$. Казначеи выделяли из числа валютных покупателей государственный Укрэксимбанк.
Но после усиления продаж доллара, котировки откатились. Главными продавцами сегодня называли другие два госбанка - Укргазбанк и Ощадбанк. Есть предположение, что они продавали валютную выручку НАК "Нафтогаз".
"Рынок нервный, для этого есть несколько причин. Одна из ключевых - это ситуация в Нацбанке, что формирует риски стабильности работы финансового сектора. Хотя все идет по инструкциям, ключевые руководители департаментов и дирекций уходят. Это не может быть не замеченным рынком, западными партнерами и нерезидентами", - сказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.
Из прочих факторов он выделил также непростую ситуацию на мировом энергетическом рынке.
"Цены на газ в Европе растут, и это действительно становиться проблемой для нашего НАК "Нафтогаз", который наполняет хранилища и будет вынужден в перспективе идти на повышение своих цен. Кроме того, судя по новостям, на Донбассе ухудшается ситуация. А еще Керченский пролив может блокироваться военными кораблями РФ. Рынок нервничает. За три последние дня нерезиденты вышли из наших ОВГЗ более чем на 0,5 млрд грн", - добавил Шевчишин.
Что происходит в Нацбанке
Тема отставок в Нацбанке обсуждалась на рынке, и получила сегодня свое продолжение.
Вчера было заявлено об увольнении директора департамента лицензирования Нацбанка Александра Бевза и еще восьмерых человек из его подразделения. А сегодня появились сообщения об отставках еще нескольких человек:
* директор департамента финансовой стабильности Виталий Ваврищук;
* директор департамента сопровождения кредитов Олег Новаковский;
* руководитель проектов и программ департамента лицензирования Наталия Гудыма.
Источники "Страны" сообщили, что сегодня было решено 8 июля провести заседание Совета Нацбанка и вынести на его рассмотрение вопроса о назначении нового заместителя председателя НБУ Дмитрия Сологуба, у которого неделю назад закончился контракт. Пока главным кандидатом на его место считается член набсовета Ощадбанка Александр Роднянский.
Ожидается, что если президент успеет к 8 июля подписать принятый вчера законопроект о корпоративном управлении банков (№4367), входящий в пакет МВФ, то могут обсуждаться сразу два новых заместителя председателя НБУ. Этим законом в правление регулятора добавляется еще один зампред (отвечающий за небанковские финучреждения). Но если закон не будет подписан, речь будет идти только сменщике Сологуба.
"Председатель Шевченко до сих пор не внес в Совет имена претендентов на зампреда. Вероятно, потому что они не согласованы с Офисом Президента: главы ОП Андрея Ермака не будет на работе до 5 июля, так что придется подождать. В тоже время есть регламент, по которому имена претендентов должны вноситься за 10 дней до назначений. Потому, скорее всего, претенденты в зампреды будут расматриваться и обсуждаться, а утвердят их чуть позже. Не 8 июля. На внеочередном заседании Совета, чтобы соблюсти регламент", - рассказал источник.
Валютные факторы и прогноз
На финансовом рынке продолжат следить за развитием ситуации в Нацбанке. Но на межбанк, в первую очередь, будут влиять другие факторы, по меньшей мере четыре:
* Дополнительные вливания гривны на рынок, в частности, выплаты по старым выпускам ОВГЗ. Вчера Минфин погасил гособлигаций на 4,1 млрд грн и выплатил купон (проценты) на 898 млн грн.
* Завод иностранцами валюты под новые покупки в будущий вторник, 6 июля. По предварительному прогнозу, нерезиденты купят гривневых ОВГЗ на 1 млрд грн.
* Дальнейшие продажи доллара НАК "Нафтогаз" и "Укравтодор".
* Покупки доллара иностранцами под дивиденды.
Завтра, 2 июля, открытие межбанка ожидается в рамках 27,36-27,39 грн/$. После чего казначеи допускают движение курса в любую сторону. Как на 27,30 грн/$ и ниже, так и на 27,50 грн/$.
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