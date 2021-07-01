Рада приняла в первом чтении законопроект о деолигархизации

Верховная Рада приняла в первом чтении инициированный президентом законопроект "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" (№5599).

За документ проголосовали 275 народных депутатов на внеочередном пленарном заседании парламента в четверг.

Согласно документу, достаточными для включения Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) лица в реестр олигархов являются любые три из четырех условий: значительное влияние на СМИ, участие в политической жизни, бенефициарное владение компанией-монополистом и состояние свыше 1 млн прожиточных минимумов (около $83 млн по текущему курсу).

Основанием для включения олигархов в реестр станет решение СНБО. СНБО будет формировать и вести реестр, а также обеспечивать открытый круглосуточный доступ к нему. Сведения в реестр будут вносить не позднее трех дней со дня принятия соответствующего решения СНБО.

При этом включенным в реестр лицам будет запрещено осуществлять взносы (прямо или опосредованно через других лиц) в поддержку политических партий, быть покупателем (бенефициаром покупателя) в процессе приватизации объектов большой приватизации. Кроме того, олигархи будут обязаны подавать декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, согласно закону "О предотвращении коррупции".

Решение об исключении из реестра олигархов будет приниматься СНБО в случае установления факта отсутствия у таких лиц не менее двух из четырех предусмотренных признаков олигарха. При этом, признак значительного влияния на средства массовой информации не будет считаться отсутствующим, если статус бенефициара соответствующего СМИ перешел от лица, включенного в реестр, к связанному с ним лицом или лицом, не обладающему безупречной деловой репутацией.

Признаками небезупречной деловой репутации физического лица является наличие у него непогашенной судимости, лишение его судом права занимать определенные должности, неуплата налогов и сборов в крупных размерах, применение к нему Украиной и другими государствами (кроме государств-агрессоров) санкций в течение последних трех лет, включение в перечень лиц, связанных с террористической деятельностью. Также признаками небезупречной деловой репутации считается приобретение или намерение приобрести СМИ по цене, существенно ниже рыночной, либо за счет неподтвержденных средств.

Порядок проведения проверки деловой репутации покупателя СМИ, согласно законопроекту, будет утверждать Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания.

Законопроект предусматривает также, что публичный служащий после контактов с олигархом или его представителем не позднее чем на следующий день должен заполнить на официальном сайте СНБО декларацию о контактах.

Законопроект разъясняет, что контактом с олигархом считается встреча и разговор, в том числе проведенные онлайн. При этом олигархи и их представители обязаны перед началом встречи или беседы сообщать публичным служащим о факте включения в реестр сведений о себе.

Обязанность представления такой декларации распространяется, в частности, на президента Украины, спикера Верховной Рады, его заместителей, народных депутатов, премьера и вице-премьеров, министра и его заместителей, главу СБУ и его заместителей, генерального прокурора и его заместителей, главу Национального банка Украины и его заместителей, судей Конституционного суда, члены Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, Антимонопольного комитета, Счетной палаты, ЦИК, Высшего совета правосудия, секретарь СНБО и его заместители, главы Фонда госимущества, Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, директоры Национального антикоррупционного бюро Украины, Государственного бюро расследований, Бюро экономической безопасности и их заместители.

Согласно законопроекту, нарушение обязанности представления декларации о контактах является основанием для привлечения лица к политической или дисциплинарной ответственности.

Декларация о контактах должна содержать сведения о подавших информацию лицах, о включенных в реестр олигархах и их представителях, с которым произошел контакт, дате, месте беседы и ее кратком содержании.

В переходных положениях к законопроекту указано, что действие закона будет ограничено 10 годами.

Кроме того, президентский законопроект расширяет перечень средств массовой информации электронными СМИ в Интернете.

"Электронное СМИ - средство распространения периодически обновляемой информации для неопределенного заранее круга субъектов в электронном виде с помощью сети Интернет под постоянным названием как индивидуализирующим признаком", – такое определение дано в документе.

Согласно ему, не считается электронным СМИ профиль (аккаунт) в социальных сетях.

При этом в общем как СМИ законопроект предлагает определять печатное СМИ, электронное СМИ, информационное агентство, канал вещания.