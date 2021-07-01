Большая цена маленькой наглости. Сумеет ли Запад выдавить из Зеленского судебную реформу

Юрий Вишневский / Деловая столица

Западные столицы почти два года вели с Владимиром Зеленским войну за новых судей. И таки выиграли. Произошло это 29 июня в Верховной Раде во время второго чтения законопроекта №3711-д.

Суть войны - в том, кто будет контролировать конкурс на должности членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККСУ). Эта комиссия будет проводить отбор кандидатов для назначения на должности судей. Сейчас в судах первой инстанции работают 5 тыс. судей и имеются 2 тыс. вакансий. Понятно, что на Банковой хотели иметь ручную ВККСУ, чтобы получить ручных судей. А западные столицы требовали, чтобы решающее слово при формировании ВККСУ имели международные эксперты. И после почти двухлетней войны они добились этого.

Начало войны

Война за ВККСУ началась в первый же день работы Верховной Рады IX созыва - 29 августа 2019 г. По результатам парламентских выборов Зеленский получил контроль над парламентом и хотел тут же развить этот успех - получить контроль еще и над судебной властью. Для этого он сразу же после торжественного открытия нового парламента внес законопроект №1008, который очень быстро, уже 16 октября, был принят и стал законом №193-IX «О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления». 7 ноября 2019 г. закон вступил в силу, и это означало прекращение полномочий старой ВККСУ.

Согласно этому закону члены новой ВККСУ должны были отбираться конкурсной комиссией, состоящей из шести человек: три человека от Совета судей Украины и три человека из числа международных экспертов, предложенных международными организациями, с которыми Украина сотрудничает в сфере предотвращения и противодействия коррупции. Западные посольства настойчиво рекомендовали Зеленскому, чтобы в ничейных ситуациях, когда голоса делятся поровну (три против трех), слово международных экспертов было решающим. Но Зеленский это требование проигнорировал.

На Банковой надеялись, что западные партнеры простят украинской власти эту маленькую наглость. Сам Зеленский был абсолютно уверен в быстром результате. 2 сентября 2019 г. он пообещал заполнить вакансии судей до конца 2019 г.: «Суды первой инстанции должны быть наполнены новыми судьями. Более 2000 вакансий должны быть заполнены еще до Нового года». Тогда же он пообещал, что «еще до Нового года» заработает «новая ВККСУ, которая будет перезапущена в ближайшее время, согласно поданному мной законопроекту».

Однако западные партнеры наказали Зеленского - очень вежливо и очень эффективно. Они просто заблокировали делегирование международных экспертов в состав конкурсной комиссии. Нет комиссии - нет конкурса. Нет конкурса - нет новой ВККСУ. Нет ВККСУ - нет двух тысяч новых судей. И длится такая ситуация уже более полутора лет.

Решающее сражение

Мы не будем пересказывать все дальнейшие битвы, а сразу перейдем к решающей. 19 июня 2020 г. Зеленский внес в парламент новый законопроект на ту же тему, он был зарегистрирован под №3711. После доработки в профильном комитете он превратился в депутатский законопроект №3711-д, зарегистрированный 29 января 2021 г. Этот проект был принят в первом чтении 3 марта. Второе чтение началось 18 июня и было перенесено на 29 июня.

В том виде, в каком он был вынесен на второе чтение, проект №3711-д вызвал категорическое несогласие Венецианской комиссии и западных посольств. По сути, этим проектом Зеленский шантажировал западных партнеров. В нем записано, что конкурсная комиссия состоит из шестерых членов: трое от Совета судей и по одному от Совета прокуроров, Совета адвокатов и Национальной академии правовых наук. И только в порядке исключения, временно, первый состав конкурсной комиссии будет включать трех членов от Совета судей и трех из числа международных экспертов. Причем если международные организации не подадут свои предложения, то вместо них своих представителей назначат Совет прокуроров, Совет адвокатов и Национальная академия правовых наук. Смысл шантажа понятен: «Не захотите участвовать в конкурсной комиссии - обойдемся без вас».

