Шоу должно продолжаться. Почему олигархи разрешили Зеленскому начать игру в деолигархизацию

Юрий Вишневский / Деловая столица

До сентября будут идти переговоры о переделке законопроекта Зеленского. И наверняка в этом процессе будут учтены пожелания крупнейших олигархов.

Странная история случилась с законопроектом Владимира Зеленского №5599 об олигархах. Он был рассмотрен на внеочередном заседании парламента и принят в первом чтении за основу. За это проголосовали 275 народных депутатов. Сразу же на голосование было вынесено предложение профильного комитета сократить срок подготовки проекта ко второму чтению вдвое - и поддержка сократилась до 216 депутатов. То есть выглядело так, что у 59 депутатов отношение к президентской инициативе переменилось за одну минуту.

Задержка на два месяца

Может показаться, что срок подготовки проекта ко второму чтению - это второстепенный вопрос. Обычно - да. По регламенту предложения и поправки к законопроекту, который готовится ко второму чтению, вносятся в 14-дневный срок после дня принятия законопроекта за основу. Сокращение срока подготовки вдвое означает, что депутаты должны подать свои предложения к проекту в семидневный срок. Неделя или две - разница небольшая, но в данном случае она очень важна.

Дело в том, что если бы прошло предложение профильного комитета, то проект №5599 можно было бы вынести на второе чтение уже на следующей пленарной неделе 13-16 июля. Она последняя перед парламентскими каникулами. А следующая сессия начнется 7 сентября.

Таким образом, 59 нардепов, которые не захотели сокращать срок подготовки проекта, отобрали у Зеленского возможность хвастаться принятым законом во время празднования 30-летия Независимости 24 августа. Причем вешать всех собак на парламент за то, что закон не принят, Зеленский тоже не сможет: ведь он проголосован в первом чтении и готовится ко второму.

Конечно, это не мешает Зеленскому уже сейчас пиариться на "законе. об олигархах". Но проблема в том, что Банковая не уверена на 100%, что осенью этот закон удастся принять. Например, у каких-то депутатов, которые сейчас изображают лояльность к Банковой, политическая ориентация за время летних каникул может измениться. Да и общественные настроения - тоже. Традиционно летом общество наименее склонно к протестам. А осенью найдется много желающих покачать ситуацию.

Ахметову нужно шоу

Почему же Банковая, успешно продавив через парламент законопроект Зеленского в первом чтении, не смогла продавить сокращение сроков второго чтения? Некоторые источники на полном серьезе утверждают, что все дело в Ринате Ахметове. Дескать, он хочет, чтобы его телеканалы вдоволь поиздевались над этой законодательной инициативой, и потому он категорически против того, чтобы этот проект принимался быстро и в спешке.

В ближайшую субботу, 3 июля, в 22:00 на телеканалах «Украина» и «Украина 24» анонсирована премьера еженедельной информационно-аналитической программы «Большая деолигархизация». «В центре внимания - только одна тема: деолигархизация, - говорится в анонсе. - За главной реформой президента Владимира Зеленского мы будем наблюдать в режиме реального времени».

Еженедельно по субботам в прайм-тайм. Главная реформа Зеленского. На телеканалах Ахметова. Тут самое время спросить: «Какой еще деолигархизации вам не хватает?»

Конечно, если бы депутаты сорвали голосование за проект в первом чтении, то это шоу потеряло бы смысл. Этого Ахметов не мог допустить. Поэтому проект получил голоса с большим запасом - 275. А вот ускоренное второе чтение никак не вписывалось в сценарий длинного телесериала. Поэтому и голосов не хватило - только 216 при минимально необходимых 226.

Кому проект не страшен

Перед голосованием Telegram-каналы, близкие к Банковой, пустили слух о том, что законопроект Зеленского поддерживается посольством США. Если бы это было так, это наверняка проявилось бы в позиции фракций «Европейской солидарности» и «Голоса», которые стараются не игнорировать мнение западных партнеров. Но нет. Юлия Тимошенко от имени «Батькивщины», Ирина Геращенко от имени «Европейской солидарности», бывший «слуга народа» Гео Лерос (сейчас внефракционный) и Сергей Рахманин из «Голоса» словно соревновались в издевательском тоне своих оценок.

И все они обращали внимание на одну интересную особенность: как раз депутаты, связанные с крупнейшими олигархами, очень спокойно относятся к этому проекту. Это означает, что он совершенно не им страшен, потому они и согласились дать Зеленскому эту игрушку.

Фракция ОПЗЖ проявила своеобразие своей позиции, в полном составе проигнорировав рассмотрение этого вопроса в парламенте. «Европейская солидарность» и «Голос» нажали кнопки «против», «Батькивщина» воздержалась.

В то же время за проект Зеленского проголосовал 231 «слуга народа». Такое единодушие было бы невозможно без согласия крупнейших украинских олигархов Игоря Коломойского и Рината Ахметова, имеющих большое влияние на значительную часть фракции Зеленского.

Также законопроект поддержали по 18 нардепов из групп «За майбутне» и «Доверие» (где тоже сильно влияние олигархов) и восемь внефракционных (в т.ч. спикер и первый вице-спикер).

Особенно красноречиво голосование «за» главы партии «За майбутне» Игоря Палицы. Он по всем критериям подходит под определение олигарха, данное в проекте Зеленского, и тем не менее спокойно его поддержал.

С самого начала было понятно: Банковая договорилась с крупнейшими олигархами, что им никакие неприятности не грозят. Игорь Палица своим голосованием подтвердил, что этот проект вообще не страшен никому, кто лоялен Зеленскому.

Но у олигархов, конечно же, нет никакой потребности ускорять принятие этого закона. Потому за сокращение сроков подготовки набралось лишь 216 голосов. «Потерялись» 24 «слуги народа» и почти в полном составе те самые группы «Доверие» и «За майбутне», включая и Палицу.

Впрочем, ко второму чтению текст проекта может серьезно измениться. Критики вдоволь насмеялись над его крайне низким качеством. Конечно, для Банковой это не аргумент. Но ее должно встревожить то, что этот проект может быть отменен в Конституционном суде. Процитируем вывод Главного научно-экспертного управления аппарата Верховной Рады: «Главное управление считает основную идею законопроекта и, соответственно, все его положения в целом сомнительными с точки зрения их соответствия статьям 8, 19, 106 и 107 Конституции Украины».

Так что до сентября будут идти переговоры о переделке проекта. И наверняка в этом процессе будут учтены пожелания крупнейших олигархов. «Большая деолигархизация» на телеканалах Ахметова должна завершиться жизнерадостным финалом.

