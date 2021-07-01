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Рада приняла в 1-м чтении «ресурсный законопроект» с повышением ставок отдельных налогов и рентных платежей
19:09 01.07.2021 |
Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые законодательные акты относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений".
Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего правительственного законопроекта №5600 в первом чтении проголосовали 264 народных депутатов.
По словам министра финансов Сергея Марченко, принятие законопроекта позволит повысить доходы госбюджета на сумму около 50 миллиардов гривен ежегодно.
В частности, предлагается провести индексацию отдельных налоговых ставок, таких как плата за использование воды, лесов и экологический налог, а также повысить ренту на добычу руды.
В Минфине отмечали, что законопроект также призван ввести механизмы борьбы с "скрутками" и теневым оборотом сельскохозяйственной продукции, а также со злоупотреблениями бюджетным возмещением НДС. Кроме того, предлагается освободить от налогообложения получателей льготных кредитов по программам "Доступные кредиты 5-7-9%" и "Доступная ипотека 7%".
Среди ключевых предложений законопроекта:
* индексация ставок акцизного и экологического налога, а также ренты, в том числе, существенного повышения ставки экологического налога за сбросы, выбросы некоторых загрязняющих веществ, а также повышение ренты на железную руду;
* введение запрета на выезд за границу для руководителей компаний с налоговым долгом;
* установление минимального налогового обязательства в части налогообложения доходов, связанных с производством и реализацией собственной сельскохозяйственной продукции или пользования сельхозземлями;
* уменьшение для целей налогообложения доходов, полученных от продажи собственной сельскохозяйственной продукции, совокупного размера земельных участков, предоставленных для ведения личного крестьянского хозяйства, или земельных долей (паев), с 2 до 0,5 гектара;
* повышение налога на доход физлиц от продажи в течение года третьего и последующих объектов недвижимости с 5% до 18%;
* сокращение сроков на право получения налогового кредита с 1095 до 180 календарных дней;
* отмена положения, согласно которому операции поставке жилья (объектов жилищного фонда), кроме их первой поставки, освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость;
* отмена возможность регистрировать плательщиками единого налога четвертой группы предприятий, которые осуществляют деятельность по разведению домашней птицы.
Ранее законопроект раскритиковали Европейская бизнес-ассоциация (ЕБА) и Американская торговая палата в Украине (AmCham), назвав неприемлемой большую часть предлагаемых законодательных изменений, в частности изменения относительно администрирования налога на прибыль предприятий в части списания убытков, увеличения налоговой нагрузки путем пересмотра налоговых ставок и ряд других норм законопроекта. Представители ассоциаций подчеркивали, что изменения налоговых ставок без соблюдения переходного периода нарушают принципа стабильности налогового законодательства.
Бизнес также раскритиковал ограничение права крупных налогоплательщиков на использование накопленных убытков прошлых лет, запрет выезда за пределы страны руководителям предприятий с налоговым долгом, сокращение предельных сроков регистрации плательщиками НДС налоговых накладных, уменьшение срока на включение налоговой накладной в состав налогового кредита.
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