При этом по-прежнему игнорировалось главное требование западных партнеров - о решающем голосе международных экспертов в ничейных ситуациях. Можно было предположить, что Банковая вообще настроена на разрыв с Западом. В самом деле, после принятия закона в таком виде западные партнеры опять заблокировали бы делегирование международных экспертов, после этого Банковая дала бы команду формировать конкурсную комиссию самостоятельно, а западные партнеры окончательно и бесповоротно отказались бы поддерживать Зеленского и его реформы.

Но, как оказалось, в последний момент, между 18 и 29 июня, стороны пошли друг другу на уступки и успели договориться. Впрочем, уступки со стороны Банковой выглядят гораздо более серьезными, чем со стороны Запада.

Веселая арифметика конкурса

29 июня законопроект №3711-д был принят с поправкой №453, на которой настаивали западные посольства. О том, что Зеленский сменил свою позицию, дал понять глава профильного комитета Андрей Костин. В своем выступлении он попросил поддержать поправку №453, хотя раньше его комитет ее зарубил.

Итак, сравним, что было и что стало. Было: «Решение Конкурсной комиссии принимается, если за него проголосовали не менее чем четыре члена Конкурсной комиссии, из которых двое предложены международными и иностранными организациями и двое - Советом судей Украины». Напомним, что всего в конкурсной комиссии шесть человек. И комитет Костина (разумеется, по согласованию с Банковой) предлагал, чтобы любые два из трех представителей Совета судей и любые два из трех международных экспертов могли заблокировать на конкурсе любую кандидатуру.

Западных партнеров не устраивало, что представители Совета судей и международные эксперты имеют равный вес. Поправка №453 вносит два важных изменения. Во-первых, она вычеркивает требование, чтобы для принятия решения были необходимы два голоса представителей Совета судей, хотя два голоса международных экспертов по-прежнему остаются необходимыми.

Итак, стало: «Решение Конкурсной комиссии принято, если за него проголосовали не менее чем четыре члена Конкурсной комиссии, из которых двое предложены международными и иностранными организациями». То есть по-прежнему любые два из трех международных экспертов смогут заблокировать на конкурсе любую кандидатуру, а вот любые два представителя Совета судей - уже не смогут.

Во-вторых, поправка №453 добавляет норму о том, что решение может быть принято даже и не большинством голосов, а только половиной голосов, то есть тремя из шести. Сформулировано это так: «В случае одинакового количества голосов "за" и "против" голоса трех членов Конкурсной комиссии, из которых двое предложены международными и иностранными организациями, являются решающими». То есть если возникла ничейная ситуация (три голоса против трех), то победа присуждается той тройке, в которой больше международных экспертов (три или два), а та тройка, где международных экспертов меньше (ноль или один), проигрывает.

Если называть вещи своими именами, то западные партнеры добились от Зеленского того, чего хотели. Их не устраивало просто иметь возможность заблокировать сомнительных кандидатов в члены ВККСУ. Такая возможность была у них еще по закону №193-IX, принятому в октябре 2019-го. Они добивались возможности провести через конкурс любых своих кандидатов. И они этого в результате почти двухлетней войны добились. Тройка представителей Совета судей в конкурсной комиссии будет фактически играть роль статистов - при условии консолидированной позиции тройки международных экспертов. Она не сможет никого заблокировать. Ее позиция будет кого-то интересовать лишь в тех случаях, когда мнения внутри тройки международных экспертов разделятся.

Какие козыри остались у Банковой

На принятие закона уже положительно отреагировали западные посольства. Судя по заявлениям представителей США и ЕС, проблем с делегированием международных экспертов в состав конкурсной комиссии не возникнет.

Однако это не означает, что конкурс пройдет благополучно. От Банковой еще можно ждать сюрпризов.

