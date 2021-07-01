Финансовые новости
- |
- 01.07.21
- |
- 13:52
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
НАЗК потребовало от набсовета «Нафтогаза» уволить Витренко
13:24 01.07.2021 |
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции 1 июля направило предписание главе наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Клэр Споттисвуд. В предписании НАПК требует прекратить контракт с главой правления компании Юрием Витренко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАЗК.
Как отмечается в сообщении, контракт должен быть прекращен как незаконный.
"Предписание было составлено после ознакомления НАПК с пояснениями, предоставленными Кабинетом Министров Украины (КМУ) в Окружной административный суд города Киева. В пояснениях КМУ указал, что для прекращения контракта необходимо решение наблюдательного совета общества", - говорится в сообщении.
Напомним, председатель НАПК Александр Новиков 14 июня внес Кабинету министров Украины предписание об увольнении Юрия Витренко с должности главы НАК. Кабмин обжаловал это предписание в суде.
После этого глава наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Клэр Споттисвуд созвала внеочередное заседание совета, чтобы обсудить отстранение Юрия Витренко от исполнения обязанностей главы правления компании.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Десять топ-менеджеров НБУ заявили об отставке. Что случилось и причем тут Кирилл Шевченко?
|Доллар подорожал на фоне бунта в Нацбанке. Новые законы под МВФ не помогли
|Из НБУ уходит еще один топ-менеджер
|Большая цена маленькой наглости. Сумеет ли Запад выдавить из Зеленского судебную реформу
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Расследование дела вагнеровцев: Положит ли ВСК начало импичменту Зеленского
|Плюс 400 грн с июля не будет. Почему Кабмин отложил доплаты пенсионерам
|Зачем ФОПы решили отнести гроб Зеленскому - интервью с Алексеем Голобуцким
|Как проходят первые льготные растаможки евроблях
|«Укравтодор» 29 июня залил межбанк долларом. Валюта под ОВГЗ не зашла
|5 острых вопросов про украинскую евроинтеграцию: что не вошло в отчеты правительства
|Изменения в Конституции: Когда Зеленский попытается сделать президентско-парламентскую республику
Это интересно
|Samsung освоит массовое производство 3-нм изделий не ранее 2024 года
|Совершён первый в истории междугородний перелёт на автомобиле. AirCar умеет трансформироваться из машины в самолёт и обратно
|Jeep представил самую хардкорную версию Wrangler
|Zoom купила стартап Kites для перевода разговоров в реальном времени
|Amazon купила конфиденциальный мессенджер Wickr
|Из LinkedIn утекли данные 92 % всех учётных записей, они продаются в интернете
|Илон Маск готов вложить в спутниковый интернет Starlink до $30 млрд, если потребуется