Первая опасность заключается в том, что создание конкурсной комиссии может быть заблокировано Советом судей. А на Банковой будут разводить руками: это же совершенно независимый орган, мы же не можем его заставить... То есть пока еще рано говорить о триумфе западных партнеров, сначала нужно дождаться, чтобы все шесть членов конкурсной комиссии были назначены и конкурс действительно начался.

Вторая опасность - в том, что Банковая может попытаться взять реванш после конкурса. Дело в том, что западные партнеры пошли на уступку и сняли требование об обязательности итогов конкурса. Согласно тексту принятого закона, в составе ВККСУ должно быть 16 членов, конкурсная комиссия проводит отбор кандидатов на должность члена ВККСУ из расчета не менее двух кандидатов на одну вакантную должность члена ВККСУ. Таким образом, конкурсная комиссия отберет не менее 32 кандидатов. А далее предстоит второй раунд отбора - собеседование в Высшем совете правосудия (ВСП). И этот совет не обязан отобрать 16 из 32. Например, он может отобрать 11 самых лояльных к Банковой - и этого, согласно принятому закону, будет достаточно, чтобы ВККСУ начала работать. Если же Банковой категорически не понравится весь контингент кандидатов в члены ВККСУ, отобранный международными экспертами, то ВСП может отказать вообще всем 32 кандидатам.

Итак, пока что можно уверенно говорить только о том, что на Банковой побоялись идти на радикальный разрыв с Западом. Зеленскому хочется иметь имидж реформатора и антикоррупционера, и 29 июня он опять это подтвердил. В тот день Верховная Рада приняла, кроме законопроекта №3711-д, еще и предложения Зеленского к законопроекту №4651 об усилении ответственности чиновников за недостоверное е-декларирование. На этом тоже настаивали западные партнеры.

По-видимому, достигнуты некоторые договоренности. Но будут ли они соблюдены - это проверится опытным путем в процессе формирования конкурсной комиссии, затем проведения конкурса и формирования ВККСУ.

Станет ли САП разменной монетой

Также можно предположить, что договоренности охватывают более широкий круг вопросов. В частности, примечательно, что 23 июня возобновился конкурс на должности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и его заместителя. Конкурс был заблокирован после того, как 4 июня международные эксперты провалили фаворита Банковой - Андрея Костина (возглавляет парламентский комитет по вопросам правовой политики). Из 20 кандидатов в первую неделю собеседований (31 мая - 4 июня) комиссия пропустила только одного (это руководитель отдела детективов НАБУ Александр Клименко). Согласно утвержденному графику, 7-10 июня должны были пройти через собеседования остальные 17 претендентов. Но в течение двух недель члены комиссии, лояльные к Банковой, срывали конкурс. А затем все-таки возобновили работу.

О том, что тут возможен некий компромисс, стало понятно 25 июня, когда конкурсная комиссия одобрила еще одного кандидата - это прокурор Андрей Синюк. Формально это человек генпрокурора Ирины Венедиктовой. Он работает в Офисе генпрокурора в департаменте надзора за органами безопасности, фискальной и пограничной службами. В частности, именно он осуществляет надзор за расследованием СБУ в отношении экс-нардепа от «Самопомощи» Семена Семенченко, который подозревается в создании незаконной частной военной компании. Именно по ходатайству Синюка суд продлил содержание Семенченко под стражей до 18 июля.

Напомним, что конкурс в САП проводится на две должности - руководителя САП и его заместителя. И теперь есть уже два кандидата, которые успешно прошли собеседование: Клименко из НАБУ и Синюк из Офиса генпрокурора. Если западные посольства в самом деле о чем-то договорились с Банковой, то будет неудивительно, если именно Синюк в конечном итоге возглавит САП. Но опять же, впереди возможны разные сюрпризы. Как со стороны Банковой, так и со стороны Запада. Делать окончательные выводы можно будет лишь тогда, когда (и если) конкурс благополучно завершится и САП получит нового руководителя.

